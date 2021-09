Somos una tragedia

“Nadie se prepara para ser viejo”

Alfonso Valencia Ríos

A lo largo de la historia moderna de Veracruz, son cinco los poderosos huracanes que han golpeado al estado dejando a su paso destrucción, pérdidas cuantiosas y algunas muertes.El “Janet” fue uno de losmás poderosos que pasó por el atlántico desde que se tiene registro, se catalogó como categoría 5 de la escala Saffir-Simpson y tocó tierra en dos ocasiones, la primera en Quintana Roo y la segunda enVeracruz, el 29 de septiembre de 1955.Toda tormenta que sea categorizada en nivel 5, representará vientos superiores a los 250 kilómetros por hora y olas que probablemente sobrepasen los seis metros de altura. En este sentido, su paso produjo importantes inundaciones y decenas de muertos.Luego tenemos elGilberto, sin duda este fue uno de loshuracanesmás devastadores pues golpeó con fuerza dos partes de México en septiembre de 1988. El fenómeno natural también estuvo catalogado como categoría 5; hundió barcos, causó muertes y dejó sin hogar a miles de familias. Aunque en realidad su afectación enVeracruzfue menor a comparación con la isla de Cozumel, Nuevo León y Coahuila.Posteriormente elStany aunque no fue uno de loshuracanesmás fuertes en la escala,“Stan” llegó aVeracruza inicios de octubre del 2005. En ese entonces miles de personas fueron evacuadas de sus casas, el fenómeno provocó inundaciones graves y los fuertes vientos arrancaron árboles y tejados de las casas. Hubo cientos de damnificados en áreas costeras del país, como por ejemplo San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxpan, Coatzacoalcos e incluso Xalapa.Posteriormente azotó el “Karl”, que muchos lo catalogan como el ciclón tropical más destructivo que azotó con fuerza, en las costas del estado deVeracruz, el 17 de septiembre de 2010; sus lluvias torrenciales inundaron calles y avenidas del centro histórico. Los fuertes vientos afectaron las instalaciones de la División de Distribución Oriente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que miles de hogares se quedaron sin luz, a eso se le sumaron cientos de postes caídos y ladeados, así como transformadores fuera de servicio. Muchas personas tuvieron que ser desalojadas por desbordamientos o deslaves, y fueron llevadas a uno de los 120 refugios que se acondicionaron.El más reciente es el “Grace” que entró la madrugada del sábado 21 de agosto y tocó tierra como un potente huracán de categoría 3 enVeracruz, provocando inundaciones, desbordamiento de ríos, cortes de energía, derribo de árboles y desprendimiento de techos. Posteriormente, el gobernador informó que el paso del huracán había dejado ocho personas muertas y tres desaparecidas. Pero a 18 días de distancia, aún hay comunidades de Zacualpan, Tlalchichilco e Ilamatlán que se mantienen incomunicadas, luego de que Grace provocó deslaves en carreteras y caídas de puentes. El secretario de Infraestructura y Obra Pública, Elio Hernández confirmó que no tienen cuantificados los daños por el fenómeno meteorológico, sin embargo, destacó que la dependencia ya no tiene dinero para atender la remediación por lo que -aseguró- será la federación, a través de la SCT, la responsable de aportar los recursos. En todo caso, dijo, si el Estado debe hacer alguna aportación se dará hasta el año 2022 cuando se pueda presupuestar en el ejercicio fiscal el gasto para atender los daños por el huracán Grace, que tocó tierra el 21 de agosto.Antes del Grace, todos los huracanes que nos han golpeado tuvieron la atención inmediata, preventiva, de las autoridades que se convirtieron en expertas en enfrentar estos fenómenos evitando daños importantes y muertes, pero la inexperiencia y falta de vocación de servicio del gobierno actual, de la 4T, ha hecho que “Grace” cobre vidas, y tenga hasta ahora a comunidades aisladas, sin servicios como la energía eléctrica, sin alimentos y en situación de desgracia a cientos de veracruzanos víctimas del Grace y de la ineficiencia oficial.Igual que el Consejo General de la Abogacía Mexicana; la Barra Mexicana de Abogados; el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, la Alianza Mexicana de Abogados se sumó a los juristas de todo el país con un pronunciamiento más signado por el abogado Ricardo Beltrán Verduzco, Presidente del Consejo Directivo de la Alianza Mexicana de Abogados.Con tono contundente y firme le dicen: Señor Presidente, a los Abogados nos respeta o nos respeta.