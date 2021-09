Vacúnenlos

... A nivel nacional, la niña Zulma González García, de 12 años, originaria de la ciudad de Xalapa, se ha convertido en el ícono de miles de menores cuyos padres integran la asociación “Familias Viviendo con Diabetes Tipo I”, quienes ahora han emprendido una campaña en la república mexicana que han denominado #vacunenalosniños con el eslogan ¿Sabes lo que es vivir en mis zapatos?Zulma, con cuyos padres grabó un video solicitándole al subsecretario de Salud Hugo López- Gatell Ramírez ser vacunada contra el Coronavirus luego de que un juez federal determinó que debía ser inoculada y cuya imagen prácticamente recorrió nuestro país, e incluso se conoció en otras latitudes allende nuestras fronteras, es, decíamos, el símbolo de la lucha de esos miles de padres de familia con hijos que al padecer Diabetes tipo I son más vulnerables.De Zulma ya existe un avatar, esto es, una imagen o representación gráfica de la niña vestida con un traje de heroína, que se inserta en los promocionales donde se pide al gobierno federal #vacunenalosniñosQuien diría amables lectores, que la persistente negativa del gobierno del estado para acatar la disposición del juez federal para vacunar a la niña Zulma y a varias decenas más, haya sido el catalizador para que desde Veracruz surgiera el caso emblemático de cientos de menores de edad que padecen Diabetes tipo I, cuyos padres demandan que sus hijos sean vacunados contra el COVID-19.Gracias al video que grabaron los padres de Zulma, se visibilizaron estos cientos de casos de menores de edad de la república mexicana que son más vulnerables que el resto de los infantes por padecer Diabetes Tipo I.Gracias a la inicial necedad del gobierno estatal para vacunar a Zulma, es que esa niña veracruzana es el emblema de una agrupación de miles de padres de familia que conforman la asociación “Familias Viviendo con Diabetes Tipo I”.... Por cierto, el juzgado Décimo Octavo de Distrito con sede en la ciudad de Xalapa, determinó que otro niño veracruzano fuera vacunado contra el COVID-19, por lo que dispone que la dependencia Servicios de Salud de Veracruz (Sesver) indique lugar y hora para que el menor reciba su vacuna.Para que no se quede con la duda amable lector, ese mismo juzgado desechó tres impugnaciones de dependencias del gobierno federal que objetaban la aplicación de la vacuna a los niños.... Un amable lector nos escribió para exponer que el caso de la niña Zulma, que obtuvo un amparo federal para ser vacunada contra el Coronavirus, pudiera ser el inicio del despertar de esta sociedad tan golpeada, por gobiernos anteriores y el actual, que al amparo de una supuesta austeridad, actualmente tiene al borde del colapso a la mayoría de las instituciones gubernamentales, autónomas y no autónomas, sin importar si pertenecen a poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, donde la gravedad del asunto radica en que los principales afectados son la sociedad civil (como siempre), que hasta nuestros días han parecido dormidos e indiferentes ante todo.... Las permanentes cortinas de humo en que se convierten las declaraciones del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, cumplen con su objetivo, el de distraer la atención de la ciudadanía y tener a la mayoría ocupada con temas controversiales.Entre los temas que mantiene en bajo perfil y sobre los que no habla el mandatario nacional, es que en su Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el año fiscal 2022, los aumentos más importantes en erogaciones se proponen para sus proyectos estratégicos como son relanzar a PEMEX, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya.Al rubro de salud no le irá muy bien el año entrante, como tampoco al de la educación. El Tren Maya es prioridad del gobierno federal.... Al correo electrónico [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "