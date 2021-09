Entre la SCJN y las inundaciones...

1.- Se acabó, al menos por hoy:Ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio el paso resistido, y fin a la penalización de la interrupción del embarazo en su etapa inicial, por lo que no se podrá castigar a las mujeres que decidan abortar en cualquier región del país.Sin embargo, el ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea festinó “...que es un día histórico para todas las mujeres mexicanas, sobre todo para las más vulnerables.Y, además presumió que con este criterio unánime [todos votando en un mismo sentido] aunque uno de ellos no votó, [Jorge Mario Pardo Rebolledo] no sólo se invalidan las normas que fueron objeto de discusión, sino que se establece un criterio obligatorio para todos los jueces y juezas del país...”Sin embargo, no todo rodó con aceptación de definitividad: Grupos y Colectivos reaccionan tras fallo de la Suprema Corte, Gritando consignas como “¡México es provida"!”, “¡Nos vemos en las elecciones!”.“¡No queremos aborto, queremos defender la vida!”, un colectivo en contra de la despenalización del aborto se manifestóafuera de la Corte una vez que se produjo la decisión del pleno de éste.2.- Y la noticia rodó por el mundo en el que se comentó la religiosidad que le atribuyen a los mexicanos, y los comentarios se produjeron en todos los tonos.Sin embargo, la suerte está echada. No criminalización del aborto en todo el país y punto.3.- Esto también es México:Vimos al gobernador Omar Fayad con el agua a la cintura una vez que su barca hizo agua, y a pesar de ello, aseguró: “... hoy que suman 17 los fallecidos en la clínica 5 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de aquí, luego de que dejaron de funcionar los sistemas de oxígeno a los que estaban conectados, por la inundación de esta madrugada...”La planta de electricidad que se aseguró con que cuenta la clínica se inundó, a causa del desbordamiento del Río Tula y las presas Endhó y Requena, permitió el fatal resultado.En un recorrido por la zona, el mandatario reveló “...que 56 de los pacientes de ese nosocomio serán trasladados a Pachuca...”El gobernador Omar Fayad Meneses aseguró que "...la afectación es trágica. El drama que se está viviendo en Tula, es mayúsculo. Hacía muchísimos años que no ocurría una situación como ésta...”4.- Acá en Veracruz, debemos tomar las medidas precautorias necesarias. Septiembre es el mes de las inundaciones...