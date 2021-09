Verdadera transformación

*CFE: tarifas para Marajá*Seguridad y trabajo*Habrá tercera dosisSe registran opiniones por parte de prestigiados mexicanos (con niveles de formación profesional de significativa relevancia) en las cuales se sugiere que en lugar de elevar cotidianas críticas sobre los yerros de las actuales estructuras gubernamentales, lo más conveniente sería que se efectuaran referencias sobre “los muchos aciertos” que en real beneficio para la prosperidad del país, se han ejecutado en anteriores etapas gubernamentales...En concreto, las propuestas en los espacios ciudadanos en referencia, es que se frenen las descalificaciones cotidianas hacia las protagónicas actuaciones registradas en los actuales espacios gubernamentales, para abrirle espacio al recordatorio sobre los grandes logros cimentados en nuestro país, precisamente a la sombra de anteriores Presidentes de la República, Gobernadores e incluso Alcaldes, así cuerpos legislativos del pasado.En concreto, la sugerencia de un amplio sector de la población (entre los que se encuentran reconocidos núcleos de profesionistas) es que los integrantes del colectivo no deben confrontar a los actuales integrantes de Gobierno, sólo con referencias descalificadores sobre sus determinaciones y acciones gubernamentales, porque ello refleja “cierto rango de persecución” que, a la vez, “es aprovechado por quien forma parte del Gobierno criticado” para trasladarse de inmediato frente a los controlados y sumisos núcleos de simpatizantes (incluyendo reporteros) ubicándose con rapidez y fresca naturalidad como víctimas frente a procesos de linchamiento, asumiendo el siempre fructífero papel de sacrificado, tanto así que hasta recitan frente a prensa y conglomerado social, el “horrible pecado” del que son señalados pese a su transparente “buena fe”, así como preocupación para beneficiar a los más necesitados, bandera con suficiente llamativo para quienes prácticamente se han convertido en sus admiradores y correligionarios.Los expertos refieren como un ejemplo claro y contundente sobre tales prácticas, los momentos en los que un funcionario del más elevado nivel en el programa para contener la pandemia, tal como lo es el doctor López Gatell, calificó como posibles preparativos para ejecutar “un Golpe de Estado” contra el Gobierno de México, en referencia directa precisamente hacia las dolientes e iracundas protestas de miles de madres y padres de familia, reclamando la inexistencia de medicamentos durante tres años, indispensables para atender a miles de niños agredidos por el cáncer, hecho que ya se encuentra ineludiblemente registrado en la imborrable historia.En últimas fechas, la pretendida nueva táctica de algunos sectores no simpatizantes de las políticas aplicadas por el partido gobernante, es iniciar un recuento y difusión “de lo exitosamente bueno” que se ha aplicado en anteriores gestiones gubernamentales, tiempos en los cuales fue sobresaliente el desarrollo industrial, comercial, agrícola, turístico, educativo, de salud, así como de obras y servicios en lo general, etapa que originó el disparo en el ramo de la construcción de viviendas, así como de vías de comunicación y sistemas de transporte incluso de reconocimiento internacional.Lo que ahora se propone al interior de un sector del colectivo social mexicano, es que se hable de lo que teníamos tanto bueno como malo, para que tales escenarios sean comparados con el actual, lo que permita desde el punto de vista analítico una seria evaluación por parte de la colectividad, que nos induzca a reflexionar con serenidad y obviamente valorar lo que teníamos en el pasado reciente, frente a lo que hoy acontece.Ante panoramas de confrontación cotidiana como los que actualmente registramos, mismos que se inician con “las mañaneras”... Lo más apropiado sería remontarnos hacia cuadros comparativos del ayer y el hoy, no en los marcos de la clásica demagogia, tampoco creando espacios descalificadores, sino en estricto apego a nuestra realidad, lo que podría representar el que identifiquemos y rescatemos las rutas más apropiadas para avanzar hacia un mejor país, no de “neo-liberales” o “neo-transformadores”, sino simplemente de mexicanos progresistas ávidos de reencontrarnos con mejor bienestar, reactivando la productividad, ensanchando la igualdad social y superando los yerros socioeconómicos tanto del pasado, como del presente...