1.- No sé bien a bien si Almocar [Alejandro Moreno Cárdenas] tenga claro lo que políticamente está sucediendo en el país.Y esto porque, muy aparte de su condición de Presidente del CEN del PRI, ha pasado por encima de su Coordinador Parlamentario, el coahuilense Rubén Moreira Valdez con sus constantes "cierre de filas" para lo que él decida que debe realizarse.Ahora resulta que el dirigente nacional del PRI, al frente del grupo parlamentario en San Lázaro, están "revalorando su papel" de bisagra para lo que se ofrezca en su condición de miembro de número de la alianza tripartita de "Va por México".Y no quedan dudas porque su afirmación de que, aunque los acuerdos con el PAN y el PRD "están firmes y muy claros", precisó que en el Congreso de la Unión "no seremos una oposición recalcitrante ni contestataria" lo que en buen español quiere decir: haremos lo que nos convenga". Y "Habremos de respaldar algunos temas con diálogo y con acuerdos",Y culminó el rollo "calma conciencias" con en el encuentro en la sede nacional del partido, con que "nosotros vamos a votar primero por México", lo que no significa ir en contra de 'Va por México', porque la alianza no es un tema monolítico, ni tampoco es decir 'no' a todo, incluyendo cosas que puedan ser buenas". Ah! Por cierto, también se acordaron de que comentaban el Paquete Económico para el 2022, y agregaron: que buscarán que el Paquete Económico 2022 garantice mayores recursos para estados y municipios; un menor centralismo; más apoyo a grupos indígenas; una nueva política fiscal; mayor inversión pública, generación de empleos; eficiencia en el gasto social, entre otros temas.2.- Los fenómenos naturales van creciendo en la misma proporción que las presas cercanas al Estado siguen en punto de quiebre.En 1999 la sobrecarga de agua de la presa Nuevo Necaxa [sierra Norte de Puebla] hizo estragos en los ríos veracruzanos que desembocan en el mar, en las proximidades de Costa Esmeralda, sin dejar de lado que el río Pánuco también está en ese concierte de aguas encrespadas.Y aún no termina septiembre. Lo que queda es pertrecharse de tranquilidad y cabeza fría, sin dejar de acumular alimentos y enseres que pudieran ser emergentes.Y que, ojalá, quede en eso: En pertrechos guardados...3.-El Consejo Directivo de Colegio de Notarios en el estado formula este documento informativo ante la sociedad del estado, para su debido conocimiento.PRONUNCIAMIENTO DEL COLEGIO DE NOTRIOS SOBRE LAS NOTICIAS RELACIONADAS CON LA SUSPENSIÓN DEL SAT A CUENTAS DE NOTARIOS VERACRUZANOS.El Consejo Directivo del Colegio de Notarios del Estado de Veracruz informa, a través de su presidente, Notario Adolfo Montalvo Parroquín, que en diversos medios y páginas de Internet han circulado noticias poco precisas respecto a un procedimiento administrativo iniciado por el SAT [Servicio de Administración Tributaria] en el que se señala a varios Notarios, haciendo parecer de manera incorrecta, que habían sido suspendidos en sus funciones, al respecto es importante señalar que no se trata de una suspensión como Notarios o de sus firmas electrónicas, sino a su baja del sistema de inscripción remota de Contribuyentes ante el Registro Federal de Contribuyente.Esta plataforma permite al Notario brindar a sus usuarios, la posibilidad de registrar personas morales ante el RFC sin necesidad de acudir físicamente a las oficinas del SAT.El Colegio de Notarios del Estado de Veracruz informa a las personas que se encuentren realizando trámites con las Notarías mencionadas en un listado publicado por el SAT, que sus trámites se encuentran seguras y que se desarrollarán de manera normal, ya que el funcionamiento y los servicios Notariales que prestan, no han sido suspendidos.