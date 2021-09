Médicos cubanos eran falsos

“Al presidente le cala la

crítica por cierta”

Denise Dresser

La bancada del PAN en el Senado denunció un presunto caso de corrupción al que denominaron “Cubagate”, al señalar que los gobiernos federal y de la Ciudad de México contrataron médicos cubanos sin título para apoyar en la atención durante la pandemia de covid-19.El coordinador parlamentario, el Senador veracruzano Julen Rementería afirmó que “no hay una sola evidencia de que los 585 cubanos que el gobierno federal y el de la Ciudad de México trajeron a nuestro país para que se sumaran a la atención de la contingencia sanitaria ocasionada por el covid-19 cuenten con título profesional”.Insistió en que se fraguó un fraude al presupuesto de salud y detalló que el 21 de abril del 2020, en plena crisis de la pandemia, “el Insabi, a través de un convenio de colaboración, transfirió 135 millones 875 mil 81.52 pesos al gobierno de Claudia Sheinbaum para ayudarle en la crisis del Covid”.Julen Rementería señaló que el 24 de abril de 2020, sólo tres días después, el gobierno de Sheinbaum firmó con el gobierno cubano dos convenios bianuales, uno por 135 millones 875 mil 81.52 pesos y el segundo por 103 millones 638 mil 266.40 pesos. Y explicó que ambos tienen por objeto la contratación de médicos cubanos para ayudar en los hospitales públicos mexicanos.Explicó que en ambos convenios el Ministerio de Salud de Cuba se comprometió a garantizar que el personal enviado a México tiene total capacidad y experiencia. “Según ellos, dicen contar con la documentación que acredita como profesionales al personal que envía a nuestro país”, añadió. Recordó que en la conferencia de prensa del día 16 de diciembre de 2020, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México aseguró que 500 médicos cubanos estaban ya en funciones en las instituciones públicas, gobierno de la Ciudad, Sedena, Semar, IMSS e ISSSTE.Por ello, el senador del PAN informó que a través de transparencia se solicitó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que proporcionara los siguientes datos de los médicos cubanos: salarios, copias de sus títulos profesionales, acreditación de su profesión en México, criterios de compatibilidad, y unidades médicas a las que fueron enviados. Rementería dijo que “el IMSS nos contestó que no tienen competencia para entregarnos dicha información. Esto quiere decir que el IMSS aceptó como médicos a personas extranjeras sin corroborar que estuvieran titulados y los puso a atender pacientes de Covid en plena pandemia”, consideró el líder de los senadores panistas.Y también explicó que la misma solicitud se hizo al ISSSTE y la respuesta fue que “buscaron de manera exhaustiva la información pero no la encontraron”. Es decir, denunció, “pusieron a personas extranjeras sin profesión para atender pacientes Covid, sin corroborar que estuvieran titulados”. Rementería del Puerto aseguró que “como no podíamos creer que este gobierno fuera capaz de poner la salud de los mexicanos en manos de falsos médicos, le pedimos la información a la secretaria de Salud” y la respuesta fue similar.El senador veracruzano dijo que también se consultó al Instituto Nacional de Migración (INM) que encabeza la Secretaría de Gobernación (Segob) y respondieron que no es competencia de ellos.El coordinador parlamentario mencionó que “ahí es donde se contradicen, porque en ambos convenios bianuales la propia Secretaria de Salud de la Ciudad de México se dice responsable de tramitar el permiso para que estas personas puedan ejercer como profesionales de salud”. El senador detalló además que pagaron 255 millones de pesos para que 585 extranjeros cubanos sin estudios “vinieran a hacerse pasar por médicos, cuando no lo son, y a tratar pacientes mexicanos graves y no graves en plena pandemia”.¿Cuántos mexicanos habrán fallecido a manos de estos falsos médicos?, se pregunta Rementería. Insistió en que hay una gran incongruencia “pues pagaron 255 millones por 585 falsos médicos durante tres meses, es decir, cada uno nos costó a los mexicanos 437 mil 390.05 pesos en total. Mientras un médico mexicano titulado en nuestro país gana en el IMSS 17 mil pesos mensuales y los tienen sin herramientas para trabajar”.El senador panista dijo que “a donde realmente se fue ese dinero es a la dictadura cubana, ya que la transferencia se hizo a las cuentas oficiales del régimen cubano y no a los supuestos médicos. Así lo constata el contrato entre la Ciudad de México y el régimen Cubano. Y cobraron hasta en euros”. El senador Rementería cuestionó que “en nuestro país van más de 270 mil víctimas de Covid: ¿Cuántas familias mexicanas perdieron un ser querido por la negligencia médica de estos falsos médicos?, ¿cuántas vidas costó este fraude de la dictadura cubana a las familias mexicanas”.Por lo que exigió: “Queremos los expedientes de los pacientes que trataron estos falsos médicos. Queremos saber cuántos mexicanos murieron por culpa de este fraude. Queremos que se indemnice a los familiares de las víctimas de este fraude. Queremos que los responsables respondan ante la ley”.El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró los resultados de la sexta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que se realizó el sábado pasado en Palacio Nacional, y sostuvo que México recibió a su delegación “como hijos, con amor”. Tras su aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, el mandatario agradeció a los participantes, así como a los pilotos que lo transportaron de vuelta a Venezuela, afirmando que fue una “misión cumplida en México”. México nos ha recibido como hijos, con amor, que viva la unidad de América Latina y el Caribe, enbatalla y en victoria por nuestra América”, dijo en un video. A través de sus redes sociales, el bolivariano sostuvo que “Nada ni nadie podrá detener la marcha definitiva hacia la unión de Latinoamérica y el Caribe”, a la vez que lanzó varios “vivas” en honor de Bolívar y de Hugo Chávez. Además, previo a su retorno, y desde el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, en Ciudad de México, recalcó que la reunión fue un éxito, ya que se logró que los países miembros de la CELAC lograran consensos sobre la pandemia de covid-19, el fondo de desastres y el cambio climático.Caminando por algunas calles de Xalapa recordamos que la avenida Lázaro Cárdenas se repavimentó con concreto hidráulico hace 7 años y ya está muy deteriorada; Ávila Camacho y 20 de noviembre se pavimentaron con concreto hidráulico hace más de 50 años y ahí siguen, mirando el tiempo pasar, como La puerta de Alcalá.