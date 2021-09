Todos quieren la gubernatura

“¿Y el recurso del Seguro

Las condiciones políticas que está dejando el gobernador Cuitláhuac García Jiménez para su sucesión, son para que cualquiera se anime a entrarle a la competencia. En el 2024, tal como pasó con Cuitláhuac en el 2018, cualquiera puede ganar la gubernatura para administrar a su antojo ¡ciento diez mil millones de pesos anuales!, a lo largo de un sexenio; colocar en cargos de la mayor importancia a la familia y a los seres queridos para que a ellos les toque parte importante del pastel y así resolver el futuro de mucha de su prole.Lamentablemente en nuestros tiempos la actividad política tiene como único fin eso; alcanzar el poder para lucrar, disponer de los recursos públicos y hacer todos los negocios que podamos imaginar al amparo del poder. Y como dice uno de los compromisos de AMLO, el inspirador de esta doctrina: resolver el problema de la pobreza de los nuestros (la familia) y los millones de jodidos ahí que vean como le hacen para resolver la suya.El asunto es que antes de que se cumplan los tres primeros años del gobierno de Cuitláhuac, como AMLO ya destapó a los suyos, aquí en la aldea no nos podemos quedar con los brazos cruzados, a imitar lo que el patrón hizo para seguir cumpliendo con el compromiso de imitar lo que haga el patrón, como lo hicieron los gobernantes priistas cuando tuvieron presidente del mismo partido o los panistas, finalmente son lo mismo.En esas condiciones la víspera del tercer informe, ahora que volveremos a saber los metros cuadrados de terreno chapeado que se han logrado; el número de palas de lodo que se retiraron del asfalto por el Grace y el número de baños públicos instalados en gasolineras que se lograron liberar como gestión gubernamental para que no nos cobren por deshacernos de lo que el cuerpo quiere botar, se arma la jicotera y los nombres trascienden a los medios para “orientar” a la opinión pública sobre lo que viene ahora que sea el cambio de gobierno en Veracruz.Y ni modo de quedarnos fuera, tanto tiempo dedicados a esto y ahora no participar pues no. Pero tenemos que comenzar por mencionar como serios aspirantes a candidatos al gobierno, a quienes lo son y militan o se dicen miembros del partido mayoritario en el poder que serán a los que los narcos y delincuentes apoyen cuando se los ordenen, previo paquete. De acuerdo a lo que se dice, la Secretaria de Energía Rocío Nahle, quien ha dicho que quiere mejor la grande, o sea si saben contar que no cuenten en Veracruz con ella lo que puede ser un distractor; Manuel Huerta Ladrón de Guevara, el delegado de delegados, violador denunciado y Ricardo Ahued Bardahuil, el político de la experiencia quien le da veinte y las malas a quien se le ponga enfrente de Morena y quien como alcalde electo de Xalapa se propone a realizar una obra monumental que lo ratifique como un buen administrador y político y la mejor carta para lo que sigue.Por el lado de los morenos de la aldea tenemos en la lista a dos, uno que al parecer no es veracruzano y otro que se coló por capricho del primo hermano, el primero es Eric Cisneros Burgos, secretario de Gobierno y operador del narco en la elección pasada y el Subsecretario de Finanzas Eleazar Guerrero, candidato natural a la cárcel junto con toda su familia que tiene en las nóminas oficiales, si los morenos pierden la elección. Y el joven Secretario de Finanzas y Planeación, el economista José Luis Lima Franco, gracias a quien el gobierno de Cuitláhuac no se hunde y quien mejor entiende lo que es la política. Lima Franco ha construido puentes con los grupos a los que el morenismo por imitación a AMLO detestan, los ha sumado y cuenta con ellos: ningún medio de comunicación se expresa mal de él pese a los esfuerzos bizarros del titular de Comunicación Social.Finalmente, no porque sean menos importante o no tengan posibilidades de ganar esta contienda, hay que mencionar a cuatro personajes que sin ser morenos sí son profesionales de la política y si la quieren jugar... es muy posible que la ganen.Dante Delgado Rannauro, considerado el político más completo que tiene capital político propio para ganar, su partido Movimiento Ciudadano, el cual podría formar una súper alianza con el resto de los partidos para arrebatarle a AMLO el estado de Veracruz; José Francisco Yunes Zorrilla, diputado federal priista, dueño de un capital político que ha construido a través de cuando menos veinte años dedicado a la política y a quien ven muy bien los veracruzanos; Héctor Yunes Landa, quien ya fue candidato pero por una traición que le jugó Javier Duarte de Ochoa, perdió la elección, es el priista veracruzano más activo y quien la buscará, como él sabe hacerlo, con todo... y Miguel Ángel Yunes Márquez, quien perdió con Cuitláhuac García y viene por la revancha apoyado por su señor padre, un político de respeto al que solo amenazan pero nadie se atreve a tocarlo.Estos son los nombres de los que pudieran estar buscando el relevo de Cuitláhuac, aunque se insiste en que después de Cuitláhuac cualquiera puede ser gobernador de este glorioso estado.Después de que se diera el fallo de un juez para la suspensión de la clausura concedida para que se siga construyendo la Torre Centro en esta ciudad y Puerto de Veracruz, la mañana de ayer se pudieron ver trabajadores realizando labores en este inmueble ubicado en calle Mario Molina.Cabe recordar que la Procuraduría del Medio Ambiente (PMA) en el estado, colocó sellos de clausura por supuesta afectación ambiental que genera la obra que desde hace varios meses se viene llevando a cabo. A lo mejor les aventaron un poco de maíz y dieron la contraorden, ya ven que los de la Procuraduría del Medio Ambiente son muy competentes para eso de las mordidas.El pasado fin de semana fue notificada la Procuraduría por parte del Juez Quinto de Distrito con sede en Boca del Río, que había sido concedido el amparo para que quedara sin efecto la prohibición para que continuaran los trabajos de edificación.En su momento, la PMA informó que el argumento de suspender la clausura fue por la afectación económica al personal, sin embargo, el proceso administrativo seguirá con la misma postura de que siga sin construirse este edificio.Sin tapujos y evidentemente molesta, la senadora panista, Xóchitl Gálvez calificó de “pendejo” al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, luego de que el funcionario declaró que “vacunar a un niño amparado, es quitarle una vacuna a un adulto mayor vulnerable en su salud”. ¿Será?Escríbanos a [email protected]