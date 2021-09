La ingratitud de AMLO

“En su tercer informe AMLO pintó

un país que solo está en su mente”

Ricardo Anaya

El partido Morena, que más bien fue un movimiento social que llevó al político más mentiroso de la historia de México a la presidencia, tiene sus orígenes en el PRI. Del tricolor salieron al mismo tiempo Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Porfirio Muñoz Ledo y Andrés Manuel López Obrador a fundar lo que sería el Partido de la Revolución Democrática seguidos por ex priistas que, dolidos porque no les dieron candidaturas decidieron sumarse a la inconformidad de fuera y desde ahí pelear contra el PRI.Lo hicieron y el más destacado de los tres, Cuauhtémoc Cárdenas perdió la elección presidencial, luego López Obrador con el apoyo de Rosario Robles Berlanga, ganó el gobierno del DF; más tarde perdió la presidencial, en el 2006 contra Felipe Calderón y lo mismo pasó con Enrique Peña Nieto; fue hasta el 2018 que logró ganar, siempre contando con la participación de Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, el último ideólogo de México.López Obrador se ha ido quitando a quienes lo ayudaron a llegar a la presidencia poco a poco, del gabinete original ha eliminado a trece ilustres mexicanos; se entiende que no tolera a nadie que esté por encima de él y que por esa razón los corre para colocar en lugares estratégicos a compadres, amigos y mediocres.Porfirio Muñoz Ledo anunció que este martes se realizará el Encuentro por la República, una reunión de políticos, intelectuales, embajadores y ciudadanos, para condenar la violación de la Constitución que comete el presidente de la República.En entrevista con José Cárdenas, dijo que está llamando a “condenar la violación continua y descarada, por parte del Ejecutivo, de las disposiciones constitucionales del país. El presidente de la República está violando la Constitución cotidianamente”.Llamó una revolución de las conciencias en México para conjurar un gobierno despótico de Andrés Manuel López Obrador, y acusó que el presidente está“promoviendo un golpe de Estado silencioso:obligó, por sus medios, a la mayoría de la Cámara de Diputados, a que aprobara un transitorio decimotercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para que el presidente de la Corte de Justicia aplazara su mandato dos años. La Cámara lo aprobó, cuando la Constitución dice que el presidente de la Corte durará en su encargo cuatro años y no podrá reelegirse”.“No queremos que en México prospere, nunca más, el poder contra la democracia”, expresó el diputado, y remató:“Nos vamos con el autoritarismo o nos vamos con la democracia. No le estoy haciendo el juego a la derecha”.El todavía diputado de Morena dijo aEl Universalque con la formación del Frente Amplio en Defensa de la Constitución se busca defender a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los órganos autónomos y al Estado mexicano en su conjunto, ya que “el Ejecutivo denostó (sic) a los magistrados y a las instituciones que no les son sumisos, obedientes o abyectos (…) Eso es indigno de un jefe de Estado”.Fue más allá en su condena del presidente López Obrador: “No recuerdo en el pasado del país una violación tan flagrante por parte del Ejecutivo de la Constitución del país. Es un hecho insólito, es un hecho atrabiliario y una mancha en la historia del país, por no llamarle lacra”.Se anunció que la Constitución del frente se llevará a cabo en un restaurante de la Ciudad de México, y Muñoz Ledo dijo que acudirán varios de sus compañeros de lucha, como la senadora Ifigenía Martínez, aunque el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano declinó participar.Vía Twitter Sergio Aguayo Quezada, académico de El Colegio de México, anunció que asistirá a la reunión y escribió lo siguiente:“Los simuladores están triturando la democracia que construimos. Vamos a defenderla”.Total, que ahora sí, Muñoz Ledo se declara abierto enemigo de AMLO y anuncia «Las Tardeadas» en oposición a «Las Mañaneras». Llama al pueblo de México a evitar que el presidente siga destruyendo al país. El diputado Porfirio Muñoz Ledo se declaró abierto enemigo de Andrés Manuel López Obrador, al tiempo que anunció que realizará “las tardeadas” en contra parte de “las mañaneras.Y a menos de una semana de haber iniciado las clases presenciales (llueva, truene o relampaguee) en el estado de Veracruz, comenzaron a generarse situaciones preocupantes de riesgo sanitario en escuelas tanto públicas como privadas de toda la geografía veracruzana. Se ha dado a conocer que quedan suspendidas las clases presenciales en el instituto Rougier y Colegio la Paz de la ciudad de Veracruz por casos de Covid-19, también lo mismo en una escuela secundaria de la ciudad de Xalapa, así como en Coatepec, Coatzacoalcos y el norte del estado.Tanto maestros como alumnos han caído enfermos contagiados del Covid-19 ante la cerrazón del Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, quien los hizo ir a fuerzas desde el pasado lunes a clases presenciales, parándose el cuello ante el Presidente López Obrador, e ignorando el semáforo epidemiológico, poniendo en riesgo la salud de más de 8 millones de veracruzanos a los que dice gobernar.Aquí están ya presentes las consecuencias de la cerrazón y la terquedad para arriesgar a niños, niñas, jóvenes, maestros, y por ende a sus familias.Pobre Veracruz!!!Toda la clase trabajadora del HAEV se queja debido a la instalación de cámaras de videovigilancia en todas las áreas del nosocomio, en estas semanas de contingencia donde no son suficientes los insumos como cubrebocas clínicos KN95, batas selladas y caretas para atender la primera línea de sospechosos de Covid-19 que llegan al Hospital Regional de Veracruz, pero sí tenemos cámaras de videovigilancia, que poca.Claudia Isabel Aguilar Arauz, quien laboró en la Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio de Javier Duarte, ahora rescatada por el Director Administrativo de Sesver, Jorge Eduardo Sisniega Fernández, quien la sembró en el HAEV como un “poder alterno” a la dirección del nosocomio. Contraviniendo el ordenamiento de austeridad dictado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en febrero de 2019, donde se busca reducir hasta el 70 por ciento de la burocracia, Claudia Isabel Aguilar Arauz llegó al HAEV con jefes de Recursos Humanos, Financieros y dos empleados más -presumiblemente parientes- para labores de ayudantía y choferes.Los trabajadores se quejan de la movilidad innecesaria que realizan al desplazarse del edificio del HAEV hasta el área privada donde antes operaba el hospital privado, donde Aguilar Arauz despacha con todas las comodidades, a costa de las carencias del hospital público, la 4T salió peor que el Prian tal parece que están unidos todos para robar.Hasta siempre brillante abogado y amigo Luis Alberto Porte Petit Moreno. Lo anterior nos trae a la memoria nombres de destacados políticos veracruzanos que han sido el dos por méritos propios, unos ya partieron, otros afortunadamente se encuentran entre nosotros: Manuel Carbonell de la Hoz, Carlos Brito Gómez, Ignacio Morales Lechuga, Felipe Amadeo Flores Espinosa, Dante Delgado Rannauro, Miguel Ángel Díaz Pedroza, Reynaldo Escobar Pérez y Flavino Ríos Alvarado.