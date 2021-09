Nos tratan como borregos: diputados de Morena

Mmmm. Comenté ayer que la iniciativa de Reforma Política que el presidente López Obrador enviará a la Cámara de Diputados, el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, la someterá a un análisis nacional, plural, para enriquecerla escuchando todas las voces posibles.Dije que marcaba una gran diferencia con la Reforma Política del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, que fue aprobada de último minuto el 12 de mayo de 2020 en el Congreso local, sin haber escuchado a los veracruzanos y sin dársela a conocer a los diputados, incluidos los de Morena, con las 48 horas previas que marca la normatividad.Pero creo que la disposición de Gutiérrez Luna es una verdadera excepción, porque leí ayer que un grupo de diputados federales de Morena prepara una carta, que ya está circulando para su firma, para denunciar el trato que les da su partido con la desinformación de los asuntos legislativos, entre otras cosas.El columnista Salvador García Soto publicó en El Universal que los legisladores se quejan “de un trato indigno e irrespetuoso a su representación como legisladores porque –afirman– les obligan a votar por iniciativas y proyectos que desconocen en su contenido y que les entregan apenas 20 minutos antes de las sesiones legislativas”.Consignó: “Nos tratan como si fuéramos borregos, se nos exige lealtad incondicional pero no se nos respeta como representantes populares que somos”. Son unos 30 los diputados inconformes, que entregarán la carta al secretario de Gobernación.“... nos entregan iniciativas o proyectos de ley apenas unas horas o minutos antes de la sesión en que exigen nuestro voto a favor sin que siquiera sepamos de qué se trata lo que se va a discutir y a votar”. Igualito que en Veracruz.Pero al menos en el Congreso federal hay quienes alzan la voz, se respetan, defienden su dignidad y su integridad como personas y como legisladores y no están dispuestos a formar parte de la borregada guinda.Acá, en cambio, hasta diputados de oposición se someten, como si nada. “Con una... no sé si llamarle sinceridad, honestidad o ingenuidad, o un cinismo, el diputado local Gonzalo Guízar Valladares, del Partido Encuentro Solidario... que está al servicio de Morena en el Congreso local, declaró que la ‘ley garrote’... la aprobaron porque se les ‘chispoteó’... ya que no leyeron la ‘letra chiquita’”, publiqué en marzo pasado, con base en una nota de Noemí Valdez (Notiver, 21-03-2021).Legislar –es un decir– pues, al antojo de los que tienen al poder, por lo que se ve es un mal de familia política. Según ellos eran y son diferentes. Actúan de espaldas al pueblo y a sus propios militantes, ya ni se diga del pueblo, con una actitud propia de las dictaduras y de los dictadores. Ahora se entiende porque su admiración por Díaz-Canell, por Maduro y por Daniel Ortega, dictadores, represores de sus pueblos, lo mismo en Cuba que en Venezuela y en Nicaragua.Saludable, a todas luces, es la actitud de los diputados federales de Morena que se rebelan. En Veracruz, ninguno de los locales siquiera hace el intento. Acá la borregada sí está gorda. Si así le hacen a sus propios diputados, que puede esperar el resto de los mexicanos.El exaspirante a la dirigencia nacional de Morena, Gibrán Ramírez, reaccionó al comentario de Salvador García Soto (aunque sin mencionarlo por su nombre), llamando a reconstruir la democracia en ese partido, porque “es el partido más autoritario de México”.“No porque yo esté en Morena, porque algunos de ustedes estén en Morena, no lo tengamos que aceptar”, dijo el también joven analista y señaló a la camarilla de Mario Delgado del trato autoritario.De gira por Chihuahua, expresó que “todos (los comités de Morena en ese estado) están en el ánimo de no permitir más imposiciones y reconstruir la democracia de Morena”.Para los observadores políticos no pasó inadvertido que hace una semana, cuando las dirigencias de partidos políticos hicieron guardia ante la estatua a Hidalgo en el parque Los Berros, de Xalapa, los únicos que no se presentaron fueron los del PAN. Estuvieron los del PRI, los del PRD, los de MC y los del PVEM.Se dio por hecho que era consecuencia de la división que se originó por la disputa de la dirigencia estatal, que el actual presidente Joaquín Guzmán Avilés quiere conservar por otro periodo, mientras que un grupo disidente quiere relevarlo. Al columnista se le comentó que no hubo militantes de relevancia que lo acompañaran.Pero el domingo se informó en forma sorpresiva que se habían reunido casi todos y que habían aprobado la integración de una Comisión Organizadora que se encargaría del proceso de renovación de la dirigencia, sin mencionar qué con la otra comisión que integraron los rebeldes previamente. Quedó la idea que negociaron, llegaron a un acuerdo e hicieron a un lado los tambores de guerra.Lo que se sabe es que no. Que los disidentes o grupo contrario siguen con la pintura negra de guerra en la cara empeñados en hacerse de la dirigencia y que no tienen duda que van a ganar la elección interna, aunque sí no saben con cuántos votos de diferencia.El domingo se informó que una juez del distrito judicial de Toluca vinculó a proceso al exdiputado Fidel Kuri, exdueño de los Tiburones Rojos de Veracruz, por un presunto fraude de 139.2 millones de pesos, y por lo pronto lo condenó a permanecer en prisión preventiva justificada durante dos meses, mientras se realiza la investigación complementaria del caso. Está preso en el penal de Santiaguito en Almoloya de Juárez, Estado de México.Lo que me extraña es que ni la dirigencia de su partido ni sus correligionarios del PRI ni alguno de los que fueron sus compañeros diputados alzó la voz si no para salir en su defensa al menos para expresarle solidaridad por la situación que vive. Todavía en enero pasado se registró como aspirante a diputado federal (quería ser por tercera vez), pero su partido lo bateó. También fue diputado local.Cuánta diferencia, por ejemplo, con Rogelio Franco, del PRD, por quien no solo salieron a protestar en una gran marcha cientos de sus simpatizantes, además de que las dirigencias estatal y nacional de su partido también protestaron y en la Cámara de Diputados siguen exigiendo su excarcelación.¿Qué hizo Kuri para que los priistas le den la espalda?Poesía, de José de Jesús Díaz, es el libro que en forma virtual presentó ayer la Unidad de Ediciones, Publicaciones y Registro de la Secretaría del Ayuntamiento de Xalapa. En la presentación participaron el compilador y autor del estudio introductorio Ángel José Fernández y el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero. Moderó José Homero.La publicación de varios títulos, de excelente calidad literaria, es de lo más rescatable de la administración municipal que está por concluir. 