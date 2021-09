... A días de cumplir 29 años de haberse inaugurado, la Plaza Acuario de Veracruz está a punto del quiebre por los pésimos manejos administrativos que ha tenido en los últimos años. Que conste, no se trata del área de peceras y de exhibición de especies marinas que siguen siendo un negocio redituable y exitoso, nos referimos a la zona de los locales comerciales aledaños.En esa plaza comercial se encuentran cerca de 90 locales comerciales entre restaurantes, tiendas de conveniencia, kioskos con ventas de artesanías y el mayor captador de recursos económicos, los baños públicos.Pues bien, amables lectores para que se den una idea de lo mal que están las finanzas de Plaza Acuario, sus condóminos en general, entre los que se incluye esa entelequia llamada Gobierno del estado de Veracruz y por supuesto empresarios locales, adeudan algo así como seis millones de pesos por concepto de cuotas, cifra que podría ser mayor actualmente.El gobierno estatal veracruzano, por ejemplo, que tiene oficinas y ocupa diversos espacios que alguna vez fueron del empresario Gerardo Idelfonso Poo Ulibarri, quien cuenta la leyenda los donó a la administración estatal.De esos espacios que ocupa el gobierno de Veracruz, se adeudan algo así como medio millón de pesos por concepto de cuotas, que se suman a otros 130 mil de otro local.Para que tenga mayor referencia de la mala situación económica por la que atraviesa la Plaza Comercial Acuario de Veracruz, su administración no alcanza a reunir los casi 700 mil pesos que requiere mensualmente la operación, mantenimiento y pagos que requiere esa área.En el remoto caso de que todos los condóminos pagaran puntualmente sus cuotas, de todos modos, no alcanzaría ya que sumarían cerca de 500 mil pesos mensuales, doscientos mil menos que lo requerido.Por ello esa zona comercial de lo que comúnmente se conoce como Acuario de Veracruz no tiene aire acondicionado, puesto que se tuvo que prescindir de él para ahorrar dinero. No obstante, esa zona de comercios debe pagar 90 mil pesos mensuales por consumo de energía eléctricaA todo ello hay que sumarle los adeudos al Sistema de Administración Tributaria que no se han cubierto, los cuales ascendían hasta hace poco a más de 40 mil pesos, por lo que el SAT les hizo a los condóminos de Plaza Acuario lo mismo que a los notarios, les canceló el acceso al Portal para no facturar.Desesperados, los directivos de los condóminos que incluyen al gobierno del estado de Veracruz, han solicitado en varias ocasiones entrevistarse con el ejecutivo estatal, el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, pero ha sido infructuoso, incluso el pretender abordarlo en una gira de trabajo, pues curiosamente no hace recorridos fuera de Xalapa y menos en la zona conurbada Veracruz – Boca del Río.... Mucho se ha cuestionado y dicho sobre el Programa de Cámaras de Vigilancia para el estado de Veracruz en el que originalmente se programó la inversión de más de cinco mil millones de pesos, esto en el bienio del panperredista Miguel Ángel Yunes Linares, sin embargo, no hay claridad en el asunto y no se conoce cuántas cámaras funcionan y cuáles no.Entre las que no funcionan están las instaladas en las inmediaciones de Plaza Américas del municipio de Boca del Río, de las cuales algunas lucen vacías, sin nada en su interior, pues incluso se les cayó el cono plástico de color obscuro que las cubre.Desde el año 2018, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), ya había hecho algunas observaciones al Programa de Cámaras de Vigilancia para el estado de Veracruz, respecto a las seis mil 476 cámaras que integraban el Sistema Estatal de Videovigilancia, anunciado por el ejecutivo del estado, en el mes de octubre de 2017.De ello ya han pasado algunos años, se ha dicho mucho- insistimos- sin embargo, no se ven resultados de las observaciones e investigaciones.... Al correo electrónico [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "