Desbordada la violencia

*Inundaciones o sequías*Comunismo empobrecedor*Vacunas: Incierto futuroLas referencias de asesinatos, así como de multimillonarias pérdidas financieras por robos, asaltos y extorsiones, tanto en tierras veracruzanas como en otras entidades de nuestro país, por sus propias cifras, así como repetitivos escenarios de angustia y preocupación entre la población, está incrementando el descontento entre el colectivo social mexicano, escenarios de indignación que con mayor frecuencia se hacen más notorios, lo que obviamente desgasta la imagen de quienes se desempeñan en sectores gubernamentales municipales, estatales y obviamente en el marco del Gobierno de la República.Seguridad, economía y salud pública, constituyen los renglones determinantes para el proceso de evaluación de un Gobierno, tres referencias que en el México actual no registran sólidos resultados y que, por diversos factores, en lugar de haber alcanzado mayores niveles de solidez, los hechos por sí solos a los que se agregan estadísticas y mediciones, hacen referencia a que entre los mexicanos, en lugar de consolidarse y tomar mayores dimensiones el tema de la tranquilidad social, se refiere estancamiento cuando no se trata de retroceso.Está claro que los problemas sociales y de rangos económicos también se registran en muchos otros países, pero el reto invariable de toda administración pública es progresar, no comparar, por lo que ante la difusión de cifras y resultados acreditados en los marcos del optimismo, pareciera que en México deberíamos de elevar el ruego, solicitando que (cuando menos) quedáramos en ése rubro con un poco de mayor confianza y certidumbre ante la actual administración pública, porque los indicadores que se nos refieren reflejan que fueron elaborados en los espacios del optimismo, lo que no resulta extraño en los usos y costumbres del quehacer público a la mexicana.Ya veremos lo que se presente en la segunda mitad del Gobierno Transformador, sobre el cual ya se asegura (como ya es habitual en cada sexenio gubernamentale) que habrá de aparecer “lo mejor”, lo que obviamente esperan registrar con creciente optimismo las actuales generaciones de mexicanos, perspectivas que desde siempre y según la edad, se advierten desde puntos de vista diferentes, porque en el pluralismo siempre habrá puntos de vista divergentes y, más aún cuando se trata de espacios vinculados con la administración pública, como lo es el renglón de violencia y seguridad.Lo que se leeUna valiosa aportación climática que favoreció al medio ambiente en el presente año, es que como resultado de las intensas lluvias tienden a disminuir los incendios forestales, tanto así que en los registros estadísticos se anotan referencias claramente certificadas, sobre las cuales se sostiene que entre los meses de julio y septiembre del actual año, se registró un declive del 75% en incendios de rangos forestales, lo que arrojó comparativamente un 83% de menos áreas verdes devastadas, referencias que marcan realmente una enorme diferencia en beneficio del renglón forestal del país.Siempre se ha dicho que el pueblo mexicano “agua le pide a Dios y al Gobierno que la entube”... Pero a más de ello las tormentas también resultan benignas reactivando la vegetación y salvaguardándonos de los catastróficos incendios forestales, tema sobre el cual siempre se origina preocupación, sin olvidar que también el exceso de lluvias no es ajeno a destrucciones y escenarios luctuosos... En fin: “Cuando no es Chana, es Juana”.Lo que se veCon mucha frecuencia el periodismo cumple en torno a la difusión que en espacios de opinión libre se externan, e incluso con regularidad nos encontramos con evaluaciones y puntos de vista que nos llegan a sorprender, precisamente porque entre ellos se refieren apuntes sobre las características del socialismo, sobre el cual con diversas tonalidades se ha referido:“El socialismo constituye un método muy eficaz para convertir a ricos en pobres, pobres en miserables y gobernantes en millonarios”...El preclaro político inglés Winston Churchill, sostenía hace muchas décadas:“El socialismo es la filosofía del fracaso, el credo a la ignorancia, al tiempo que prédica la envidia... Su virtud inherente es la distribución igualitaria de la miseria”.Pero si nos adentramos a la actual crisis venezolana, después de haber sido un país de significativa prosperidad, entenderemos con claridad lo que constituye el “aclamado socialismo”... Los venezolanos conforman en tiempos actuales uno de los países más entristecidos de américa, sobre todo por parte de los mayores de edad, quienes disfrutaron (apenas hace unos años) de un país con significativa prosperidad, mientras que los actuales jóvenes, crecen bajo los efectos de opresión.Lo que se oyePese a constituir un tema esencial en los escenarios de la salud, la población mexicana y debemos suponer que de todo el mundo, no dispone de información puntual y precisa sobre el tiempo de inmunidad que brindan las vacunas a quienes han sido vacunados, lo que es indicador de que hasta la fecha, no ha resultado posible por parte de la ciencia médica, evaluar y abalar el tiempo de protección que las diversas vacunas registren en quienes recibieron sus respectivas dosis.De todos es conocido que el proceso de vacunación se inició con carácter de emergencia mundial, sin que los respectivos laboratorios registraran la oportunidad para evaluar cada producto, tanto en sus puntuales dimensiones de efectividad, como mucho menos en lo vinculado con “una garantía” de su durabilidad, lo que por obviedad todos nosotros (los ya vacunados) pasamos a formar parte de una nueva experiencia médica cuyo final aún no lo conocemos, ahora sí como se escucha decir con recurrencia: “Hasta que el cuerpo aguante”... Ahí La dejamos."Las opiniones vertidas en la seccin Columnas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "