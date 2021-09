Juan Javier Gómez Cazarín. Aunque usted, no lo crea

Para Celestino Hoyos Martínez.

Camarada leal de principio a fin.

¡Con dolor en mi corazón!

Twitter: HELÍHERRERA.esEl Órgano de Fiscalización Superior y la Comisión de Vigilancia en el Congreso Local de Veracruz analizan posibles actos de corrupción de auditores (del ORFIS), para limpiar observaciones de las cuentas públicas en entes municipales.Así lo reveló el presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura Veracruzana, Juan Javier Gómez Cazarin, quien afirmó que ha notado (después de casi tres años de ejercicio y vigilante de su función, como legislador), que funcionarios del organismo con sueldos de veinte mil pesos mensuales, tienen propiedades, como vehículos de lujo “Desafortunadamente abajo hay empleados que pueden decir que tienen sueldo de veinte mil pesos y tu los ves con carros de medio millón de pesos, 600 mil pesos, es imposible”.“Lo que pasa es que se aprovechan de esta temporada para limpiar a municipios y hacer acuerdos, y luego les dejan toda esta tierra a los diputados y es totalmente falso”.Reconoció que no tiene pruebas (mas que como el que no concuerdan lo que ganan esos empleados con su trabajo en el ORFIS, con lo que tienen en bienes, y que en consecuencia es enriquecimiento inexplicable), pero que por ello la Comisión de Vigilancia trabaja con la encargada del Órgano de Fiscalización Superior, revisando que no hayapues resulta extraño que después de las revisiones, los municipios queden sin observaciones: “limpios”.Por fin, y a un mes y medio de irse, el coordinador de la JUCOPO dice una cosa congruente de los dineros públicos.Ahora bien, hay dos cosas al respecto que vale la pena apuntar: en primer lugar afirmar que todo Veracruz sabe, desde siempre, que los auditores que laboran en el ORFIS son magos, que cuadran de la noche a la mañana las malas cuentas públicas de los alcaldes, mediante un gran moche >que va de acuerdo al faltante<, el cual no sólo se les queda a ellos, sino que la mayor proporción llega al mero mero titular de esa dependencia, y salpica, inclusive, a los diputados encargados de vigilar con esa dependencia, esos dineros públicos.Y en segundo lugar porque ahora que le salió el talento al diputado Cazarín, sucede que está a punto de dejar de ser legislador, debido a las nuevas reglas de paridad de género, aplicadas por las autoridades electorales, a fin de que la LXVI Legislatura tenga 25 diputadas y 25 diputados, que conllevaría a que él, que va en el numero dos de la lista plurinominal de su partido MORENA, pudiera no entrar y ceder su lugar a Marcela Barroso, para que se dé ese escenario.“Yo respeto la decisión del OPLE, voy a respetar la decisión de los tribunales y respeto a todas las mujeres, y si tiene que haber paridad, tiene que haber, yo la voy a respetar”, manifestó Juan Javier Gómez Cazarín al periódico Diario de Xalapa y Sol de Orizaba, el pasado martes 7 de septiembre, ante la infinidad de notas radiofónicas y periodísticas que han circulado, que afirman que el OPLE no le dará su constancia de asignación como diputado plurinominal.Que caray, justo cuando le empezaban a llegar ideas al presidente de la JUCOPO, acepta prácticamente que ya no seguirá por tres años mas en el cargo, aunque dentro, pero muy dentro de su corazoncito, le siga latiendo la esperanza que sacrifiquen esas mismas autoridades electorales a algún otro presunto legislador, pero de otro partido (ya se apuntó el probable legislador del prostituido partido VERDE -Carlos Marcelo Ruíz Sánchez- para cederle su lugar a una mujer de ese instituto político), para que el siga trepado en las barbas de Zeus, haciendo que sólo sus chicharrones truenen en el Congreso de Veracruz, tal y como lo hizo en estos 35 meses que ha estado en el palacio legislativo de mandamás.