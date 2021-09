Nadie se siente seguro

“Ocho de cada diez veracruzanos

El primer apunte que hacemos hoy es que al publicar los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) calculó que el 82.6 % de la población en Veracruz tiene una percepción de inseguridad. Es decir, en Veracruz 8 de cada 10 ciudadanos se sienten inseguros con las acciones que ha implementado el gobierno el estado para brindarles protección y seguridad.Los resultados obtenidos por el INEGI son de enero a diciembre del año 2020, con lo que Veracruz se coloca dentro de las 5 entidades con la más alta percepción de inseguridad entre sus habitantes, tan sólo superado por el Estado de México, Morelos, Ciudad de México y Guanajuato. El INEGI también muestra que el secuestro y la extorsión fueron los delitos más denunciados en Veracruz durante el 2020.Y si faltara más, también se demostró que los delitos y las víctimas entre el año 2019 y 2020 tan sólo variaron en un 3%, por lo que no tuvieron una reducción o variación significativa como se había mencionado por parte de las autoridades estatales.No podemos atenernos a la información que a la carta nos muestran los medios “leales” al gobierno del estado, que a través de boletines insertan (pagados) en los medios de su preferencia, que no son los más profesionales y menos los más leídos, no, esos los más leídos cuentan con una estructura humana de reporteros y fotógrafos que son dirigidos por un periodista de a de veras que sabe ubicarse en el justo medio, es decir, alimentar con información exclusiva, bien documentada por eso es reporteada con personal de casa, lo mismo que las fotos, e incluye cuando menos una opinión editorial que satisface las necesidades o los reclamos de los lectores, la publicidad oficial va en la edición pero colocada de tal manera que se advierte su origen y por lo tanto su perverso objetivo.¿Cómo está la situación de la seguridad en el estado?, le preguntan al Secretario de Seguridad Pública Hugo Gutiérrez Maldonado, a lo que por acto reflejo responde siempre y bajo cualquier circunstancia: “vamos bien, muy bien, los feminicidios van a la baja, los homicidios dolosos casi han desaparecido, las extorsiones no hay y todo es tranquilidad, Veracruz es un estado que vive en paz gracias a las estrategias de seguridad que hemos implementado”. Y sopas de esa sarta de mentiras (por obviedad no puede decir lo contrario) un boletín mal redactado circula entre los medios “leales a ciegas” y en eso queda el asunto.El ciudadano común, víctima de los abusos de los integrantes de las corporaciones policiacas que no sabemos si tienen atribuciones para actuar como agentes de tránsito, que paran carros por todas partes dizque para hacer una “revisión de rutina por sospecha”, se tienen que caer para poder continuar su camino; los rateros que andan por las calles más concurridas arrebatando bolsas o amagando con arma blanca a sus víctima ahí están, en acción; los extorsionadores que sorprenden a la gente por el teléfono para hacerlos víctimas de sus fechorías; los que cobran derecho de piso y les dan “idem” a los que se cuelgan con la cuota; los ladrones de autos; los que se meten a las casas habitación para llevarse lo que puedan... y en fin, un clima de violencia que en las calles se acentúa más contra las mujeres, de ahí sale la percepción de inseguridad que a todos nos afecta. Indudablemente que con Yunes Linares nos fue mejor en este rubro de la seguridad; Duarte tuvo al frente de esa área a Arturo Bermúdez Zurita, un auténtico sicópata ávido de víctimas ciudadanas, quien prácticamente incendió la aldea, y ahora en ese pacto que hay entre jefes de las bandas de la delincuencia organizada y el gobierno, los ciudadanos quedamos en la total indefensión cómo no vamos a tener temor.Sobre los últimos acontecimientos internacionales que hemos presenciado, cuyo principal protagonista ha sido el presidente López Obrador, ayer el columnista Raymundo Riva Palacio escribió: “Si demostrar que prefiere a Xi Jinping sobre Joe Biden se trataba, el presidente Andrés Manuel López Obrador no podía haber calculado mejor las señales. El sábado pasado, después de haber tundido durante tres días a Estados Unidos, transmitió un mensaje del presidente de China a los presidentes y ministros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, en el colofón de su sesión plenaria en Palacio Nacional.”“La afrenta a Biden es tan grande, que resulta imposible pensar que haya sido un descuido del Presidente o una torpeza de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Fue un grito claro a Washington para decirle que sus imposiciones geoestratégicas, con él no funcionan.”“Fue el final de lo que será el principio de un conflicto de fondo con Estados Unidos. Días antes, como reveló el martes el columnista deEl Universal, Javier Tejado, el gobierno mexicano rechazó la petición del Departamento de Estado para sumarse a la iniciativa creada por el presidente Donald Trump y mantenida como política de Estado por Biden, denominadaClean Network,que lo que busca, en términos llanos, es cerrarle la puerta a China para su expansión en todo el mundo. Un funcionario de la Cancillería mexicana dijo que se revisará en grupos de trabajo.”“La propuesta de suscribir laClean Network(Red Limpia), suscrita por más de 50 naciones, fue presentada en vísperas del Diálogo Económico de Alto Nivel el 9 de septiembre pasado, y se incorporó como el tercer pilar para cimentar la relación bilateral, que como se explicó en este espacio la semana pasada, busca una compatibilidad regulatoria y la mitigación de riesgos en tecnologías de información y comunicación, redes, ciberseguridad, telecomunicaciones e infraestructura, y cortar la dominancia de la tecnología 5G china, desarrollada por sus gigantes Huawei y ZTE, que ya controlan 40 por ciento del mercado global.”“La revelación de Tejado sugiere que Biden se estrelló con la muralla de López Obrador, que debe estar confiado en que podrá sortear una crisis, que aunque silenciosa, ya la comenzó a desatar, porque al coquetear con China provocará reacciones allende del río Bravo. López Obrador tiene que recordar lo que sucedió con el presidente Enrique Peña Nieto, y prepararse para el mismo invierno.”Como eso de la cultura, el conocimiento y la ciencia, son cosas que a los morenos de plano no se les da, siguiendo a ciegas las directrices que les marca su mesías ellos tratan de hacer lo propio. Ayer les adelantamos algo sobre lo que están tramando, el retiro del servicio médico a los trabajadores de la Universidad Veracruzana para meterlos, en paquete al INSABI, que se jodan si no son de otra estirpe digna de trato especial, dicen, todos al INSABI que para eso lo creó AMLO, trato especial a quienes no producen nada. (¿)Mientras tanto en el Congreso, la bancada deMorenaen el Senado presentó un punto de acuerdo que propone que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, realice una investigación sobre el manejo de recursos públicos que se entregan a todas las universidades públicas del país, incluida la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la UV, así como centros de investigación, para erradicar lo que calificaron de “turismo científico”.En rueda de prensa, el senadorArmando Guadiana Tijerina informó que ya presentó la iniciativa que busca que la UIF, a cargo de Santiago Nieto, “investigue los fondos federales como de los estados a las universidades autónomas de todos los estados, incluyendo a la máxima casa de estudios, la UNAM”.Habría que sugerirles que comiencen por investigar si sus funcionarios o colaboradores que vienen de la Universidad Veracruzana, como el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero y su bola de achichincles, siguen cobrando en la Casa de Estudios mientras cumplen con su misión fuera de ella, con otro sueldo, si dobletean vaya. Enrique Levet Gorozpe, el eterno líder de la FESAPAUV ahora sí tendrá al frente una muy difícil misión, defender los derechos de sus representados, los que ha ido ganando a lo largo de sus más de veinte años al frente de la organización sindical.