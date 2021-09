A 200 años de consumada la independencia nacional

1.- Ayer lunes, con el presidente Andrés Manuel López Obrador al frente del evento, se celebraron los 200 años desde lo que se conoce en México como la consumación de la independencia. Es decir, el 28 de septiembre de 1821.Esta celebración forma parte de los 15 eventos que la presidencia organizó este año para conmemorar cinco siglos de la caída de México-Tenochtitlan, y dos siglos desde la independencia, que para el presidente AMLO este último evento correspondería a la Primera Transformación y su elección, la cuarta.El jueves 27 de septiembre de 1821, el llamado Ejército Trigarante entró a la Ciudad de México y al día siguiente firmó un acta que declaraba la independencia de la Nueva España para crear el nuevo ‘Imperio Mexicano’.“La nación mexicana que, por trescientos años, no ha tenido voluntad propia, ni libre el uso de la voz, sale hoy de la opresión de la que ha vivido”, dice el documento firmado por 35 hombres, el primero de ellos el coronel Agustín de Iturbide.El coronel había peleado del lado de los realistas inicialmente, pero en febrero de 1821 hizo una alianza con el líder rebelde Vicente Guerrero –conocido como el Plan de Iguala– que fue clave para la victoria de septiembre contra los españoles. “Los heroicos esfuerzos de sus hijos han sido, y está consumada la empresa eternamente memorable”, dice el documento del 28 de septiembre.2.- Los senadores Germán Martínez, de Morena; Gustavo Madero, del PAN; Nancy de la Sierra y Alejandra León, del Partido del Trabajo y Emilio Álvarez Icaza, “solicitaron formalmente a la Junta de Coordinación Política sean considerados como un nuevo grupo parlamentario plural en el pleno del Senado de la República”.Para este efecto, los solicitantes entregaron un escrito al presidente de la Junta, Ricardo Monreal Ávila, en el que los cinco legisladores reconocen que la legislación aplicable al Senado establece que sólo pueden existir bancadas en relación directa con los partidos políticos existentes, pero “..consideran que la propia legislación permite la existencia de grupos plurales y buscan que los criterios fijados para los congresos estatales se puedan aplicar en el Senado...”Y en efecto, la regulación normativa en el Senado establece que sólo existen grupos parlamentarios en función de los partidos políticos, y se ha fijado el criterio de que el acto constitutivo del Senado, en este caso 2018, es inalterable.Por esa razón, cuando en el año 2015, la bancada del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura quiso modificar su denominación a bancada del nuevo partido de Morena, le fue imposible; y no le fue posible tampoco a los disidentes del PRD que se fueron a Morena, que lograran la constitución de una nueva bancada; por ello y por esa razón, fue necesario que se sumaran al PT y se mantuviera la denominación única del PT, sin mencionar a Morena.Y ese criterio de constitución del Senado es lo que ha permitido la existencia de la bancada del PRD, a pesar de tener sólo tres integrantes y la bancada del Partido Encuentro Social (PES), a pesar de que el partido dejó de existir semanas después de que se integró el Senado.Ahora, los cinco legisladores, que dejan a sus respectivos partidos, quieren que se les reconozca como bancada. Lo que no se dará, al menos por hoy.En ese tenor, al salir de Morena, Germán Martínez renunciará de facto a la presidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales; Gustavo Madero a la presidencia de la Comisión de Economía y la salida de las petistas dejará a esa bancada sólo con cuatro integrantes.Ya se sabe que Emilio Álvarez Icaza no tiene grupo parlamentario.Y como es obvio que se les negará su petición, desde hoy se percibe que los legisladores podrán usar el camino judicial, al pedir la definición del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación."Las opiniones vertidas en la seccin Columnas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "