Mujeres se defienden para que no les quiten curul

La joven Marcela Josefina Barroso Aguiar, quien sería virtual nueva diputada local de Morena, lanzó ayer un desesperado SOS (señal internacional de socorro). En su cuenta de Twitter publicó: “Un líder de mi @PartidoMorenaMx#Veracruz ERZ/ me manda decir ¡ya bájale!... por defender mis derechos políticos. Qué hacemos? Necesito su ayuda estoy preocupada”. Las iniciales corresponderían al nombre de Esteban Ramírez Zepeta, delegado de Morena en funciones de presidente de la dirigencia estatal. Etiquetó su llamado de auxilio a @ONUMujeres, a @InstitutoMujer y a @BeatrizGMuller, entre otras.Su preocupación es por el temor a que la despojen de la curul a la que tiene derecho en la Legislatura que entrará en funciones en noviembre próximo y la saquen de la lista de candidatos plurinominales, para darle su lugar al diputado Juan Javier Gómez Cazarín, quien por paridad de género no alcanza curul, pero en el palacio de gobierno están decididos a imponerlo a toda costa.Fuentes de Morena, de todo crédito, aseguraron anoche al columnista que el lugar de la activista oriunda de Poza Rica está asegurado pues ocupará el espacio que por iniciativa propia dejó el también joven Yair Ademar Domínguez, secretario de Organización de la dirigencia estatal de Morena, quien se hizo a un lado para respetar sus derechos.Sin embargo, Marcela no se siente segura ya que no confía en el Organismo Público Local Electoral (OPLE), que hará el reparto de diputaciones plurinominales, y por eso lanzó su SOS, además de que se está moviendo con la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad (@red_paridad), que lucha “por la igualdad sustantiva, la defensa y promoción de los derechos político-electorales de las mujeres y el impulso de la democracia paritaria en MEX”.El ruido mediático es lo que no estaría gustando a Ramírez Zepeta, ya que pone en riesgo la curul para Gómez Cazarín, su entrañable amigo, pues otra joven, Siboney Morales García, a quien en realidad es a la que desplazaría de la diputación plurinominal, se ha adherido a la lucha por los intereses de las mujeres y está dispuesta a no dejar que violen sus derechos. Por eso el dirigente en funciones no quiere que Marcela ponga en alerta a sus compañeras.Barroso Aguiar es abogada oriunda de Poza Rica, activista por los derechos de la mujer, de la comunidad LGBT y de las personas con discapacidad. El pasado 1 de septiembre, 34 mujeres militantes de Morena salieron en su apoyo y exigieron que se respete y se dé estricto cumplimiento a la ley estatal que garantiza la paridad de género y denunciaron el intento de despojarla de su curul como violencia de género. También se sumarían en defensa de Siboney.Por efecto carambola, ante la presión de las mujeres de Morena, anoche se confirmó que para meter a Gómez Cazarín estarían por sacrificar al dirigente estatal del Partido Verde, Marcelo Ruiz Sánchez, quien ya se sentía seguro de que tendría una curul.Ayer en Coatzacoalcos, Juan Javier Gómez Cazarín, en su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Legislatura saliente, se volcó en elogios para Rocío Nahle García y motivó que el diputado local con licencia y alcalde electo de ese municipio, Amado Cruz Malpica, diera por seguro que va a repetir en la diputación y en la Jucopo.Sin embargo, en aquel puerto, allegados a la secretaria de Energía confirman que ella no ve con buenos ojos al de Hueyapan de Ocampo y que estuvo de acuerdo en que lo incluyeran como candidato plurinominal, pero con el deseo de que no alcanzara curul, y que además puso como condición que llevara como suplente a un incondicional de ella, Miguel Pintos, a manera de candado y para desplazar en cualquier momento a Juan Javier.O sea, desde el palacio de gobierno empujan a Gómez Cazarín pero la señora Nahle lo acepta con resistencia, por lo que todavía no está seguro que repita, hasta que esté seguro.La diputada Paola Tenorio Adame, del distrito de San Andrés Tuxtla, fue elegida ayer como nueva coordinadora de la diputación federal veracruzana de Morena en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Superó por votos a Claudia Tello Espinoza, del distrito de Xalapa.Paola sustituirá en el control de esa fracción legislativa al diputado Jaime Humberto Pérez Bernabé, de Papantla, quien no habría participado esta vez para dejar el espacio a una mujer, aunque su simpatía habría estado a favor de la sanandrescana.El detalle a resaltar es que los tres mencionados son del grupo político del delegado federal Manuel Huerta, alineados con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, alineado a su vez con la corriente política de Marcelo Ebrard. Así, pues, Huerta mantiene su fortaleza política en las filas morenistas. Otro detalle es que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez no se involucró en ese proceso.Para reunirse con los sectores productivos de Acayucan, Minatitlán y Coatzacoalcos, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Sergio Gutiérrez Luna, estará el próximo domingo en esas cabeceras del sur del estado.El morenista viene a informarles detalles del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2022 y en especial del Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, que deberá ser aprobado el próximo 15 de noviembre.De acuerdo a fuentes allegadas a él, su propósito es escuchar a los representativos de los sectores productivos y llevar sus inquietudes a las mesas de revisión, análisis y discusión del presupuesto, para lograr que se asigne a Veracruz la mayor cantidad de recursos que se pueda.Cuando cerré esta columna no se definía en su agenda si se correría invitación para que lo acompañe al secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco. Gutiérrez Luna aprovechará para visitar a su familia en Minatitlán, de donde es oriundo.Será la primera vez que venga al estado con la representación que ostenta, y en el sur del estado su visita se está tomando como el inicio de una campaña para darse a conocer y consolidar su presencia en territorio estatal con miras a aspirar a la gubernatura en 2024. Allá se maneja que le viene a disputar el territorio del sur del estado a la secretaria de Energía Norma Rocío Nahle García. Sin duda, su presencia hará ruido.Gran fiesta cultural por subasta de arteXalapa y la región están de plácemes por la Subasta de Arte, Jardín con Arte y 65 Artistas, que tendrá lugar este sábado, a partir de las 11:30 de la mañana, en el Valle de la Pitaya, en la carretera antigua a Coatepec, kilómetro 7.5.Es la primera actividad organizada por el Consejo de Turismo, Cultura y Deporte de Veracruz, que busca recaudar fondos para sus actividadesMauricio Cuevas Gayosso, entusiasta promotor y coordinador, ha informado que habrá actividades complementarias como mixología, catas de café, gastronomía con la participación de cuatro chefs y cocineras tradicionales de Veracruz.La bienvenida la dará el Ensamble de Arpas, bajo la dirección del maestro Alberto de la Rosa. La primera subasta es de trabajos de gran calidad de más de 50 artistas veracruzanos.La invitación a asistir es para todo el público. Se espera que resulte todo un éxito. 