Persiste la depredación

*Las sombras de tiranías*Ameritada pensión federal*No apostar a la gasolinaMéxico sumó en las pasadas 24 horas cerca de 12 mil nuevos contagios del incontenible COVID-19, al tiempo de reportarse en el país 765 defunciones por la misma causa, cifras de horror que por sí mismas son indicadoras que transitamos ante espacios de elevado riesgo, por lo que a muchos mexicanos les resulta singularmente extraño, que pese a las alarmantes cifras que emanan de los datos del propio gobierno mexicano, nuestras autoridades sostengan que “nos encontramos en semáforo amarillo”, escenario que muchos médicos consideran “excesivamente optimista”.La realidad es que determinaciones gubernamentales como el retorno a clases presenciales, al igual que una mayor distención en la actividad comercial e incluso turística, están fomentando niveles nada alentadores en lo relativo a contagios, tanto así que muchos son los centros médicos que reportan repuntes en el número de pacientes graves (las cifras de fallecimientos así los ratifican) lo que no está oculto para quienes se encuentran pendientes de la información sobre el tema, misma que cotidianamente se difunde sobre en el territorio nacional, más aun cuando muchos son los médicos que en sus entornos comentan lo preocupante de nuestro escenario.De la misma forma se hace referencia que son numerosos los centros educativos en los que (por contagios) han suspendido las clases presenciales y retornado a las aplicadas por vía del Internet, recurso del que lamentablemente muchos son los maestros y alumnos que no disponen, lo que representa la causa principal por la que se insiste en el retorno a los salones de clases, no por la disminución de riesgos, sino por el estancamiento educativo que ello representa.Así las cosas, queda confirmado que con todo y la cifra de mexicanos que ya fueron vacunados (prácticamente la mitad de la población) el tema de los contagios prosigue constituyendo una amenaza en todos los espacios de la actividad productiva, lo que obligadamente conlleva mayores retos para lograr no sólo restaurar los apropiados niveles de salud pública, sino de la misma manera los vinculados con educación, capacitación, restauración de la normalidad en la actividad económica y, obviamente, recuperar la sensación de tranquilidad en lo general en los ámbitos nacionales e internacionales.Muchos son los especialistas que sostienen la posibilidad de que en tierras mexicanas, nos veamos agredidos por un cuarto oleaje pandémico, lo que se apunta cuándo aún no salimos de los efectos del tercero, tema sobre el cual ya hemos referido que, por los efectos mortales originados, tales escenarios más que oleajes deberían de ser calificados como maremotos.Lo que se leeY en verdad se requiere de reuniones de presidentes de países latinoamericanos, como el que se realizó en México en los últimos días “para firmar acuerdos y poner fin a bloqueos”, cuando en verdad lo primero que se requiere en los marcos latinoamericanos, es realmente restablecer la vida democrática y extinguir la improductividad, al tiempo de otorgar curso inmediato al fin de la tiranía, rango impositivo en los cuales varios pueblos latinos se distinguen de manera muy singular, como lo son entre otros más los territorios de Venezuela, Cuba y Nicaragua, pueblos que fueron engañados por una supuesta “revolución hacia la democracia y el desarrollo integral”, pero que en realidad le bridaron espacios a movimientos que otorgaron paso hacia mayor antidemocracia, opresión y pobreza, escenarios que se registran con toda notoriedad en la historia actual y que, por las características propias de la tiranía, han adquirido dimensiones de intolerable cinismo.La realidad es que la reunión en México (en los espacios de las fiestas patrias) de dictadores activos en varios países latinos, dieron paso a severos señalamientos y desaprobación por parte de gobiernos no inclinados a las prácticas dictatoriales, pero sin que prive alguna esperanza de que tales escenarios, represente una oportunidad real para superar las tendencia hacia la tiranía, que ya por muchos años vienen sumiendo en la injusticia y el estancamiento socioeconómico a varios países del continente americano... Triste escenario que en los marcos de los festejos patrios de México, crearon sombras en lugar de progresista luminosidad.Lo que se veDebe evaluarse con toda puntualidad que uno de los programas de mayor impacto positivo, ejecutado por el actual Gobierno de la República, derivado de instrucciones directas del presidente, Andrés Manuel López Obrador, lo es el excelente programa de pensiones para adultos mayores, mismo que desde su implementación está beneficiando a millones de mexicanos, con la percepción de una pensión gubernamental bimestral, que incuestionablemente constituye un muy significativo apoyo para mexicanos que lo necesitan y se lo merecen.El programa no sólo se ha mantenido vigente y de manera puntual desde sus inicios, sino que está registrando nuevos incrementos en lo referente al monto que perciben los pensionados en lo general, apunte que obviamente constituye una de las acciones en beneficio de la colectividad más sobresalientes, que hayan sido aplicadas en las últimas décadas por la Presidencia de la República...Los mexicanos de manera correcta y apropiada, siempre debemos tener muy presente lo bueno y lo malo que se registre en los espacios gubernamentales, macos en los cuales la pensión para adultos mayores diseñada personalmente por el presidente Andrés Manuel López Obrador, debe ser calificada como una determinación de elevado referencia humanista, así como de incuestionable impacto positivo para “nuestros honorables ancianos”, lo que acredita una acción altamente positiva en los marcos de la “Cuarta Transformación” propuesta por el actual régimen gubernamental.Lo que se oye¿Qué tiempo habrá de transcurrir para que la energía eléctrica sustituya en prácticamente todo a la gasolina?...Está claro que en el transcurrir de una década, habrá de ser realmente impresionante el avance de la energía eléctrica y, por ende, de motores eléctricos que no pausadamente, sino prácticamente en forma radical, desplazarán el consumo de gasolina para otorgar sólido y “transformador” paso a una nueva etapa en los ámbitos de la electrónica, área en la que precisamente por su expansión, administraciones gubernamentales deberían dirigir con mayor atención la mirada, sobre todo cuando ya se apuntan espacios cercanos para tales escenarios, los que incluso habrán de registrarse en el transitar de la actual década y, ello, sí que habrá de representar una impactante “transformación”... 