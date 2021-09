Se va de la dirigencia Guzmán Avilés

“A Cuitláhuac le falta capacidad

Pese a la oposición que prevalecía por parte de Joaquín Guzmán Avilés para celebrar su Sesión de Consejo Político para dar comienzo a la organización del proceso de renovación del Comité Directivo Estatal (CDE), del Partido Acción Nacional (PAN), ayer se dio el primer paso para alcanzar ese objetivo y se designó a los integrantes de la Comisión Organizadora Electoral que encabezará Rafael Palacios Silva como Presidente; Eunice Reyes Ruiseco, Alejandro Salas Martínez, Karla Paola Magollán Cabrera y Mizraim Eligio Castelán Enríquez.Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas en esa sesión del Consejo panista para Guzmán Avilés y sus aliados debido a que la propuesta de presupuesto que fue dada a conocer por el tesorero del CDE, fue rechazada de manera contundente por el grueso de los delegados asistentes a esa reunión celebrada en el Salón Ghal. Si los tiempos marchan conforme a lo establecido el cambio de la dirigencia panista se estará consumando entre la segunda quincena de noviembre o la primera de diciembre a más tardar. Los dos contendientes que irán por la presidencia del partido son Joaquín Guzmán Avilés y Tito Delfín Cano. En opinión de varios especialistas, al interior del PAN, no hay duda de quién resultará ganador del proceso electoral, la duda radica en con cuanta ventaja porcentual ganará el Doctor Tito.Hay que recordar que militantes del Partido Acción Nacional (PAN) han venido exigiendo a través de las redes sociales la renuncia del dirigente estatal del blanquiazul, Joaquín Guzmán Avilés al asegurar que las cuentas entregadas tras la elección del pasado domingo 6 de junio son reprobables. A través de comentarios expresados en la transmisión de la conferencia de prensa que ofrecieron los dirigentes de los partidos que integran la alianza «Va por Veracruz», los panistas aseguraron que Joaquín ha sido uno de los peores dirigentes que ha tenido Acción Nacional en la historia, por lo cual de manera reiterada le solicitaron su renuncia.De acuerdo con algunos los textos publicados, la gestión de Guzmán Avilés recibió más de 100 administraciones municipales en funciones y tras esta elección únicamente entregó «cascajo» a los panistas de Veracruz. De igual manera, lo han comparado con Alejandro Vázquez Cuevas quien a decir de los propios panistas ha sido el peor dirigente en la historia del PAN en el estado, por lo cuál debe dejar el cargo en manos de quienes realmente aman al partido.La militancia aseguró que se requiere de un dirigente que realmente ame al partido y sobretodo que vele por los intereses de todos los panistas del Estado.Por su parte el secretario general del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Tito Delfín Cano aseguró que la renovación de la dirigencia del blanquiazul en la entidad veracruzana se realizará con apego a los estatutos.En ese sentido, explicó que los lineamientos establecen que, tras la celebración de las elecciones, se debe renovar la dirigencia nacional y los comités estatales por lo cuál una vez que en octubre se elija a quien llevará las riendas del panismo en el país, se realizarán las elecciones internas en Veracruz, las cuales serán antes de que concluya el año. Y no se duda que sea el propio Tito Delfín el que sume los apoyos de los militantes para suceder en el cargo a Guzmán Avilés.La observación que hace el diario REFORMA en su columna Templo Mayor, es digna de reproducirse y comentarse porque forma parte de la sarta de mentiras, calumnias y disparates que a diario lanza el presidente López Obrador en contra de un sector, un empresario, uno o más periodistas o alguien a quien considera adversario o que se encuentra en su corazón como parte del montón de odios que fue juntando a lo largo de su vida y que ahora aprovechando que es presidente los saca de esa tremenda bodegota.“Quienes revisaron a detalle –dice REFORMA- el reporte que le envió la directora del Conacyt,María Elena Álvarez-Buylla, aAndrés Manuel López Obradorsobre los supuestos malos manejos decientíficosse sorprendieron al leer que una de las cosas que les achacan es que les pagaban hasta los impuestos.”¿PUES QUÉ no enMéxicolo normal es que a todas las personas contratadas ya sea por una empresa privada o por una entidad pública les sea retenido elISRpara reportarlo aHacienda? PORQUE, hasta donde se sabe, el propioPresidentetiene nominalmente un salario bruto (antes de impuestos) y un salario neto, que es lo que recibe después de las deducciones correspondientes.”“DE AHÍ que en el caso de los31 científicosseñalados hasta por delincuencia organizada por laFGRdeAlejandro Gertz, pareciera que lo que hay, más que indicios criminales, es una campaña para desprestigiarlos con acusaciones que nomás no se sostienen.”De esta naturaleza son las acusaciones que el tabasqueño lanza desde su trono del palacio nacional, todas las mañanas. Sirven como distractores para todos los mediocres que suspiran por ver a sus paisanos de la clase media hacia arriba dando patadas de ahogados, en la vil miseria, gracias a un rencor que AMLO les alimenta todas las mañanas.De enero a agosto de este año en Veracruz se han cometido 840 homicidios dolosos,señaló la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez. En conferencia de prensa la funcionaria Federal también mencionó que en cuanto al delito de secuestro el estado de Veracruz se encuentra en el segundo lugar nacional tan sólo superado por la Ciudad de México.En el delito de feminicidio Veracruz también lidera las cifras desde el año 2019 a la fecha, ya que en lo que va del año 2021 se han contabilizado más de 50 feminicidios en el estado de Veracruz. Con estas cifras oficiales, presentadas por el Gobierno Federal quedan desmentidas las cifras alegres presentadas por el Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez y colaboradores, así como la "autónoma" Fiscalía General del Estado (FGE), quienes se la han pasado afirmando y publicitando que los delitos en Veracruz "van a la baja", lo que los deja exhibidos como unos mentirosos e incompetentes ante la opinión pública, y ante más de 8 millones de ciudadanos. Y aunque los funcionarios estatales lo nieguen, doña Rosa Icela Rodríguez tiene otros datos más reales.Sumándose al revuelo en redes sociales en torno a la figura de Beatriz Gutiérrez Müller, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa exhortó a “repudiar también” las ofensas proferidas contra “otras mujeres” como su esposa, Margarita Zavala Gómez del Campo.“Es repudiable las ofensas proferidas contra la señora Beatriz Gutiérrez Müller. No comparto la idea de su propagación, pero me sumo al rechazo. Ahora toca repudiar también las ofensas que se han proferido contra otras mujeres, como Margarita Zavala, y que han sido alimentadas desde el poder”, publicó el exmandatario en su cuenta de Twitter.Si bien es cierto que las ofensas las inspira el presidente López Obrador, no es justo que quien pague el costo sea su respetable esposa, la señora Beatriz Gutiérrez Müller, quien como mujer y primera dama merece el respeto de todos los mexicanos.El Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados Sergio Gutiérrez Luna, anda haciendo "reuniones" en el sur de Veracruz para colgarse del tema del presupuesto para la entidad. El diputado que estará en la Mesa por un año, busca reflectores con miras al 2024. 