Veracruz, segundo lugar en pobres

“Que partida debes tener el alma”

Ricardo Anaya a López Obrador

Según el Observatorio de Finanzas Públicas y Desarrollo Regional de la Universidad Veracruzana, el número de pobres en Veracruz es actualmente de 4 millones 750 mil personas, lo que ubica al estado en el segundo lugar entre los de mayor pobreza a nivel nacional. Esto significa que más de la mitad de la población del estado, el 58.6 por ciento se encuentra en esta adversa situación, lo que equivale a decir que seis de cada diez veracruzanos es pobre. Comparativamente, se observa que Veracruz supera en el número de pobres, a otros estados de gran pobreza como Chiapas con 4 millones 218 mil pobres, Oaxaca con 2 millones 570 mil y Guerrero con 2 millones 363 mil personas en pobreza, y que son estados que se distinguen por las enormes carencias que tiene gran parte de su población (Coneval 2021, “Medición multidimensional de la pobreza en México 2018 -2020”).Todo esto expresa un gran rezago social y, por lo mismo, hace de la pobreza uno de los problemas más graves y de urgente atención en el Estado.La situación resulta más grave si se analiza la pobreza derivada exclusivamente del nivel de ingreso de las personas. En este caso, en Veracruz hay un total de 5 millones 281 mil personas, 64.5 por ciento del total de la población del estado, cuyo ingreso mensual es inferior a la línea de pobreza que equivale a Un mil 688.57 pesos, que es lo que cuesta la compra de una canasta básica alimentaria.Este último dato ubica a Veracruz, en segundo lugar, entre los estados con mayor cantidad de personas con este ingreso tan reducido.Un grupo porril de panistas identificados al "Clan Yunes" buscó este domingo desconocer a la dirigencia estatal del PAN encabezada por Joaquín Guzmán Avilés y formar un comité a modo para intentar hacerse nuevamente con el control del PAN y así buscar posiciones políticas para la familia por dedazo de cara al 2024.Se les está acabando el oxígeno y por eso pretenden con este tipo de acciones ilegales apoderarse del PAN estatal que es la única opción que les queda, el poder se les acabó a sus hijos, sobrinos, primos, cuñados, tíos, nueras y demás parentelaEn sus redes sociales el panista y regidor primero del ayuntamiento panista de Boca del Río, licenciado Luis Humberto Tejeda Taibo escribió.“Hoy de manera ilegal se convocó a una junta de consejo del comité estatal del PAN en Veracruz, pero la convocatoria no es legal, no estuvo presente el presidente Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, no la hizo el comité sino un grupo que pretende apoderarse no tan solo de la presidencia del comité sino de todas las candidaturas presentes y hasta el 2024. No vamos a permitir que una vez más el Partido Acción Nacional sea secuestrado por unos cuantos”.“A la militancia y simpatizantes del PAN. No permitiremos una actitud golpista, no dejaremos que nos impongan antidemocráticamente a un presidente estatal y menos de ahí vengandesignaciones como en los tiempos pasados.Lucharemos por qué prevalezca el estado de derecho y la voluntad de los miembros activos”, concluyó.El legislador local José Magdaleno Rosales Torres se suma y respalda el rescate del Cerro de las Culebras en el municipio de Coatepec. En una visita que realizó al Pueblo Mágico fue recibido por la presidenta de la Asociación Civil Ruta de la Niebla A.C., Leticia Arriaga Stransky. Entre las acciones que se realizan en la búsqueda de sensibilizar a la población en la defensa del Cerro de las Culebras se ha recurrido al arte urbano y se convocó a muralistas a participar con el tema del Bosque de Niebla vinculando al Cerro de las Culebras.El emblemático lugar es un pequeño reducto del Bosque de Niebla en el centro de Coatepec que se proyecta convertirlo en un Parque Temático que incluya senderos interpretativos y actividades para la educación ambiental. De manera que se busca enseñar a la comunidad coatepecana y a los visitantes acerca de la necesidad de cuidar y proteger las reservas de Bosque de Niebla hacia una sustentabilidad. Por lo que a la par de generar conciencia sobre la importancia de la conservación ambiental, también se busca generar turismo. Cabe destacar que el diputado de la actual Legislatura y que ganó la reelección en el bastión panista por el distrito de Medellín ha sido el único veracruzano miembro del CEN de Morena al ocupar la Secretaría de Estudios y Proyectos de la Nación del Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido político.El diputado Leno Rosales Torres formará parte de la próxima Legislatura del Congreso del Estado, la LXVI, donde buscará convertirse en defensor del Cerro de las Culebras. Además, el legislador ha comentado que en conversaciones con el Secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos vislumbra un corredor gastronómico de Veracruz a Alvarado en su distrito y también busca rescatar zonas naturales. El distrito local 17 que representa Maleno Rosales con cabecera en Medellín de Bravo lo integran los municipios: Camarón de Tejeda, Atoyac, Carrillo Puerto, Cotaxtla, Cuitláhuac, Jamapa, Manlio Fabio Altamirano, Medellín, Paso del Macho y Soledad de Doblado.Por motivos de salud el autor de esta columna se somete a una serie de estudios esperando regresar, si Dios lo permite, el próximo 20 del presente mes. Cuídense y si pueden coman suficiente pozole.Al caminar ayer por las calles de Xalapa (imagínese cualquiera todas están igual), el malogrado alcalde Hipólito Rodríguez Herrero metió la pata en uno de los miles de hoyancos que propició con su negligencia y falta de oficio para la administración pública y ¡madres!, hasta la cara metió. 