¿Existirá factibilidad para consolidar los esperanzadores escenarios de tranquilidad social y bienestar colectivo?Lo que se leeCrece el número de veracruzanos que muestran preocupación e incluso furia, ante los constantes incrementos al precio del servicio de Energía Eléctrica, área en la que desde el arribo de la Cuarta Transformación, espacio político, partidista y gubernamental de donde resurgió el recalcitrante priista y hoy morenista Manuel Bartlett Díaz, como nuevo titular de la Comisión Federal de Electricidad, pareciera que la tónica instruida es apretar a los mexicanos con incrementos acelerados al costo del servicio de energía eléctrica, referencias que los recibos indican aumentos que duplican el costo del servicio de energía eléctrica, existiendo usuarios que hace tres años pagaban 800 pesos y en la actualidad ya están cercanos a los dos mil, lo que por obviedad genera protestas ciudadanas, escenarios en los que se advierte desencanto y furia en torno a la Cuarta Transformación.Y ante tales resultados a costo de originar severo declive en el poder adquisitivo de millones de familias, muchos son los mexicanos en los que se incrementa la insatisfacción y la protesta, lo que con el transcurrir del tiempo, obviamente habrá de reflejarse en la descalificación hacia el sistema implantado en la CFE por la que fuera esperanzadora “Cuarta Transformación”.Por el momento ya la Comisión Federal de Electricidad y sus directivos, conforman uno de los espacios de mayores críticas y niveles de impopularidad, en los marcos de la administración federal Lopez-Obradorista.Lo que se veSe acuerda al interior del Gobierno del Estado de Veracruz, la creación de programas de seguridad para dotar de mayor vigilancia y menor incidencia delictiva, a la región de Córdoba y Orizaba, obviamente incluyendo a municipios del entorno, los que en realidad son más de los que muchos se imaginan.Paralelamente a ello pero en niveles más tenues, se refiere el tema de apoyo financiero para jóvenes y diversos sectores de la zona, lo que obviamente resulta plausible, sin embargo, paralelamente a programas eficientes en el renglón de seguridad, lo también igual de urgente es el crear nuevas y mejores fuentes de trabajo, porque la ausencia de plazas laborales resulta tan riesgosa como la deficiencia en materia de seguridad, siempre repercute en brotes de escenarios delictivos, panoramas que surgen ante la inexistencia de plazas laborales, como por la escasez de cuerpos capacitados y eficientes en materia de seguridad.Todos los expertos prestigiados en el mundo entero en materia de seguridad y bienestar colectivo, coinciden e insisten que, sin fuentes de trabajo suficientes y cuerpos experimentados en materia de seguridad, ningún núcleo social podrá consolidar un ambiente de tranquilidad y bienestar en lo general, porque ambos requisitos son insustituibles ante objetivos de tal naturaleza.Lo que se oyeAnte el recrudecimiento de los impactos pandémicos en numerosos países del mundo, ya se estudia en diversas instancias científicas la posibilidad de agregar una tercera dosis de vacunas como la Pfizer, al tiempo que otros laboratorios estudian la misma posibilidad sobre otros inmunológicos.Los hechos por sí mismos apuntan que el problema pandémico persiste, ejemplo de ello es que el último oleaje (pese a los avances en el renglón de vacunación) originó inesperados índices de contagios así como nuevo disparo en niveles de mortandad, todo ello origina preocupación y la búsqueda en los espacios médicos para incrementar los niveles de autoprotección, como lo es el incrementar a tres el número de dosis de diferentes vacunas, obviamente con la idea de fortalecer los efectos de autodefensa... ¿Hasta dónde y hasta cuándo superaremos el mortal peligro?Disfrute Usted de un excelente fin de semana."Las opiniones vertidas en la seccin Columnas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "