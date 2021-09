Siguen endeudando a Veracruz

“No habrá permisos para vender

artículos patrios en las calles”

Hipólito Rodríguez Herrero

Los tiempos cuando los gobiernos estatales concluían su mandato sexenal y dejaban en las arcas dinero suficiente para que los nuevos llegaran y encontraran lana para enfrentar los gastos de fin de año, como son pago de dos quincenas a la burocracia estatal, pago de aguinaldos y otras prestaciones, pero además liquidez para arrancar los trabajos del nuevo proyecto, terminaron con el gobierno priista de don Patricio Chirinos Calero, quien dejó en caja dos mil 800 millones de pesos que Miguel Alemán “La amenaza elegante” dilapidó en dos por tres.Los funcionarios estatales eran auténticos administradores. Presentaban un proyecto, o un plan estatal de desarrollo, con presupuestos acordes a la disponibilidad de recursos y terminaban cuadrando exactamente las cantidades sin que en el transcurso de le ejecución de la obra aumentaran los costos ni nada por el estilo. Lo que tenemos hoy, de Miguel Alemán hasta los que representan la 4T son mercachifles de la administración, llegan a los cargos sin conocer nada de su responsabilidad, solo con referencias de que ahí se pueden quedar con buenas cantidades de dinero y se avientan. Finalmente, y gracias a la impunidad de que gozan por ser familiares o socios de los gobernantes, no son investigados y menos perseguidos, reparten el botín con sus poderosos socios y a vivir como la familia de López Obrador, de a Fifís.Nosotros conocimos a esos funcionarios honestos, gente honorable que llevaba una vida modesta, aunque decorosa.Hay una anécdota que ya hemos contado, pero lo volveremos a hacer para ejemplificar lo que queremos explicar cuando nos referimos a la 4T: Durante la campaña de Don Fernando Gutiérrez Barrios, al llegar a Paso de Ovejas uno de los hermanos de Agustín Acosta Lagunes, el gobernador saliente, de nombre Rafael y de apodo “El Zopilote”, hizo acto de presencias y donde se detuvo el carro de la comitiva del candidato él se plantó abajo, cerca de donde pasaría el candidato. Los sabuesos (muy discretos y profesionales) de FGB lo habían detectado y le pusieron una campana, el tipo era de cuidado, tenía un historial delictivo importante.A la primera de cambio “El Zopilote” no pudo saludar al candidato, pero gritaba algo que llamó la atención de los representantes de los medios de comunicación: “¡Don Fernando será el mejor gobernador, Don Fernando será el mejor gobernador!... Y le caminaba hasta el estrado colocado en el centro del pueblo donde permaneció hasta que terminó el evento político. “El Zopilote” trató de intervenir a Gutiérrez Barrios y no pudo, pero el grito volvió a salir de su ronco pecho: “¡Don Fernando será el mejor gobernador!”.La frase llamó la atención del candidato y ordenó que dejaran pasar a este personaje unos metros antes de llegar al camión. Se lo dijeron al oído y Rafael Acosta corrió hacia el sitio que le indicaron donde llegó de inmediato Don Fernando a quien lo saludó de mano y se presentó: señor yo soy hermano del gobernador Acosta Lagunes y créame, estoy convencido que usted será el mejor gobernador de Veracruz. Don Fernando intrigado por tan contundente afirmación preguntó, ¿y porqué confía usted tanto en mi?... la respuesta de “El Zopilote” fue un mensaje que contados políticos han tomado en cuenta: “Porque usted no tiene hermanos”.Cuánta razón tenía el hermano de Acosta Lagunes, él en carne propia había cometido delitos al amparo del poder, la familia Lagunes había incendiado al estado con gavillas de ladrones de ganado e invasores de ranchos bañando en sangre las zonas rurales de Veracruz por eso mandaron al experto en seguridad nacional a poner orden al estado, por eso llegó Don Fernando Gutiérrez Barrios quien en solo dos meses de campaña echó de Veracruz al noventa por ciento de bandas.Hasta esos tiempos el nepotismo era considerado como un delito, sin embargo, no está dentro de ninguna ley o Código Penal, por eso es que gobiernos como el actual tienen metidos en cargos de primerísimo nivel a los primos hermanos, a las medias hermanas, a los mismísimos hermanos y a toda la parentela en cargos donde se manejan fondos millonarios. Y como nadie les impide que endeuden al estado, también incurren en este pecadillo de miles de millones de pesos cuyo costo, con intereses, tendremos que pagar nosotros los ciudadanos veracruzanos.