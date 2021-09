Un Veracruzano de izquierda

“Habrá excomunión para

quien practique el aborto”

Arzobispado de Xalapa

El busto del ilustre ideólogo e ingeniero veracruzano se encuentra en el circuito Tajín, en uno de los tantos parques abandonados que hay en Xalapa, nos referimos al del ingeniero Heberto Castillo Martínez, quien debe estar feliz de ver cómo eso que llaman y entienden por “izquierda” las mascotas de AMLO, destruyen un país que mal que bien ahí la llevaba con pillos al frente del gobierno que se prostituían con el poder pero no olvidaban cumplir sus obligaciones con el pueblo dándole salud, educación, infraestructura carretera, apoyando la cultura y las artes, manteniendo un crecimiento económico de entre cuatro y seis puntos y tratando de combatir la delincuencia a madrazos, balazos y con bote.Fue el maestro Uriel Flores Aguayo, xalapeño y de ideología de izquierda, quien a través de una foto que subió a las redes sociales donde solo se veía maleza y en el centro afinando la vista se advertía un busto, el del ingeniero Heberto Castillo Martínez olvidado, entre la maleza que se ha dejado crecer por desidia de un gobierno municipal de izquierda, en un estado y un país que también se dicen estar gobernados por personas de la misma filiación ideológica: que incongruencia.Cabe mencionar que el maestro Uriel Flores es egresado y titulado en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, fue dirigente estudiantil en la preparatoria "Artículo Tercero" y en la Escuela Normal Veracruzana, en ésta como Presidente de la Sociedad de Alumnos en el periodo 1979-1980. Militante de varios partidos políticos de Izquierda: PCM, PRT, PSUM, PMS y PRD. Regidor por el PSUM en el Ayuntamiento de Xalapa, periodo 1982-1985. Diputado Local en la LVII y LXL Legislaturas del Congreso del Estado de Veracruz. Cursos y Diplomados varios en estudios y derecho electoral. Su experiencia electoral inicia como brigadista en la campaña presidencial independiente de Valentín Campa, en 1976; representante de casilla por la coalición de izquierda en 1979 y continúa en niveles de representación estatal, como en 1986 a nombre del PSUM en la Comisión Estatal Electoral. Fue apoderado legal del PRD en la Tercera Circunscripción Electoral en 1994 con Porfirio Muñoz Ledo y el difunto Samuel del Villar, o sea el maestro Uriel Flores es más izquierdista que todos los mamarrachos que se treparon a Morena para obtener un cargo, lo lograron y hoy lucran a placer al amparo de una ideología que no conocen.Para que medio sepan quienes fundaron esos movimientos de los que hoy ustedes sacan tan buenos dividendos económicos los cuatroteistas de congal, les diremos quién fue el ingeniero Heberto Castillo Martínez: nació en Ixhuatlán de Madero, Veracruz, el 23 de agosto de 1928. Político, luchador social y destacado ingeniero civil mexicano, descubridor de la tridilosa que le dio prestigio mundial como brillante ingeniero.Herberto Castillo inició su participación política en 1961, en el Movimiento de Liberación Nacional MLN, al lado del Gral. Lázaro Cárdenas del Río. En 1968 participó en el Movimiento Estudiantil, dentro de la Coalición de Profesores de Enseñanza Media y Superior Pro libertades democráticas, al lado de Luis Villoro, Eli de Gortari y José Revueltas, participación por la que más tarde, en 1969, fue encarcelado.En 1971, al salir de la cárcel de Lecumberri, impulsó la formación del Comité Nacional de Auscultación y Organización CNAO, para consolidar un «verdadero partido de masas», al lado de luchadores sociales e intelectuales destacados como Demetrio Vallejo y Luis Villoro, con quienes finalmente constituyó el Partido Mexicano de los Trabajadores PMT.Durante los sexenios de José López Portillo y Miguel de la Madrid, se convirtió en el mayor de los defensores de la Soberanía Nacional, al denunciar la corrupción y las incongruencias de la política energética imperante. De manera permanente, rechazó la petrolización de la economía nacional y la explotación irracional de nuestros recursos energéticos. En 1988, siendo candidato por el Partido Mexicano Socialista PMS, a la Presidencia de la República, Heberto declinó su candidatura a favor del también Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, hecho que sentó las bases para la formación del Partido de la Revolución Democrática PRD.Gracias a un grupo de integrantes del Movimiento Popular Independiente (MOPI) que se organizaron para chapear y limpiar el parque, puede decirse que le hicieron justicia a la memoria de un grande veracruzano, el único que militó en la izquierda mexicana y que con acciones demostró su vocación social. ¿Hipólito Rodríguez Herrero?, ese es el alcalde que usó al PT para convertirse en presidente municipal de Xalapa, que usó el discurso del servicio a los más necesitados y terminó encabezando una pandilla de ladrones... ¿Cuántos Hipólitos más hay en el gobierno del estado?, fácil el 99 por ciento cuando menos, y es que hay muchos que ni la primaria cursaron y son nuestros flamantes “servidores públicos”... de izquierda.La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) ha detectado que células delictivas operan en Oficinas de Hacienda del Estado, situación que se registra desde hace varios años. El subsecretario de Ingresos de la dependencia, Ricardo Rodríguez, afirmó que de las 80 instalaciones que hay en la entidad veracruzana, en 21 se ha presentado esa problemática.“Básicamente operan a través de los gestores, ahí mandan a los gestores con los cajeros, evidentemente hay una relación directa entre gestores y cajeros y empiezan a hacer trámites”.Cuando eso ocurre los servidores públicos ni siquiera les piden todos los documentos necesarios como a cualquier ciudadano y los expedientes quedan incompletos, agregó en entrevista con XEU. Hay una carpeta “enorme” de anomalías que han sido reportadas ante la Contraloría Interna y denunciadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) quien tendrá que realizar las investigaciones para deslindar responsabilidades.Los sujetos llegan y se identifican como “gente mala”, amenazan y amedrentan al personal diciendo que si no les hacen los trámites “harán o desharán cualquier cosa”. Lo que buscan es emplacar vehículos, cambios de placas de otros estados del país, mismas que ya están identificadas; “no es nuevo y no estamos haciendo esos trámites, pero se van moviendo en todo el estado tratando de hacerlo”.Ante las quejas que prevalecen por parte de los contribuyentes quienes esperan gran parte del día para poder hacer un solo trámite, reiteró que se han dado “mejoralitos” para tratar de agilizar el funcionamiento. Sin embargo, a mediano plazo, se implementa el proyecto para cambiar el software con el que opera la dependencia, pues con el que actualmente trabaja ha quedado obsoleto y ha fortalecido la red de corrupción al interior. El gobierno estatal prevé que en aproximadamente ocho meses se cambie el sistema para dar paso a la era digital en donde las personas puedan obtener una cita por Internet sin un número determinado.Pero hay un problema, existe un gran porcentaje de los trabajadores que son sindicalizados y con plazas de trabajo desde hace varias administraciones, ello impide que haya rotación que ayudaría mucho a combatir la ineficacia, puntualizó.A nuestra bandeja de correo llegó el siguiente comunicado emitido por el CDE del PAN.Por este medio, de conformidad con el marco estatutario y reglamentario que rigen a los órganos estatales y municipales del Partido Acción Nacional, hacemos del conocimiento a la militancia en el Estado de Veracruz y a la opinión pública:La Presidencia del Comité Directivo Estatal y ningún otro órgano directivo del partido emitió convocatoria alguna para sesionar este domingo 12 de septiembre.Por lo cual, la concurrencia en la cual con toda libertad se hayan reunido un grupo de Consejeros Estatales del PAN en Veracruz, no tiene el carácter de sesión ordinaria ni extraordinaria.Todo acuerdo tomado en la reunión mencionada, no cuenta con los efectos legales de una decisión tomada en sesión de Consejo Estatal.De igual forma, se hace de conocimiento que la próxima sesión de Consejo Estatal será convocada conforme lo señalan nuestros estatutos; dentro de los estrados físicos y electrónicos de nuestro instituto político; ya que, en el Comité Directivo Estatal del PAN en Veracruz, tenemos claro el valor de nuestra institución, a la que debemos respetar desde nuestras atribuciones institucionales.Joaquín Guzmán AvilésPresidente del Comité Directivo EstatalPAN VeracruzLA BUENA NOTICIA es que el Gobierno por fin consiguió los medicamentos para las niñas y niños con cáncer. La mala noticia es que ahora urge resolver la falta de medicinas para diabetes, hipertensión, enfermedades reumatológicas y, por supuesto, las vacunas del esquema básico que les faltan a millones de infantes.Escríbanos a [email protected]