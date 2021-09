Sin dinero para carreteras

*Protesta en Ciudad Mendoza*Seguro a desempleados*El declive turísticoLos tradicionales temporales de lluvia en tierras veracruzanas, aparejadas y múltiples vías de comunicación que refieren la existencia de una amplia red de vías de comunicación, la cual se extiende desde las planicies costeñas hasta las extensas serranías, año tras año requieren de enorme cantidad de recursos públicos en la administración estatal, para otorgarles el apropiado mantenimiento, sobre todo cuando del intenso calor, de la noche a la mañana saltamos a escenarios lluviosos, panoramas que prácticamente se registran año tras año incluso con rango ciclónico.Tales variantes del clima entre cálido y húmedo, conforman parte de los efectos naturales por los que las carreteras y caminos en nuestras tierras del son, la bamba y el huapango, al igual que del sol, la humedad y las inundaciones, colocan a las áreas jarochas entre las que más requieren del apoyo federal, para disponer de programas adecuados en el renglón de mantenimiento de vías de comunicación, ya no para la construcción de nuevos caminos de Veracruz, sino para rescatar y restaurar lo perdido.Por ello es que cuando somos informados que la los veracruzanos no dispondrán de miles de millones de pesos provenientes del Gobierno Federal, para ser aplicados en obras vinculadas en el ramo de vías de comunicación, dado que en el palacio nacional se decidió reforzar en tales programas a otras entidades del país, como la Ciudad de México, Tabasco y Guerrero, recursos federales de los que ni un quinto se dispondrá para Veracruz, ante ello, resulta lógico el que surjan mayores niveles de preocupación no sólo entre la estructura gubernamental, sino de la misma forma pero con mayor intensidad entre la población veracruzana.Y es que los daños causados no sólo a carreteras y caminos vecinales, sino de la misma forma a puentes e incontable número de afectaciones en calles de pueblos y ciudades en tierras jarochas, tanto por lluvias regulares como por tormentas de elevada intensidad, que prácticamente se localizan a todo lo largo y ancho, tanto en las regiones costeras como en las áreas montañosas, complejo paquete de restauración en vías de comunicación, al que se deben agregar los daños originados en las calles de pueblos y ciudades, referencias sobre las cuales (de hecho) también tendrá que intervenir el Gobierno del Estado, porque a los municipios no les alcanza.Todo hace indicar que en el centro del país se esfumó la prioridad (que cada día será mayor) de los daños originados por los temporales ciclónicos, que de manera directa fueron originados por una severa temporada de lluvias en tierras veracruzanas, porque con apego a los hechos, muchas son las obras de rehabilitación que de emergencia requieren diversas vías de comunicación, incluyendo puentes, las que sólo realizadas por la autoridad estatal y los respectivos municipios, no será posible concretarlas en el tiempo y la forma que la población lo requiere... Otro problema más.Lo que se leeSegún los datos que se difunden en la región central veracruzana, en los cuales se indica que hace unos días elementos de Tránsito de Ciudad Mendoza, realizaron un operativo en contra de un taxista que trasladaba de urgencia a un enfermo, quien requería inmediata atención médica, todo porque el urgido pasajero viajaba recostado sin colocarse el cinturón de seguridad, constituyen escenarios que agudizaron la inconformidad de los taxistas, ante ya numerosos reclamos de constantes abusos, obviamente en referencia a las autoridades viales, por lo que en dicho municipio se ha generado una serie de acciones por parte de conductores de taxis, exigiendo que se terminen los abusos, al tiempo de que se proceda a la inmediata restructuración del cuerpo de agentes de Tránsito y directivos de dicha dependencia.Las protestas ya refieren elevada tensión en Ciudad Mendoza e incluso se habla, que los “taxistas mendocinos” solicitarán que se manifiesten en su apoyo integrantes de ese gremio tanto de Río Blanco, como de Nogales y obviamente de la ciudad de Orizaba, sosteniendo para ello “que también prestadores de ese servicio de otros municipios, sufren atropellos cuando trasladan a pasajeros hacia la zona de Ciudad Mendoza... Ya se verá en que termina el enérgico reclamo.Lo que se veLa economía se encuentra en nuestras tierras mexicanas tan deprimida, que legisladores nacionales integrantes del Partido Acción Nacional, han iniciado una campaña para que todo trabajador mexicano que haya perdido su plaza laboral, sea atendido por el Gobierno de la República, creando una estructura gubernamental que otorgue “seguros a los desempleados”, definiendo cifras y normatividades para el caso.Claro que la propuesta es tan polémica como muchas otras acciones ya ejecutadas por las autoridades mexicanas, pero incuestionablemente representa el surgimiento de una actitud en ámbitos sociopolíticos, que no se había registrado en los escenarios en donde hoy se advierten.Es obvio que de inmediato surgirán las polémicas y en especial la confrontación entren simpatizantes del actual gobierno, con quienes no coinciden con sus estilos de gubernamentales, pero de que es necesario que se atienda de alguna forma (por conducto del aparato gubernamental) a quienes han perdido su plaza laboral como resultado de los efectos tanto pandémicos como financieros, constituye una propuesta que debería registrar (con serenidad y seriedad) toda la atención tanto de gobernantes, como legisladores y gobernados... No lo dude, habrá relevantes polémicas sobre el tema.Lo que se oyeClaro que la actividad turística constituye una de “las joyas de la corona” de toda economía que registre tal actividad, sobre todo cuando un país logra resultar atractivo para ser visitado, cuyos ejemplos en el mundo son numerosos (España, Italia, Estado Unidos, Inglaterra, Japón) en fin, en todos los continentes se registran regiones que se han preocupado por estimular la actividad turística.Pero la principal regla que se requiere para desarrollarse turísticamente, es que paralelamente a programas que dimensiones los atractivos, exista para el visitante la sensación de que en el país por visitar, priva la seguridad y se estimulan los atractivos, renglones en los que en tierras mexicanas, en lugar de haber avanzado hemos dado pasos hacia atrás, ejemplo de ello son los preocupantes niveles de inseguridad, escenarios que siembran temor entre los pueblos del mundo... 