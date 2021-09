Los panistas, del chongo; talibanes vs. VOXes

Ayer por la tarde llovía en Xalapa como creo que en la mayor parte del estado, si no es que en todo el territorio estatal, y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) daba el peor pronóstico sobre todo para Tamaulipas y Veracruz donde se esperarían inundaciones.Debido a la tormenta “Nicholas”, en el caso del estado había alerta por los ríos San Pedro, Tuxpan, Cazones, Nautla, Tempoal y Moctezuma que podrían afectar ciudades y regiones de Pánuco (había alerta roja), Tuxpan, Cazones, Poza Rica, Martínez de la Torre, Tempoal y El Higo, en la zona norte, ya dañada por el huracán Grace, mientras que en el centro y en el sur vigilaban los ríos Papaloapan y Coatzacoalcos, que afectarían Coatzacoalcos, Minatitlán, el Uxpanapa, Tlacotalpan, Cosamaloapan, Alvarado y parte de Los Tuxtlas.La tormenta, con potencial ciclónico, impactaría la madrugada de este lunes entre el sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz, aunque la inestabilidad atmosférica afecta gran parte del país. Ojalá y esta vez la titular de Protección Civil del gobierno del estado no nos salga con que le sorprendió la caída de tanta agua, que no se lo esperaba, y haya previsto lo necesario para los casos de emergencia.Pero mientras se activaban las alarmas, donde todo era felicidad era en el palacio de gobierno. El café caliente y el plato de galletas los disfrutaban como nunca viendo pelearse a los panistas, agarrados del chongo, entre quienes se aferran a retener la dirigencia estatal a toda costa, los de VOX, encabezados por el dirigente Joaquín Guzmán Avilés, y quienes quieren un cambio, talibanes azules que responden a los intereses del CEN y a los grupos de Pepe Mancha y de Enrique Cambranis. Así de seria está la cosa.El asunto está en que Guzmán no quiere soltar la silla (sus enemigos políticos lo acusan de que está al servicio del palacio de gobierno) y sus contrarios afirman que la elección del presidente del CDE debe ser concurrente con la elección del presidente del CEN (en la Ciudad de México ya convocaron), pero que el de Tantoyuca no quiere convocar a Consejo Estatal para elegir a la Comisión Estatal Organizadora (órgano responsable de emitir la Convocatoria respectiva).Ante ello, los inconformes decidieron sesionar ayer en Xalapa para elegir dicha comisión, según argumentan respaldados por el Artículo 66 de sus Estatutos, que les darían validez con la asistencia de más de la mitad de los consejeros (asistieron 59 de los 113). La comisión que eligieron quedó conformada por Luis Antonio Hernández Díaz y Eunice Reyes Ruiseco (del grupo de Guzmán Avilés), Mizrahim Castelán Enríquez (del grupo de Pepe Mancha Alarcón), Víctor Ramírez Aguilar (del CEN) y Ethel González López (del grupo de Enrique Cambranis).Para adobar mejor el guiso, del lado de los talibanes hicieron presencia los yunistas de Boca del Río, Sergio Hernández Hernández, Miguel David Hermida Copado, Abel Cuevas Melo, Indira Rosales San Román y el propio Mancha.Quedó evidenciado que varios o muchos de los consejeros que en la pasada elección apoyaron a Guzmán Avilés contra Mancha Alarcón, ahora se le abrieron y lo combaten. Según trasciende, su enojo es por la forma en que manejó el pasado proceso electoral, en el que prácticamente fueron barridos y durante el cual nunca se le escuchó hacer una crítica, un reclamo o alguna denuncia ni contra el cuitlahusmo ni contra el morenismo. Lo acusan también de haber entregado el distrito de Tantoyuca a Morena.Más tarde, el presidente del CDE emitió un comunicado restándole validez a la sesión de los rebeldes y desconociendo el acuerdo tomado. Anunció que próximamente convocará a sesión del Consejo Estatal, sin fijar fecha.Con la lluvia persistente y la llegada de la noche sonó la campana y las dos partes se fueron a sus respectivas esquinas. Están en su minuto de descanso pero el combate continuará, porque es a 12 asaltos. No se espera nocaut pero sí el triunfo por puntos de uno de los dos contendientes, y lo que es seguro es que ambos quedarán con la nariz chata, las orejas de coliflor, los ojos cerrados y tumefactos, los labios, las cejas y los pómulos cortados.Y, divididos, esos son los que, según, van a sacar del poder a los morenos, que coquetean de a feo con los priistas. Como decía don Rubén Pabello Acosta que decía su abuelita: sea por Dios y venga más.Cómo le harán, me pregunto cómo le hacen los funcionarios que teniendo tantas ocupaciones, algunos siendo ajonjolí de todos los moles, con tiempo apenas para tomar aire, tienen tiempo para estudiar y obtener grados académicos de posgrado.Ahora quien resultó el sábado maestro en Administración fue el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, vicegobernador de Veracruz. El hombre tiene tanto quehacer que ya quisiera poder comer a sus horas (eso creo).Secretario de Gobierno, escritor, de hecho secretario de Turismo, en ocasiones jardinero en Xalapa y algunas veces en funciones de alcalde de la capital, promotor de la cuenca del Papaloapan y de artesanos veracruzanos, organizador de grandes eventos como los recientes de Córdoba, verdugo de alcaldes y de enemigos políticos, supervisor de daños a damnificados en el norte del estado, precandidato a la gubernatura y un largo etcétera, todavía se ha dado tiempo para cursar 15 asignaturas en la universidad del estado que le roba el corazón, la Universidad Internacional de La Paz, en Baja California Sur.En su cuenta de Facebook, Cisneros publicó que acudió la mañana del sábado 11 de septiembre de 2021, “con gran satisfacción y entusiasmo”, a recibir el título que lo acredita como nuevo maestro en Administración. Apuntó: “Volví a la academia para cursar este posgrado y con esa inspiración seguir dando mi máximo esfuerzo en todas las encomiendas del servicio público”.Por lo demás, don Eric obtuvo 10 de calificación ¡en Comunicación Social --¡colega!– y en Mercados Financieros!, salvo uno que otro 8 y en la mayoría obtuvo arriba de 9.Pero, ¡epa!, maestro, barájemela más despacio, acláreme, por favor. El documento que publica, en el que se hace constar que acreditó las asignaturas, dice que se expidió ¡el 6 de diciembre de 2019!, hace dos años. O sea, ¿cuándo volvió a la academia para cursar ese posgrado? ¿En este 2021?Otro que no tenía tiempo ni para ir al baño era Fidel Herrera Beltrán, pero siendo gobernador, ya al final de su mandato “cursó” también un doctorado, obtuvo las mejores calificaciones, hizo “su tesis” y todavía la publicó, lo que resultó un verdadero mamotreto, todo un ladrillo. Eric y Fidel son unos verdaderos prodigios. Hasta hacen pensar que llegaron de otro planeta.Puede que sea la lluvia, mi estado de ánimo o vaya uno a saber qué, pero no percibo el espíritu patrio de antaño. ¿Usted sí? Ya sabemos que este año el Grito, la ceremonia, será virtual. ¿Alguien sabe si habrá desfile?Pero, de todos modos, lectores, buen inicio de semana. Feliz semana patria. Qué lleguen bien al Grito y que estén bien para el Grito. El neumólogo ya me autorizó a tomarme uno que otro mezcal, ¿pero no se piensa acabar la botella, verdad?, me preguntó. Vade retro, Satanás, dije, me dije. Esperaré hasta que me dé de alta, espero que el próximo mes.