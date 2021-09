Un futuro menos peor

“Siempre tuve buena relación

con Ignacio Morales Lechuga”

Javier Coello Trejo

¿Quién de los que se mencionan para suceder en el cargo de gobernador a Cuitláhuac García Jiménez, garantiza realizar un mejor trabajo?... !Cualquiera!. En nuestra situación actual ya sea del partido en el poder o grupo del que provenga, cualquiera siempre será mejor, en casi tres largos años hemos podido comprobar que el actual no tiene ni idea de cómo debe actuar ante un problema en su calidad de titular del Ejecutivo.El aludido ha dicho que la tremebunda ingeniero Rocío Nahle, secretaria de Energía del gobierno de AMLO y una de las consentidas de Don Andrés, será su sustituta, la verdad solo hay un personaje en estos momentos que puede hacer tan aventurada afirmación y ese es López Obrador, nadie más puede porque faltan un poco más de dos años para que lleguen los tiempos de las designaciones formales, el destape, y en ese periplo pueden ocurrir infinidad de incidentes que afecten la buena marcha que hasta hoy lleva la señora Nahle, el solo desgaste en el ejercicio del poder a que está sometida la puede obligar a cometer errores tan costosos que la ubiquen lejos del poder y hasta fuera del frágil gabinete presidencial y... ¡tenga para que se entretenga!.En esas circunstancias a los morenos veracruzanos no les quedaría otra opción, para evitar pisar el bote, que invitar al Senador Ricardo Ahued Bardahuil a quien tanto combaten hoy, para que asuma la candidatura, se convierta en nuevo gobernador y les perdone sus torpezas, abusos, corruptelas, omisiones, atracos y delitos que hayan cometido en el ejercicio del poder. Que de cualquier forma Ahued estará en la boleta para gobernador en el 24 apoyado por una alianza de partidos, por Movimiento Ciudadano o por cualquier partido; es un buen cuadro con elevadas posibilidades de triunfo.Una sorpresa sería que el diputado Sergio Gutiérrez Luna, presidente del Congreso, oriundo de Minatitlán, Veracruz, quien cursó la carrera de abogado en la “Escuela Libre de Derecho” en la Ciudad de México, donde se tituló con mención honorífica, se brincara a todos y lo hicieran candidato, tiene casi tres años para que lo conozcan en el estado, y si no, lo veremos trabajando para Rocío Nahle con quien puede ser su Secretario de Gobierno, y ahí si tendríamos un futuro menos peor.De Eric Cisneros Burgos para abajo, que a cual más se quiere encartar, no hay uno solo que tenga el peso político, la experiencia, el perfil, para ser un buen candidato y ganar la elección. Se debe tomar en cuenta que Cuitláhuac fue producto de una corriente de hartazgo social la que lo trepó al cargo, pero esa circunstancia que le favoreció al ingeniero xalapeño no se volverá a repetir... nos equivocamos una vez, dos sería una imperdonable burrada.Para esto hay que pensar en la situación en que estarán los partidos de oposición a Morena. Hasta el momento los integrantes de la vapuleada alianza “Va por México” que formaron el PRI, el PAN y el PRD, apenas van tomando conciencia de lo que les pasó por encima en la más reciente elección, o sea los miembros de las bandas de la delincuencia organizada contratados por Morena quienes sacrificaron a varios candidatos de esa alianza que no obedecieron advertencias que les hicieron para que se retiraran de la contienda, otros mas valientes aguantaron pero de todos modos perdieron porque les rellenaron las urnas a punta de metralla en las casillas donde los candidatos de Morena iban perdiendo.Para ellos, para Movimiento Ciudadano, el partido del Senador Dante Delgado Rannauro, se les desea lo mejor, que se pongan de acuerdo para que vayan juntos y lleven al mejor cuadro como candidato con la garantía de que le arrebatarán a Morena el estado.Personajes como José Francisco Yunes Zorrilla, Julen Rementería del Puerto, Juan Manuel Diez Francos, Héctor Yunes Landa, el mismo Miguel Ángel Yunes Márquez, Ricardo Ahued Bardahuil, el mismo Dante Alfonso Delgado Rannauro (sería un lujo) y Armando Méndez de la Luz, son los políticos veracruzanos con muchas posibilidades de ganar la próxima gubernatura de Veracruz, si de aquí en adelante hacen política pensando en el bienestar de sus paisanos que los reclaman.El excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés, informó esta mañana que después de 12 peticiones y tres mandatos judiciales, tuvo acceso al expediente integrado en su contra por la Fiscalía General de la República (FGR), en el que habría encontrado diferentes inconsistencias.Entre lo que calificó como “puras mentiras” de la FGR, destaca la alteración de las fechas en las que presuntamente recibió el soborno y que no coinciden con su desempeño como diputado; hay oficios de la Cámara de Diputados en los que demuestra que no hay registro de su presencia en el lugar de la supuesta entrega y, los accesos para él y las personas que aparecen en la carpeta de investigación, carecían de registro de entrada, e inclusive, de autorización.La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, salió en defensa de su hija, Mariana Imaz Sheinbaum, al asegurar que la beca que le otorgó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), por más de un millón de pesos entre 2019 y 2020, para estudiar un doctorado en Historia en la Universidad de California, Estados Unidos, la obtuvo “por sus propios méritos” y sin influyentismo, o como dicen en el barrio: con su puritito sudor.“Estoy muy orgullosa de mi hija. Ella, por méritos propios, consiguió un doctorado en la Universidad de California y, como decenas de miles de personas, una beca del Conacyt para poder estudiar su doctorado en el extranjero”, dijo en conferencia.La morenista aseguró lo anterior, en respuesta a la información difundida en redes sociales, en el sentido de que su hija, -que tuvo con Carlos Imaz, expresidente del PRD-DF y exdelegado en Tlalpan-, recibió un millón 12 mil 436.7 pesos por concepto de “Subsidios para Capacitación y Becas” del Conacyt, entre 2019 y 2020, de acuerdo con información pública de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).Tras la desaparición de cinco jóvenes en Coatzacoalcos durante el domingo pasado, tres de ellos hermanos, el Colectivo Madres en Búsqueda Coatzacoalcos advierte que la violencia y los casos de desapariciones no han disminuido durante la actual administración. 