¿Qué cuándo Veracruz comenzó a ser uno de los estados que arrastra deuda?, a partir del gobierno de Miguel Alemán Velasco quien dejó una deuda de 300 mil millones de pesos, de la cual solo su sobrino Sergio Maya Alemán, Subsecretario de Finanzas y responsable de manejar esa dependencia por encargo de su tío, está enterado de cómo se fueron juntando tantos millones.Luego vino Fidel Herrera Beltrán quien con una extraordinaria habilidad para obtener recursos públicos para su peculio, se llevó lo que Fox le fue dando de los alcances de PEMEX, lo que obtuvo de negocios como la liberación del transporte público en su modalidad de taxis, lo que le dejó la bursatilización del pago de la tenencia vehicular, lo que le dejaron los ayuntamientos a los que obligó a bursatilizar sus presupuestos y un botín de diez mil millones de pesos que el Congreso le autorizó pedir a la banca para enfrentar los estragos que nos dejó una tormenta tropical, quince días antes de concluir su administración.Total, que se sabe que FHB (no hay documentos que lo comprueben) dejó al estado con una deuda superior a los cincuenta mil millones de pesos, la cual superó los cien mil con las trácalas que hizo su sucesor, Javier Duarte de Ochoa, o sea más de cien mil millones de pesos.Por eso extraña que se hable de una deuda de 47 mil millones de pesos que es lo que reconoce el gobierno de Cuitláhuac García.El diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) José Francisco Yunes Zorrilla, ya exhortó al Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, a transparentar el destino de los dos mil millones de pesos que acaba de solicitar (¿otro préstamo?). El legislador veracruzano, dijo que a diferencia de Morena antes de que fueran gobierno que satanizaban la contratación de deuda, su postura es la de utilizar de manera responsable este instrumento financiero.En el caso de reciente préstamo, enfatizó que su destino debe ser exclusivamente para inversión y generación de obra pública en la entidad, y exhortó a “estar muy atentos, si estos 2 mil millones se van a utilizar para cerrar el año administrativamente del 2021 y sean simple y llanamente para cubrir las presiones de gastos y la caída de ingresos, estaremos reproduciendo el escenario que se vivió en los últimos años de la administración del PRI en Veracruz y eso no lo puede tolerar el estado”.El congresista, recordó que el Congreso Local, debe estar muy pendiente del destino, las obras y los proyectos que el Gobierno respalde con dicho endeudamiento, pues sería lamentable que el dinero no se utilizara para tal fin. Además, remarcó que esta administración sí endeudará más al estado, pues el último reporte actualizado al mes de junio entregado a la Cámara de Diputados señala que los pasivos de la entidad rebasan los 47 mil millones; a este monto, se le suman los 2 mil millones de pesos que acaba de solicitar el Gobernador.“Primero, no hay que satanizar la deuda; segundo, sí se está endeudando el Gobierno del Estado pues eran 47 mil millones de pesos hasta el mes de junio, con estos 2 mil por 21 años más sumará ya 49 mil millones; la deuda pudo ser oportuna para atender la pandemia, pero insisto en que no puede usarse para la emergencia del gasto”.Pepe Yunes, insistió que “Veracruz debe cuidar que el dinero no debe usarse para gasto corriente o para liberarse de las presiones de fin de año, pues las presiones del Estado superaban los 4 mil millones de pesos, y esa película ya la vimos, sería someter a las finanzas nuevamente a presiones que el estado no soportaría más”.Dorheny García Cayetano (no vayan a pensar que es la media hermana del gobernador Cuitláhuac García Jiménez), fue nombrada como titular de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad.El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, confirmó que la designó y le tomó protesta la mañana de este jueves, en sustitución de Diana Aróstegui. 