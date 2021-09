Cambio en el formato del Informe

“Ya perdoné a Felipe Calderón”

El Sistema de Información Legislativa (SIL), indica que la glosa del Informe de Gobierno es el “análisis político jurídico, económico y social que realizan los grupos parlamentarios representados en las Cámaras de Diputados y Senadores en torno al informe de gobierno presentado anualmente al Congreso de la Unión por parte del titular del Poder Ejecutivo”. Presidente o Gobernadores.El propósito de la glosa es que los funcionarios del gobierno rindan cuentas a la sociedad sobre las acciones realizadas por la administración los últimos doce meses.Para analizar el informe, se hace una clasificación por materias:-política interior-política económica-política social-política exteriorCada cámara iniciará una sesión donde uno de los puntos del orden del día será la discusión del informe. Cada grupo parlamentario seleccionará a un integrante para que fije la posición de cada partido político, posteriormente el secretario invitado podrá hacer uso de la palabra para ofrecer sus argumentos. Al terminar todas las intervenciones, se realizarán sesiones de preguntas y respuestas con el propósito de hacer aclaraciones o pedirle precisiones a los secretarios. Eso es lo que dice la ley y vale para todos los casos.De ese importante acto que mandata nuestra Constitución los gobernantes veracruzanos han hecho lo que les ha venido en gana y los diputados un gran negocio, permitiendo que eso se convierta en pérdida de tiempo, inversión millonaria sin sentido y evento que todos detestamos por los insultantes niveles de hipocresía o simulación que se dan en el recinto legislativo, entre los titulares de las dependencias que acuden a despejar dudas y los representantes populares ávidos de aclarar asuntos que están en el informe y no existen, no se entienden o no cuadran sus costos.Hasta antes de Patricio Chirinos Calero al informe se le denominaba “el día del gobernador”Venía un representante presidencial; los principales líderes de cada uno de los sectores del PRI, los líderes de los demás partidos políticos, los miembros del CEN del tricolor, los funcionarios del gabinete estatal, los líderes estatales de los partidos comenzando por los del PRI y los de cada uno de los sectores... toda la clase política veracruzana. Se colocaban vallas a lo largo de la avenida Manuel Ávila Camacho donde colocaban grupos musicales que alegraban el ambiente mientras llegaba la hora en que, a bordo de un carro descubierto hacía acto de presencia el gobernante y su invitado especial, el presidente del Congreso y el del poder Judicial.Toneladas de papel china picado de colores se dejaban caer desde las azoteas al paso del cortejo real y los vivas, los aplausos, las porras a favor del gobernante, matracas y silbatos de ferrocarril daban un toque carnavalesco al momento. Llegaban al teatro del Estado y ahí descendían, los vasallos esperaban entusiasmados. Casi cargando metían a la sala gran del teatro al gobernador y tras saludar a la bandera el Tlatoani pasaba al atril con el tomo número uno, a dar lectura de todo lo que su gobierno había hecho en ese año. Tres y hasta cuatro horas se tardaban en leer el informe, y a regresar a bordo del descapotado entre gritos y escándalo, al palacio donde, en el salón Gobernadores se colocaba sobre un templetito para saludar de mano al festejado todos los que quisieran hacerlo. El pueblo bueno se formaba por los pasillos del palacio, salían a Enríquez y la cola llegaba hasta el café “Nuevo” el de los Chinos. Terminaba el saludo y a la comilona que se servía en algún gimnasio... día redondito. Todos los medios de comunicación impresos de Veracruz tenían la de ocho en el informe; los noticieros de la radio daban un buen espacio al evento y cuando menos diez nacionales consignaban el acto en su primera plana, de acuerdo a lo que se había pagado de publicidad para promover tan especial fecha para el gobernante veracruzano.Lo analizamos desde que lo conocimos en su campaña y tuvimos la oportunidad de platicar con él por conducto de su eficiente Jefe de Prensa, el maestro del periodismo nacional, Miguel López Azuara, hablamos de Patricio Chirinos Calero, un político amable que pregonaba la austeridad con el ejemplo, muy inteligente dueño de una chispa de ocurrencias única: ¿cómo le va a hacer don Patricio para leer su primer informe de gobierno, se puede llevar una mañana completa?, y es que un problema gutural le impedía hablar de corridito.La solución a ese asunto vino cuando se anunció el cambio del formato del informe: el gobernador iría a entregar los tomos, leería un breve mensaje dirigido a los gobernados y se retiraría. Posteriormente cada titular de dependencia, previa calendarización, acudiría al Congreso ante los integrantes de la comisión correspondiente a leer el informe y a aclarar todas las dudas que los diputados quisieran plantear. Llegaban rodeados de sus más cercanos colaboradores y asesores y ahí, en el primer informe se armó un buen duelo de preguntas y respuestas, los diputados se prepararon bien, encontraron diferencias en las cifras y en otros aspectos y pusieron a parir chayotes (literal) a los funcionarios.El siguiente año luego de que se dio a conocer el calendario de comparecencias nos enteramos de comidas y pachangas que organizaban los titulares de las dependencias con los diputados que los cuestionarían, nos dicen que hasta moches se repartían con tal de que los representantes populares se pusieran dóciles y así se presentaban a la comparecencia, ya sin muchas ganas de interrogar, menos de poner en aprietos al amigo que tan bien se había portado un día antes... la corrupción se corrompió.Hasta la fecha el informe es al estilo Chirinos, con los vicios y corruptelas que le fueron sumando con el tiempo diputados y funcionarios hasta convertir eso, que debiera ser algo muy serio porque el gobernante comparece ante los representantes del pueblo que lo eligió y merece que se le diga con objetividad en qué se han gastado sus impuestos, cómo han llevado la política de seguridad, la de salud, todo con seriedad y respeto.Bueno sería que se cambiara el formato, estamos en un periodo de transformación ¿no? los votantes lo agradecerían, que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, solito se parara en la tribuna del Congreso y leyera los cinco o diez tomos de la extraordinaria obra que ha podido realizar este año, incluyendo claro la expropiación de los baños de las gasolineras que eran de particulares, cobraban a peso la orinada pero gracias a las gestiones del mandatario eso ¡se acabó!, por ejemplo.La alcaldesa electa del puerto de Veracruz, Patricia Lobeira Rodríguez, informó que se está en la transición administrativa municipal y adelantó que su esposo Miguel Ángel Yunes Márquez, será su consejero."Mi esposo, como siempre ha sido es mi gran consejero y estará a mi lado, como compañero y él sabe de estos temas y me estará apoyando como lo hemos hecho estos 17 años y que hemos trabajado juntos a favor de la gente de Veracruz".Como parte del reconocimiento a su triunfo, Lobeira Rodríguez,. resaltó que ya fue convocada por el Órgano Superior de Fiscalización (ORFIS), para capacitaciónEn entrevista previa a la capacitación de alcaldes electos de la región centro del estado, la alcaldesa electa dijo que por parte del congreso local ya se le reconoce su triunfo."Ya una prueba de ello es que estoy siendo convocada por el ORFIS y el Congreso del Estado, realmente no hay como se pudiera caer y estoy segura que el primero de enero estaré tomando protesta en el puerto de Veracruz".Otra del gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Otra del gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Ayer confirmó que son dos los jueces bajo investigación presuntamente acusados de recibir sobornos en el caso de "Compa playa" y en uno de ellos hay una carpeta de investigación "tengo datos de que hubo un millonario moche".En ese sentido, dijo que hizo la petición cuidando las formas legales cuando no se ha dado la resolución de un juez."Yo hice la petición, que tenía la información, entonces de manera, cuidando las formas legales y derechos".En conferencia de prensa, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, explicó que se trabaja en eso "de hecho la Fiscal me informó que hay alguna carpeta abierta, hay dos".García Jiménez, adelantó que tiene datos de "que hubo un millonario moche, pero se toparon con pared, y ahora vamos contra aquel que ofreció beneficios al presunto delincuente a cambio de ese moche, un tal alias Compa Playa".El gobernador Cuitláhuac García Jiménez, refirió que solicitó a la presidenta del Poder Judicial y la Fiscalía "a centrarnos en dos casos, hay quizá otros esa fue la petición, fue privada, no podemos exponer a la persona cuando inicia la vía jurídica".No obstante, confirmó dos casos de jueces en investigación.En Salamanca comenzó otro mal que nos afectará a todos los mexicanos... el terrorismo.