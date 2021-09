¿Maquillaje?

FEBRERO 2020 MARZO 2020 MAYO 2020 HOMICIDIOS DOLOSOS 100 98 90 FEMINICIDIOS 12 9 6

En agosto pasado, la Fiscalía General del estado de Veracruz (Fgever), envió a la Secretaría de Gobernación una nota aclaratoria o petición para reajustar las cifras de "delitos de feminicidio y homicidio doloso" cometidos en la entidad veracruzana los meses de febrero, marzo y mayo del año pasado 2020.La solicitud de la Fgever, cuya titular es la abogada Verónica Hernández Giadáns, se sustenta en el "proceso de mejora continua en la calidad de la información de incidencia delictiva y con el propósito de garantizar la consistencia de las cifras que se reportan al Centro Nacional de Información", del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de la Segob, que mes a mes y desde los tiempos de los neoliberales y conservadores publica el gobierno federal.Llama la atención que la Fgever pretenda "ajustar" las cifras de Feminicidios y Homicidios Dolosos cometidos y reportados a la federación en los meses de febrero, marzo y mayo del año pasado para "contar con información más precisa sobre la estadística delictiva" en particular respecto a esos delitos de los llamados de Alto Impacto.Para que no se quede con la duda amable lector, lo que solicitó modificar la Fgever a la Secretaría de Gobernación son las siguientes cifras:Decía y bien la abuela Nila, "no hagas cosas buenas que parezcan malas", lo cual viene como anillo al dedo para visibilizar esta solicitud hecha el mes pasado por la Fgever a la Secretaría de Gobernación, sobre todo por tratarse de temas muy delicados y sensibles.En varias ocasiones grupos de defensa de las mujeres han insistido en la sospecha de que se maquillan o manipulan las cifras de feminicidios en la entidad veracruzana, por lo que esta solicitud de la Fiscalía General del estado de Veracruz debe aclararse para que no genere suspicacias.A continuación, y para que usted amable lector también analice esta singular solicitud, transcribimos el texto original de la "Nota Aclaratoria Solicitada por el estado de Veracruz", que usted puede encontrar en https://bit.ly/2Z6uJnb "Derivado de un proceso de mejora continua en la calidad de la información de incidencia delictiva y con el propósito de garantizar la consistencia de las cifras que se reportan al Centro Nacional de Información, la Fiscalía General del Estado de Veracruz realiza una revisión continua de las cifras delictivas reportadas.Dicho proceso permite contar con información más precisa sobre la estadística delictiva en los meses de febrero, marzo y mayo de 2020, lo cual se refleja en un ajuste de delitos de feminicidio y homicidio doloso". ¿Usted qué opina?... Luego de que saliera del estado de coma en que se encontraba la joven "Karla" quien recibió varios martillazos en la cabeza de parte de quien fuera su pareja "Ernesto", este, seguramente asesorado por sus abogados que comprobaron que la muchacha no había fallecido, sugirieron al agresor que se entregara a las autoridades para defenderlo en tribunales por presunta tentativa de homicidio y no por la muerte de la joven agredida.Lo anterior se deduce amables lectores, por la persistente versión que se conoció en redes sociales y en medios de comunicación, en el sentido de que "Ernesto", agresor de "Karla", se entregó voluntariamente, aunque el escueto comunicado de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (Fgever), no lo confirmó, ni desmintió.Llama la atención también, la insistente mención en redes sociales y en algunos medios de comunicación, del término "tentativa de homicidio", delito del que finalmente sería acusado "Ernesto", quien golpeó varias veces con un martillo la cabeza de "Karla", a quien dejó tirada en el suelo para huir, creyendo que le había quitado la vida.... Decenas de veracruzanos radicados en la zona conurbada Veracruz- Boca del Río, se siguen preguntando por qué mantienen cerrada e inactiva la Unidad Deportiva "Leyes de Reforma", un conjunto acuático con albercas de varias dimensiones donde mucha gente acudía hasta antes de que se declarara la inactividad por la pandemia del Coronavirus.Estas instalaciones que dependen del Instituto Veracruzano del Deporte y por ende de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), se supone que serán reabiertas el próximo lunes cuatro de octubre, a decir del encargado de Despacho de la Dirección General del IVD, José Alberto Nava Lozano, sin embargo, dejaron pasar mucho tiempo y se están deteriorando al paso de los meses, por falta de uso.Ninguna autoridad ha salido a explicar el o los motivos por los que esta unidad deportiva se mantenía cerrada, aun cuando pudo abrirse y utilizarse estableciendo la nueva normatividad para evitar el contagio de COVID-19. Algo huele mal en este asunto.