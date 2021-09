Drogadicción recreativa

*Evalúan gabinete jarocho*Aborto ante liberalización*Cuitláhuac y DamnificadosPertenezco a la generación de la década de los cuarenta, retrospectiva de origen que hoy se utiliza para que las actuales generaciones dominantes (tanto en cantidad como en espacios productivos) dimensionen lo que constituye para nosotros los viejos y ustedes los jóvenes, el que “de la noche a la mañana” se nos informen temas vinculados con referencias transformadoras, como es el caso de la autorización gubernamental del uso lúdico de la droga, cuando nosotros (los hoy ancianos) crecimos en un mundo donde el consumo de estupefacientes, no sólo representaba un delito, sino un pecado que nos podría condenar a los fuegos infernales...Hoy se contempla (con toda normalidad) la vida en pareja al amparo del “techo hogareño... con “parejas amorosas” integradas por mexicanos del mismo sexo, lo que en mi adolescencia se vislumbraba como escenarios impensables, pero que constituyen formas y estilos que se han diseñado al amparo de nuevas actitudes y aptitudes, agregándole rangos de “notoria libertad” de pensamiento y del actuar, a lo que precisamente antes se consideraba pernicioso y, por lo mismo, se calificaba como un escenario de rangos pervertidos, expresión sobre la cual muchos son los que no estamos de acuerdo, simplemente porque no coincidimos con tales sentencias, a más de que no somos portadores de las facultades para juzgar, mucho menos en un mundo preñado de complejidades y desaciertos.Pero lo de apenas ayer, que desde el punto de vista generacional se consideraba impensable, hoy se coloca en rangos constitucionales, referencias que en los tiempos actuales nos hacen pensar en la validez de “un proceso de transformación” con el que podemos discernir y mostrar nuestro desacuerdo, opinión que indudablemente habrá de impactarse contra los muros de “una Transformación”, que obviamente domina en los espacios legislativos y, contra ello, habrá que pensar como lo advirtió Don Quijote de la Mancha, al referirle a su aliado Sancho: “Hemos topado con la Iglesia”... Referencia mucho más amplia de la que algunos eruditos interpretan, porque el poder al que se refiere no sólo es el poderío celestial, sino también el que se deriva de la fuerza de opinión eclesial, inmedible por sus dimensiones frente a la feligresía.Y ante la conclusión en referencia, como si nos encontráramos frente al espejo que nos reflejará la misma desagradable imagen del ayer (que para otros resulta “afortunadamente beneficiosa”) hoy se escucha el eco por los espacios de “la Cuarta Transformación” de expresiones que refieren mayor parecido a la prédica religiosa, que al discurso gubernamental, lo que le convierte en una mezcla que contagia a muchedumbres, escenario en el que persigue estimular la popularidad del gobernante y, en tales dimensiones, que por la propia fuerza de su inercia podría ser encuadrado históricamente hacia el futuro inmediato, entre los marcos nada distinguidos de lo que hoy se califica como “populismo”... Por lo tanto: ¿Dónde quedaría la auto-proclamada Cuarta Transformación? si el populismo de siempre ha existido... Habrá que esperar para calificar.Lo que se leeMuy cercano a cerrar su tercer año de gobierno como Gobernador de Veracruz (medio camino andado) Cuitláhuac García Jiménez, hace referencia a los ajustes realizados al interior de su cuerpo de colaboradores, lo que no constituye un movimiento ajeno a los usos y costumbres en los espacios gubernamentales, ámbitos en los cuales actualmente se ha referido que “por ahora no se realizará una evaluación sobre el trabajo que han desempeñado los Secretarios de Despacho, dado que están atendiendo temas relacionados con las emergencia provocadas por el huracán Grace”...Bien por el Ejecutivo Veracruzano que otorga prioridad a lo emergente, característica que debe privar en todo gobernante, incluyendo a los “muy honorables legisladores”, agregando a ellos a los también alcaldes y cuerpos edilicios, sobre todo cuando son muy escasos los avances en municipios, no sólo en los en tiempos actuales, sino desde años atrás, tanto así que actualmente son más los alcaldes que terminarán su gestión con puntos negativos, que aquellos merecedores de reconocimiento... Los electores lo manifestaron desde tiempo atrás.Mientras existan Presidentes Municipales ineficientes, será indudable que “los avances” en tierras veracruzanas, de igual forma habrán de ser calificados como deficientes... De ello ni duda cabe.Lo que se veEs claro y seguramente en los marcos veracruzanos jurisprudenciales debe ser calificado como “acertadamente apegado al derecho”, el que si el aborto fue declarado como un derecho de la mujer, más allá de lo que se refiere en contra en el marco social y religioso, toda mujer que en tierras veracruzanas se encuentre detenida e incluso sentenciada como culpable de haber practicado un aborto voluntario, ante las nuevas disposiciones legales se debe proceder en los marcos judiciales para dictaminar su inmediata libertad, en tanto que es factible practicar tales disposiciones, precisamente derivado de la despenalización de tales prácticas en tierras veracruzanas.Así las cosas, los veracruzanos siempre coincidirán en su gran mayoría, en que las leyes deben ser aplicadas con estricto apego a las normatividades jurídicamente establecidas para cada caso, ante ello, en los escenarios que hoy nos ocupan, se debe de proceder ordenando la libertad para todo indiciado e incluso sentenciado, que haya participado en escenarios de aborto... ¿Acaso carecemos de fundamentos para tales conclusiones?Lo que se oyeEs correcto que se apoye económicamente por parte del Gobierno del Estado a las familias que sufrieron afectaciones en sus respectivas viviendas, acción emprendida como resultado del severo ciclón que sacudió a Veracruz con elevados efectos destructivos.Apoyar a quien registra daños constituye una práctica que no debe registrar declives, sino por el contrario, debe considerarse como una acción obligada y continuada de todo Gobierno, tema en el cual México ha sido ejemplar desde muchas décadas atrás, lo que obviamente se ha convertido en una cultura ya arraigada en los espacios de usos y costumbres, tanto en los marcos del sector oficial, como de la población en lo general.Claro que los veracruzanos aprecian la solidaridad del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, misma que siembra esperanzas en quienes han resultado afectados por los vendavales ciclónicos, acción que de inmediato se ha extendido hacia todos los rincones veracruzanos, para respaldar a todos los damnificados por igual.Apreciado lector, disfrute Usted de un tranquilo fin de semana.