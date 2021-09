... Al igual que con el priista Flavino Ríos Alvarado que relevó unos meses a Javier Duarte de Ochoa, que con el panperredista Miguel Ángel Yunes Linares, el actual gobernador del estado, el morenista Cuitláhuac García Jiménez, está por recibir la notificación de una tercera Alerta de Género para el estado de Veracruz, por el número de feminicidios cometidos en territorio veracruzano.Para ponerlo en contexto amable lector, en noviembre del 2016, durante el controversial fin de sexenio de Javier Duarte de Ochoa, que concluyó el doctor Flavino Ríos Alvarado, la Secretaría de Gobernación declaró formalmente la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para once municipios de la entidad veracruzana: Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica, Tuxpan, Veracruz y Xalapa.Un año después, el 13 de diciembre de 2017, ya en la administración de Yunes Linares, la Secretaría de Gobernación hizo la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Agravio Comparado para el estado de Veracruz.Actualmente, cuatro años después de la segunda declaratoria de Alerta de Género, el estado de Veracruz podría recibir la tercera, a solicitud del Colectivo Feminista Cihuatlahtolli, del Instituto Mexicano de Derechos y Democracia, de la organización Justicia, Derechos Humanos y Género, cuyos representantes argumentaron al gobierno federal que las acciones tomadas a partir de la emisión de la primera Alerta de Género, en noviembre de 2016, han sido insuficientes para reducir los feminicidios en territorio veracruzano.Asimismo, en la argumentación hecha ante el gobierno federal, se expuso que a casi cinco años de que se declaró la primera Alerta de Género en el estado de Veracruz, existe un contexto criminal diverso al de 2016, pues los feminicidios se cometen en formas distintas a las que originalmente fueron consideradas para emitir la primera, en el ocaso del gobierno duartista.Por cierto, y siguiendo con el contexto amables lectores, el actual gobierno federal desestimó, o como se dice comúnmente “bateó” la solicitud de las organizaciones antes mencionadas, argumentando que al existir similar Alerta desde 2016, otra más no es viable, pues sería reiterativa.No obstante, las organizaciones solicitantes acudieron al Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México, que al resolver el Amparo en Revisión 111/2020 dio la razón a las organizaciones feministas, ordenando al gobierno federal dejar sin efectos su decisión inicial y analizar la emisión de una tercera Alerta de Género para Veracruz.El Tribunal Federal expuso en su argumentación lo que transcribimos a continuación, “no es posible afirmar que los hechos en que descansa la nueva solicitud ya fueron analizados, pues es razonable que se denuncie un contexto criminal diverso, al haber transcurrido cinco años a partir de la anterior solicitud y emisión de la Declaratoria de Alerta de 2016, de modo que, por el lapso transcurrido es lógico considerar que existan diversos grupos criminales en la entidad y cuyas modalidades para la comisión de los delitos son modificadas, en aras de evadir las medidas previamente implementadas por el Estado, para mitigar los actos de violencia cometidos contra las mujeres y niñas de la entidad”.Por todo lo anterior, Veracruz volvería a recibir una Alerta de Género y sería la tercera, que coincidirían con el mismo número de gobernadores.... Como testimonio de que la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres fue pura faramalla mediática y peor aún, lo sigue siendo, baste mencionar que, de acuerdo con publicaciones periodísticas, de esos once municipios veracruzanos en los que supuestamente se aplicó la determinación gubernamental desde noviembre de 2016, dos de ellos: Veracruz y Tuxpan están en el listado de los cien del país con más feminicidios, hasta el mes de julio pasado.Veracruz puerto con tres feminicidios al igual que Tuxpan aparecen en ese penoso listado, en tanto que Xalapa registra dos, Coatzacoalcos uno, cifras que demuestran por si mismas que no se ha atendido integralmente la multimencionada Alerta.... Al correo [email protected]