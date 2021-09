AMLO militarizó al país

“En México, los ciudadanos ponen a

los muertos y el Gobierno solo pone palabras”

Abrazos no balazos

En opinión de la organización nacional “Mexicanos Contra la Corrupción”, la creación de la Guardia Nacional ha sido una de las principales estrategias de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador para hacer frente a la crisis de seguridad y violencia que azota a todo el país desde hace más de una década (¿). En el discurso, se planteó que habría una nueva corporación, de carácter policial y civil, que debería crearse y consolidarse de manera acelerada para lograr tener alrededor de 150 mil elementos desplegados durante el sexenio.Sin embargo, en los hechos la Guardia Nacional nunca funcionó como una institución policial y tampoco tuvo ninguna intención de consolidarse como una fuerza civil independiente. Lo que sí hubo fue un esquema en el que, a pesar de que la Guardia Nacional podría llegar a tener más de 112 mil millones de pesos de presupuesto en 2023 —que sería incluso más que el presupuesto de toda la Secretaría de la Defensa Nacional—, la mayor parte de los gastos necesarios para la conformación de una institución independiente han sido realizados por los militares, mientras que el presupuesto de la Guardia Nacional se ha limitado a usarse para gastos operativos como gasolina, servicios básicos o uniformes. A lo largo de esta investigación se demuestra que: El 59% de los integrantes de la Guardia Nacional no tienen una plaza dentro de la propia institución, sino que se trata de militares que jamás dejaron de pertenecer y recibir sus salarios en la Secretaría de la Defensa Nacional.La Guardia Nacional no ha pagado un solo peso para la construcción de ninguno de los 190 cuarteles que se han inaugurado hasta el momento ni planea hacerlo en el futuro. Todas las instalaciones han sido pagadas por la SEDENA, que además es la propietaria de los inmuebles.La Guardia Nacional no ha usado su presupuesto para la adquisición de los materiales, equipo o vehículos que utiliza. En cambio, estos conceptos se han pagado por la SEDENA con recursos del Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar.El presupuesto de la Guardia Nacional, en lugar de utilizarse para consolidar una fuerza de seguridad independiente, se ha utilizado principalmente para el pago de gastos corrientes, como servicios y materiales.El incremento de 70% en los recursos de la Guardia Nacional propuesto en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 será asignado mayormente para «Otras erogaciones especiales», por lo que es incierto en qué planean ser utilizadas.Por lo tanto, desde su origen la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador han escenificado una ficción: han pretendido hacer pasar a la GN como una institución policial y bajo el control civil, supuestamente acatando la Constitución. La idea de una reforma constitucional para que la SEDENA tenga en sus manos el control total de la Guardia Nacional es problemática, pues de un plumazo duplicaría los recursos en manos de los militares, pero lo más preocupante es que no se trata de una iniciativa reciente, sino que ha sido la intencionalidad desde el inicio, pues la SEDENA se ha hecho cargo de la integración, operación, financiamiento y administración de la GN en todo momento. Tanto si continuamos con este esquema de vulneración a la constitución, como si prospera la pretensión del presidente y los militares de legalizar esta situación, estaremos dando un paso hacia la militarización del que quizá ya no haya marcha atrás.Para el presidente del CDE del PRI, Marlon Ramírez Marín, los entes fiscalizadores deben exigir a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) una explicación sobre lo sucedido en el tramo carretero Jacales-El Madroño en el municipio de Alto Lucero que quedó destrozado, tras el paso del huracán Grace.Y debe revisar cada uno de los contratos asignados y al titular de la SIOP, Elio Hernández Gutiérrez, para explicar lo sucedido en dicha carretera que fue inaugurada hace menos de seis meses.“Debe dar una explicación de por qué le fue asignada esa obra a la empresa o quizá tenemos que revisar si esta, como muchas obras más, fueron entregadas de manera directa sin licitación”, comentó el líder priista.También se pronunció por hacer una investigación interna desde el órgano de control de la SIOP, para conocer las causas de la falla de dicha obra. Marlon recordó algo muy importante, básico: “cuando se hace una obra pública se hace con dinero de los impuestos que todos los ciudadanos entregamos al gobierno y la responsabilidad, en este caso, es institucional y manifiesta, hay que pedirle cuentas al secretario y este, a su vez, debe pedirle cuentas a las empresas que realizaron las obras”.También, se pronunció por revisar las razones por las cuales la administración estatal se niega a pedirle cuentas a la empresa que estuvo a cargo de la obra, ya que, posiblemente, fue asignada de forma directa y sin licitación.No hacen casi nada y lo poco que hacen, que al parecer son negocios particulares, los hacen mal, eso sí cobrados están... cínicos y trompudos.Como buenos aficionados que somos al rey de los deportes, le seguimos con puntualidad la pista a los más destacados beisbolistas mexicanos que juegan en grandes ligas. En este caso al extraordinario pitcher Julio Urías, quien en el juego de ayer no pudo mantener una ventaja de dos carreras que le dieron sus compañeros en la sexta entrada y al final salió del partido sin victoria o derrota, dejando para la próxima semana un nuevo intento por llegar a 19 triunfos. Hay que recordar que Urias está a punto de alcanzar a Fernando “El Toro” Valenzuela quien logró, en dos ocasiones, 21 triunfos en toda la temporada, a Julio le faltan algo así como diez juegos y ya tiene 18 triunfos, lo que quiere decir que cuenta con amplias posibilidades de superar a Valenzuela.Urías (18-3) lanzó seis entradas completas y aunque apenas tenía 73 lanzamientos, su manager prefirió ir al bullpen y cuidar el brazo del mexicano, quien tendrá dos oportunidades más para conseguir la 19 y quizás la victoria 20.Luego de lanzar las primeras tres entradas perfectas, Urías fue tocado con dos carreras en la cuarta. Todo comenzó con un infield hit a la segunda de Garret Hampson. Luego de dos outs, Charlie Blackmon produjo una con doblete y CJ Cron la otra con tubey. Los Dodgers empataron en la quinta y se fueron arriba en la sexta, pero los Rockies hicieron otras dos en la sexta, ya con dos outs.De acuerdo con el rol de abridores de los Dodgers, Urías deberá hacer su próxima apertura el 26 de septiembre en Arizona. Eso lo dejaría dispuesto a salir de nuevo el 2 de octubre ante los Cerveceros, en la última serie de la temporada.Martín Aguilar Sánchez, nuevo rector de la Universidad Veracruzana surgido de las filas de Morena, lo primero que hizo tras ser impuesto fue visitar en su despacho al Gobernador Cuitláhuac García Jiménez (y la autonomía?). Al salir de palacio comentó a los medios que someterá a la UV a un plan de austeridad empezando por recortar las compensaciones en un 20 por ciento. Se comenta que el segundo golpe lo dará al servicio médico obligando a toda la comunidad universitaria a entrar al INSABI, lo que permitirá a la UV un ahorro millonario cada mes... ¿a ver si se dejan?