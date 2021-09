Sheinbaum, de la mano de AMLO

Al día siguiente del pacto no escrito que el domingo pasado signaron en Zacatecas el senador Ricardo Monreal y el canciller Marcelo Ebrard rumbo a la sucesión presidencial de 2024 –encuentro que se dio con motivo de la toma de protesta de David Monreal, hermano del líder senatorial, como gobernador de esa entidad–, el presidente Andrés Manuel López Obrador mandó a este par de aspirantes a sucederlo un mensaje inequívoco de su preferencia hacia la Jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.El lunes 13, escoltado por los Secretarios de la Defensa y la Marina, el mandatario detuvo la marcha y volteó hacia atrás para ver si le seguía el paso Sheinbaum, según relata una crónica del diario Reforma.“¿Ya se perdió?”, preguntó el tabasqueño mirando hacia la Puerta de los Leones, y su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, quien caminaba un par de metros atrás, completó la frase “Claudia”, en alusión a la gobernante capitalina.“La esperamos, ¿no?”, sugirió la historiadora mientras sus acompañantes, el ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte; del Senado, Olga Sánchez Cordero, y de la Cámara de Diputados, el minatitleco Sergio Gutiérrez Luna, buscaban con la mirada a Sheinbaum.El protocolo para conmemorar el 174 aniversario de la gesta de los Niños Héroes indicaba que los titulares de la Sedena y la Marina, el general Luis Cresencio Sandoval y el almirante xalapeño Rafael Ojeda, así como los representantes de los otros poderes y la Jefa de Gobierno recibirían al Presidente a la entrada del Bosque de Chapultepec, y luego caminarían con él sobre la Calzada Juventud Heroica hasta el Altar de la Patria.Pero a su arribo, López Obrador escuchó la queja de personas que estaban detrás de la valla, entre ellos familiares de cadetes, que exigían acceso a la ceremonia pública. Entonces el Presidente instruyó a Sheinbaum que atendiera a los inconformes.“Ahí vienen, mira, ya están pasando”, dijo Gutiérrez Müller. “Vamos”, respondió AMLO y continuó el paso.Más adelante se volvió a detener y buscó de nueva cuenta a Sheinbaum, quien no aparecía.“Presidente, díganos qué hacemos, díganos”, bromeó su esposa Beatriz y los presentes sonrieron, incluido López Obrador.El general Sandoval pidió a una asistente que por radio preguntara por la Jefa de Gobierno.Sheinbaum apareció por un costado, detrás de la fila de cadetes, encabezando a las personas que querían ver la ceremonia. La funcionaria capitalina cruzó para integrarse a la comitiva, y quienes la seguían fueron conducidos a un costado de las gradas destinadas a los integrantes del gabinete. Mientras, López Obrador se encaminó para saludar a las banderas que portaban las escoltas del Colegio Militar, la Escuela Naval Militar y el Colegio del Aire, que permanecían firmes. Y hasta entonces AMLO decidió que empezara la ceremonia.Este martes 14, el Presidente calificó con MB, de “Muy Bien”, el desempeño de Sheinbaum al frente del gobierno de CDMX. En la conferencia mañanera AMLO dijo, en alusión a los “amigos” Monreal y Ebrard, que hay otros servidores públicos que también han obtenido esta calificación, pero “Claudia, de primera”, remarcó.Una encuesta publicada ese día por el diario El Universal reveló que la aceptación ciudadana de Sheinbaum, quien este viernes 17 presenta su tercer informe de gobierno, creció después de las elecciones de junio pasado casi diez puntos porcentuales, pues actualmente su gestión tiene 67.5% de apoyo popular. Y otro sondeo del mismo diario capitalino reportó que el 42.2% de los ciudadanos de la capital del país expresaron su preferencia por Morena para retener la Jefatura de Gobierno en 2024, mientras que 14.6% respondió que elegiría al PAN."Las opiniones vertidas en la seccin Columnas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "