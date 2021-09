Gómez Cazarín valida como alcaldesa electa a Paty Lobeira

En un acto de total civilidad política, el diputado local de Morena Juan Javier Gómez Cazarín se portó ayer a la altura y en un acto celebrado en la explanada central del edificio del Congreso del Estado le dio un respetuoso y cálido apretón de manos a la alcaldesa electa de Veracruz, Paty Lobeira de Yunes, panista, distinguida integrante de la familia Yunes Linares-Márquez, esposa del excandidato a la gubernatura Miguel Ángel Yunes Márquez.La fotografía respectiva la presumió la joven mujer en su cuenta de Facebook, gráfica que debió haber caído como patada al hígado al exdiputado federal de Morena, Ricardo Exsome Zapata, quien mantiene una campaña mediática en la que autoalienta su esperanza de que va a prosperar la impugnación que hizo al resultado de la elección y que el tribunal electoral federal lo va revertir, y que será él quien finalmente asuma la alcaldía el próximo 1 de enero. La gráfica también debió significar un fuerte machucón de dedos para el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, enemigo político y personal de los Yunes Linares-Márquez, a quienes quisiera desaparecerlos de la faz de la Tierra. ¡Ouch y requeteouuuch!El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) actuó en forma congruente con lo que declaró el pasado 7 de septiembre cuando dijo: “... yo he luchado porque se respete a la mujer, yo no voy a atropellar a ni una sola mujer en el estado de Veracruz, yo voy a respetar la decisión del OPLE y otras instancias, no nos vamos a saltar a ninguna mujer”.El acto fue con motivo de un Taller de Capacitación Regional para Autoridades Electas, en el que el hombre fuerte de Hueyapan de Ocampo le dio a la señora Lobeira de Yunes el trato de alcaldesa electa y en su calidad de tal la invitó a asistir, reconociéndola oficialmente, mientras que Exsome y su equipo insisten en desconocerla.Juan Javier le pidió a ella y a los demás asistentes “conducirse con honestidad, rendición de cuentas y transparencia” cuando asuma el cargo, mientras que la panista yunista dijo que su administración será “reflejo” del orden, la eficiencia y la disciplina en el ejercicio de la acción de gobierno.Pero el acto de madurez política de Gómez Cazarín alcanzó también, como un machucón de dedos con la puerta de la casa, a la secretaria de Energía y aspirante a la gubernatura Norma Rocío Nahle García, madrina política de Exsome, a quien promovió como candidato a la alcaldía jarocha con la intención de que triunfara y pusiera a disposición de su causa las arcas municipales, como una caja chica para todo lo que se ofreciera. Apenas el pasado 13 de septiembre, Ricardo se volcó en elogios para su madrina: “Solo veo a Rocío Nahle... y quien le da ese estatus es el presidente de la República; no veo hoy ahí candidatos que se merezcan ser candidatos (sic). Rocío Nahle es la candidata natural... y tiene la distinción del presidente de nombrarla como presidenciable, entonces yo creo que no se hagan bolas, ni se pongan adelantados. Yo solo veo hoy a Rocío Nahle como la propuesta para la gubernatura”.Comenté ayer que ya está determinado que el Organismo Público Local Electoral (OPLE), es decir, su presidente Alejandro Bonilla, al servicio del palacio de gobierno, meta como pueda, y al costo que sea, a Juan Javier Gómez Cazarín como diputado local plurinominal para que repita en su curul y en la presidencia de la Junta de Coordinación Política.Pero, ¡oh chaneques, espíritus traviesos de la política!, de pronto ha aparecido en su camino una enorme piedra, del tamaño de una roca, que lo puede hacer tropezar: la mismísima señora Nahle García.Con el pretexto de que hasta que termine la “cadena impugnativa” de los resultados electorales de junio pasado, Bonilla ha estado retrasando la asignación de las veinte diputaciones plurinominales, aunque los actores políticos comentan que es una argucia para hacer tiempo, porque en estricto apego a la normatividad electoral y de paridad de género, Gómez Cazarín no alcanzaría curul, pero desde el OPLE van a maniobrar para meterlo y no dar tiempo a alguna impugnación.Sin embargo, la demora también puede jugar en contra del hueyapeño porque está dando tiempo a que la secretaría de Energía le pida a su padrino el presidente López Obrador que no permita que repita en la curul y en el cargo y le recuerde que el año pasado Juan Javier torpedeó una iniciativa suya que la legitimaría legalmente para aspirar a la gubernatura, porque no es veracruzana y conforme al Artículo 43 de la Constitución Política local no puede ocupar el cargo.Cosa de recordar que el 30 de abril de 2020 el diputado local morenista Amado Cruz Malpica, de la cuadra de la señora Nahle, presentó una iniciativa de decreto para que se reformara el Artículo 11 de la Constitución Política local, de tal forma que se considerara como veracruzanos a quienes fueran padre o madre de hijos veracruzanos, como ella, quien tiene hijos nacidos en Coatzacoalcos, pero quien no nació en el estado ni es hija de padres veracruzanos, por lo que la ley no la reconoce como veracruzana. Ella es nativa de Zacatecas. Pero ese vestido sastre legal para mujer, hecho a su medida, lo desechó Gómez Cazarín enviando la iniciativa a la congeladora para bloquear la aspiración de la ambiciosa funcionaria.Personas que se mueven alrededor del círculo de ella comentan que la paisana de Antonio Aguilar va a hacer de nuevo el intento para que la próxima Legislatura reforme la Constitución Política local a fin de que se le considere veracruzana y pueda aspirar a la gubernatura, pero no deja de considerar que Juan Javier la volverá a bloquear si repite en la Jucopo.Ayer fue más que notoria la ausencia de la secretaria de Turismo, Xóchitl Arbesú Lago, en el acto en el que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez inauguró la estación de tren “La Purga”, en Manlio Fabio Altamirano, “para ser un atractivo turístico y cultural”. Quien sí estuvo presente fue el secretario de Turismo de facto, Eric Cisneros.La señora Arbesú declaró el pasado 16 de septiembre que en materia de turismo :"Vamos lento, no hemos alcanzado, y seguramente no alcanzaremos en lo que resta del año, los niveles que traíamos de ocupación hotelera y de visitantes de 2019". Su destitución está cantada ya.