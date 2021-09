Hipólito, 'experto' en basura

El próximo sábado 25, como parte de la segunda etapa del programa de Formación Municipal que consiste en ofrecer cursos específicos para profundizar en las diferentes temáticas municipales para autoridades electas, el Instituto Nacional de Formación Política (INFP) de Morena, que preside el caricaturista Rafael Barajas Durán, “El Fisgón”, organizará en Xalapa el Taller sobre Manejo Sustentable de Residuos Sólidos.La encargada de organizarlo es Angélica Ivonne Cisneros Luján, quien a finales de noviembre de 2018 solicitó licencia para separarse de la Sindicatura del Ayuntamiento xalapeño porque había sido invitada a un puesto menor en la Secretaría de Salud del gobierno federal, de la cual fue echada el año pasado y fue rescatada por la facción radical de Morena, que además de hacerla candidata a diputada federal por la vía plurinominal la designó coordinadora del Programa de Formación Municipal del INFP.De acuerdo con el programa incluido en la invitación girada a los alcaldes electos de Morena, los organizadores esperan contar con la participación de los próximos ediles veracruzanos, “con la seguridad de que esta experiencia educativa fortalecerá sus capacidades de gobierno en este ámbito específico”.Y es que el principal expositor será el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero, quien junto con su director de Medio Ambiente y Sustentabilidad compartirán “la experiencia en el Municipio de Xalapa sobre el manejo sustentable de residuos sólidos”, para lo cual están previstas también visitas al relleno sanitario y a la planta de compostaje.¿Cómo estarán las otras administraciones municipales salientes de Morena –Coatzacoalcos, Minatitlán, Poza Rica, por mencionar a las principales–, que este curso sobre manejo de residuos sólidos será impartido por el partido gobernante en la capital veracruzana, que no se caracteriza precisamente por ser la ciudad más limpia del estado?De hecho, este tema fue uno de los que más confrontó a Rodríguez Herrero con su antecesor, el priista Américo Zúñiga, quien hace un año le recordó su gestoría de un biodigestor que transformaría los residuos sólidos urbanos en energía eléctrica, disminuyendo el pago de energía en la ciudad y dándole una mejor vida útil al relleno sanitario en el aprovechamiento eficaz de las 400 toneladas de desechos que diariamente generan los xalapeños.El 3 de julio 2020, tras la crisis por el fallido cierre del relleno sanitario, el ex alcalde Zúñiga Martínez publicó en Twitter el siguiente hilo:“1. El alcalde se cansó señalando que no era viable en El Tronconal.“2. Salió a buscar opciones incluso fuera de Xalapa, Emiliano Zapata, Veracruz, Villa Aldama, etc.“3. Nadie le permitió, naturalmente, depositar ahí los residuos.“4. Gastó un dineral cancelando el contrato con la empresa concesionaria.“5. Detuvo 180 millones de pesos, ya entregados por Banobras para el biodigestor más moderno de América Latina.“6. Generó un gran conflicto con los trabajadores de Limpia Pública quienes lo señalan de omiso.“7. Compra, con dinero de los xalapeños, terrenos para ampliar (sí, ampliar) el relleno sanitario justamente en el lugar que desacreditó en un principio: El Tronconal.“8. Licita los trabajos de una ampliación que no verá en su administración.“9. La terquedad y el capricho le sale muy caro al Ayuntamiento. No hay nada que presumir en materia de disposiciones de residuos urbanos en #Xalapa.“10. Pero aún es más caro para la sociedad xalapeña tener a un arrogante presidente municipal, incapaz de reconocer camino andado.“11. #Xalapa, con recursos millonarios perdidos y sin la oportunidad histórica de ser ejemplo de gestión de medio ambiente, sigue con el problema (Fin del hilo).”Pero el próximo sábado Hipólito Rodríguez aparecerá como el alcalde que mejor maneja los residuos sólidos, aunque el pésimo sistema de recolección ubica a Xalapa como una de las ciudades más sucias de Veracruz."Las opiniones vertidas en la seccin Columnas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "