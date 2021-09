Reforestación fallida

*Los migrantes prósperos*El polémico Fidel Kuri*¿Invitados sin honor?Ciertamente el México de volcanes y montañas, cuyas fronteras internaciones están marcadas por las aguas de mares y ríos, conforma un país cuyas riquezas acuífera y boscosa, han sido blanco de conductas claramente depredadoras que, de manera “contra-natura” forma parte de una negación persistente hacia la protección del medio ambiente...Nuestro país efectivamente refiere a una colectividad que ha transitado de la barbarie a la civilización, sin haber resguardado para el presente y el futuro la riqueza cultural requerida, precisamente para proteger nuestro natural hábitat, el que de manera espléndida fue dotado nuestro país, cumpliéndose en nuestras tierras mexicanas la difundida reflexión y conclusión, que no existe en el universo mayor depredador que el ser humano, quien ha sido capaz de realmente “transformar” a zonas privilegiadas con impresionantes bosques, en áreas prácticamente semidesérticas, así como a imponentes corrientes de nítidas aguas preñadas de vida, en sombríos caudales de elevada contaminación y pestilencia insoportable.Todo nuestro hábitat, incluyendo el espacio atmosférico en el que respiramos, con pasos agigantados lo estamos envenenado, degradación que incluso la practicamos como una forma de vida, lo que obviamente ha registrado mayores dimensiones destructivas, cuando tales prácticas son toleradas e incluso fomentadas (de manera sospechosa) por las autoridades.Innumerables son las áreas verdes devoradas por las prácticas deshonestas, como lo es en la actualidad talar áreas verdes para negociar con la madera y, de inmediato, acercarse al programa federal “sembrando vida” para recibir ingresos gubernamentales bajo el argumento de reactivar el verdor, precisamente en las áreas devastadas por los que ahora esconden los serruchos, mostrando la falsa preocupación de rescatar el verdor depredado por los “tala-montes”.Tales escenarios obligan el que en tierras mexicanas, efectivamente el Gobierno respalde financieramente a quienes realizan tareas de reforestación, pero no otorgando credibilidad a todo el que reclama “para sí” formar parte del programa “Sembrando Vida”, porque no es difícil por vía de investigación el detectar la calidad moral, precisamente de quien pretende formar parte del programa en referencia, evitando un “rejuego perverso” que resulta perjudicial tanto para el verdadero sector de honorables campesinos, como para el país en lo general.Nunca se debe olvidar que las sombras de la corrupción y el abuso, también se registra en los espacios rurales del país, por lo que las autoridades que estimulan la reforestación en tierras mexicanas, deben mostrar real conocimiento sobre los diversos escenarios que requieren ser reactivados forestalmente, sin distraer a la supervisión ni un sólo día, para que se logre operar con quienes realmente están interesados en reforestar y no con timadores que practican lo contrario.Lo que se leeEl Gobierno de Estados Unidos anuncia el inicio del proceso para deportar a miles de haitianos que se encuentran sin la documentación apropiada en territorio norteamericano, procesos de expulsión que no originan extrañeza en los pueblos del mundo, escenarios sobre los cuales nosotros los mexicanos registramos múltiples experiencias históricas, tan claras y puntuales como el que grandes extensiones del territorio norteamericano, tiempo atrás formaban parte de la República Mexicana.Refiere una muy popular melodía que “ya lo pasado no me interesa” punto de vista que estimula polémicas pero que, por sobre ello, refiere nuestra realidad en los actuales momentos y en los que bien pudiéramos percibir hacia el futuro, que la buena diplomacia y el apego mutuo a los acuerdos pactados, es lo prioritario en las actuales circunstancias, amparados en el criterio de muchos sabios que han referido “la importancia de sumar y no restar” marcos en los cuales estamos obligados a recordar lo que dejó apuntado nuestro inmenso Benito Juárez: “Tanto entre las naciones como entre los individuos, el respeto al derecho ajeno es la paz”.El territorio estadunidense pertenece a quienes hoy lo detentan, agregando a ello que así debe permanecer en los marcos de las futuras generaciones, en tales contextos, desde décadas atrás los mexicanos y muchos otros ciudadanos de otros países (incluyendo a menores de edad) han logrado no sólo asentarse en tierras estadunidenses sino incluso obtener la ciudadanía norteamericana; se podría decir que son incontables los mexicanos y los originarios de otros países, que han logrado por la vía de las leyes radicar formalmente en tierras de ese poderoso país, lo que representa vivir mejor e incluso beneficiar a sus familiares que radican en México u otras tierras, sumando a originarios no sólo de países americanos, sino de otros continentes.Tales escenarios refieren por sí mismos que no todo es “cerrazón” en tierras del “Tío Sam”, ni tampoco todo es historia de explotación y deshumanización, en tanto que existen claros y numerosos ejemplos de muchos mexicanos y latinoamericanos, que incluso actuando por senderos de la ilegalidad, han logrado formalizar y legalizar su estancia en tierras “del Tío Sam”... Obligado es en estos temas, apegarnos a los hechos que han dejado constancia histórica, porque en lo referente a migrantes mexicanos hacia el norte del continente, son millones los que han logrado formalizar su estancia y vivir mejor.Lo que se veFidel Kuri Grajales nuevamente protagoniza escenarios no gratos ni en lo personal ni para los círculos de sus entornos, figura orizabeña que ha sido empresario en diversas ramas de la economía, incluyendo el ser propietario de equipos de futbol, listado en el que se agrega al Tiburones Rojos de Veracruz, pero los vientos en contra, tanto por su actuar como por cosas del destino, así como le han otorgado reconocimiento, fama y notoriedad financiera, de igual manera sus rutas por la vida se registran por momento exitosas y en otras, sobre todo en los últimos tiempos, en los marcos del desgaste financiero, que de la misma forma dañan significativamente su imagen y actuar en lo personal.En las últimas horas se apuntan referencias sobre una orden de aprehensión en contra del muy conocido orizabeño, el hecho no deja de generar reacciones tanto en su natal ciudad de Orizaba, como en tierras costeñas de la entidad y obviamente en la capital del estado, así como en el mundo deportivo del cual ha formado parte por muchos años... Ya veremos en qué terminan las referencias difundidas primeramente en las redes de Internet, en torno a un nuevo capítulo en el transitar del siempre polémico orizabeño, quien por cierto se ha levantado de muchos tropiezos en su vida.Lo que se oyeVerdad encierran los comentarios que se escuchan en nuestro país, cuando al comentar las recientes fiestas patrias en torno a la independencia de México, registramos la ironía de contar con "invitados de honor" en nuestras tierras, que precisamente han mostrado con su actuar, que no coinciden ni con la libertad, ni con la independencia y mucho menos con la democracia... Incuestionables contrapuntos en los marcos de la actividad gubernamental en nuestro país.