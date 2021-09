Buscaré un vehículo de segunda mano...

1.- Con los pies en la tierra: Mientras algunos mortales luchamos contra las inclemencias de la naturaleza [del tiempo]; huracanes, inundaciones, terremotos, otros, con menos preocupación por esos fenómenos naturales porque su coraza económica los pone fuera de su alcance, buscan como gastar sus multimillonarias fortunas en viajes al espacio y tomarse fotos para difundirlas entre los otros mortales: los de a ras de piso.Ahora resulta que van por otro trofeo que seguramente será inalcanzable: La vida eterna.Se comenta en medios “...que los sueños de los multimillonarios son algo digno de contemplar.Su máxima dosis de viajes no es una excursión de lujo alrededor del mundo, sino, en el caso de Richard Branson y Jeff Bezos, un viaje al borde del espacio, aunque como trucos publicitarios para sus respectivas empresas espaciales comerciales...”Y cuando se trata de mantenerse joven, un trasplante de cabello y un estiramiento facial ya no son suficientes. Ya no les bastan¿Por qué no intentar aplazar la muerte [natural] al manejar el proceso de envejecimiento?Ese es el proyecto. Esa es la perspectiva detrás de Altos Labs, una compañía de Silicon Valley [en California USA] que se llevó a algunos de los científicos más conocidos en el campo del envejecimiento.Se informa que Bezos, sí, el mismísimo; el fundador de Amazon, es uno de los patrocinadores del proyecto contra el inframundo de la muerte.“...Otro es Yuri Milner, un multimillonario inversionista de tecnología que creó los premios Breakthrough con Mark Zuckerberg, de Facebook, entre otros.En el proyecto, se otorgarán hasta seis premios, por un valor de 3 millones de dólares cada uno, en ciencias de la vida, física fundamental y matemáticas.Lo que los convierte en los premios individuales más lucrativos para la ciencia (Sabido que los premios Nobel tienen un valor cada uno de un millón de dólares).En este mundo inverosímil, se afirma “...es probable que pocos investigadores rechacen el financiamiento ilimitado con pocas condiciones y salarios deslumbrantes.Entre los que la revista MIT Technology Review confirmó que se unirán a Altos, que planea institutos en Estados Unidos, Reino Unido y Japón, se encuentra Steve Horvath, profesor de la Universidad de California en Los Ángeles; el mismo que desarrolló un biomarcador molecular del envejecimiento, ahora conocido como el “reloj de Horvath”.Shinya Yamanaka, de la Universidad de Kyoto, se convierte en asesor no remunerado de Altos, y así sucesivamente: Habrá que ahondar más en este increíble proyecto de silicon-valley-elixir-eterna-juventud.2.- Aquí, en la tierra, los miles de damnificados: con caída de puentes; carreteras atascadas, calle inundadas; casas sin techo y ropa robada por las corrientes de la inundación, siguen protestando porque consideran que “se les ha tirado al olvido”, y piden una y otra vez.Pero el llamado a la ayuda y al apoyo se pierde en el espacio. Cada quien en lo suyo y nadie en lo de los demás. Tiempo de miserias humanas.3.- Cosas “intrascendentes”. Resulta que una nota perdida en medios capitalinos de la CDMX, relatan que el presidente de la Cámara de Diputados, el veracruzano del sur, diputado federal y presidente de la mesa directiva de la Cámara Federal de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, afirmó “...que la camioneta BMW que utiliza [para su transportación personal] la compró usada y es modelo 2017, pero eludió precisar su precio...”En una declaración de prensa, Gutiérrez Luna expuso además, “...que el vehículo de lujo lo compró antes de ser electo diputado de Morena, y que si lo usa es porque no tiene otro...”La notoriedad del vehículo se debe a que el único lugar asignado en el estacionamiento de la Cámara de Diputados, asienta la informativa, es el del presidente de la Mesa Directiva. En ese espacio se encontraba hoy día, una camioneta BMW con placas de Veracruz.Gutiérrez Luna “...reconoció que es suyo, pero insistió que se trata de un vehículo usado y que, por esa razón, su precio se ha devaluado. Dijo que como lo adquirió de segunda mano, el costo no contrasta con la política de austeridad y de rechazo al lujo postulado por Morena...”En Internet el mismo modelo de vehículo y año, se ofrece entre 600 mil y 900 pesos.Así es la vida.