“En la Alianza Mexicana de Abogados condenamos enérgicamente las expresiones desafortunadas, lastimosas, indignantes, abusivas y tendenciosas del presidente de la Republica. Expresiones que pretenden coartar el ejercicio de nuestra noble y humana profesión, tales manifestaciones reflejan el carente sentido de conocimiento con el que cuenta el señor Andrés Manuel López Obrador en cuanto al desempeño y el ejercicio de la abogacía; somos un sector que lucha todos los días para que en este país se transite con absoluta libertad, se haga valer el estado de derecho y que permanezca la gobernabilidad, lamentablemente en este sexenio vamos en sentido opuesto, quien disiente del presidente es enemigo de la nación, quien no le aplaude sus sandeces es enemigo de la nación, quien lo contradice es enemigo de la nación, quien lo increpa es enemigo de la nación, quien reclama es enemigo de la nación, quien exige justicia es enemigo de la nación. ““Ahora resulta que debemos pedirle permiso para saber quien representar o a quien defender o en donde trabajar y para quien trabajar. Ahora resulta que tenemos un filtro en nuestro ejercicio, creemos que primero debería consultar con sus asesores jurídicos antes de hablar, ¿o es que acaso estos le temen contradecirlo? ¡Qué le pasa presidente! nosotros no somos enemigos, ni traidores de la patria o de la nación, nosotros si estudiamos y terminamos nuestra carrera en forma, no en 13 años. Antes bien somos los principales referentes en los temas de Justicia y somos los garantes de la movilidad jurídica y legal del país que con su gobierno se ve amenazada y coartada. “Usted tiene muchos problemas que atender como para andar denostando a nuestro gremio, antes explíquele al pueblo de México porqué ha sido tan incapaz de contener la alta delincuencia en el país, explíquele de los cerca de 95 mil homicidios que van durante su mandato. Explique por qué 2019 y 2020 han sido los más violentos en la historia de este país, más violentos que cuando estaba Enrique Peña Nieto, y eso que la gente no se encontraba "encerrada".“Explique por qué criticaba a Calderón por defender a los mexicanos con el Ejercito y ahora usted lo usa para TODO excepto para lo que deben hacer. Explique por qué no ha dado respuesta de los más de 70 mil desparecidos en lo que va de su gobierno. Explique su incapacidad en el sector salud y este mal tratamiento a esta contingencia del COVID-19 donde ya van más de 200 mil muertes. Explique por qué no atiende a los niños y adultos concáncer. Explique porqué tanto desempleo, explique por qué la economía ha decrecido. Explique porqué desapareció las guarderías y el apoyo familiar. Explique porqué desapareció el Seguro Popular. Explique porqué la Auditoría Superior de la Federación encontró que en 2019 hay un desfalco de cerca de 67 mil millones de pesos, y esa misma auditoría encontró que el Aeropuerto se pagará tres veces, o como usted mismo lo dijo una vez y ya. Explique porqué no hay crecimiento económico, explique porqué no ha frenado la corrupción. Explique porqué se ha incrementado tanto el precio de la canasta básica. Explique por qué atenta contra la libertad de expresión. Así nos pasaríamos cuestionando su incapacidad y esa sí es traición a México.""Permítanos decirle que aquí el traidor es usted, le exigimos respeto, nosotros si nos lo hemos ganado, en cambio usted no, porque esta comprobado que con sus acciones está traicionando a nuestro país.... ¡Ya basta presidente!"Ya basta de dividir tanto al país y a su gente, ya deje de lado esas clasificaciones de liberales y conservadores, todos somos mexicanos y tenemos el derecho de pensar como queramos ¡Ya basta señor presidente!, Póngase a trabajar y deje de incitar al encono y al enfrentamiento"."Dejen de hacer esto algo político, les pido que me vacunen" dice Zulma, la niña de Xalapa con diabetes que no recibió la dosis contra COVID-19 a pesar de tener un amparo. Y es que AMLO ahora salió con la canallada de que los niños que se amparan forman parte de un plan macabro para desprestigiar su gobierno. Usted y López Gatell vayan y... Puros moros con tranchete.