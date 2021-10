Aprendan algo de Sergio Gutiérrez

“Nahle puede ser hasta

Presidenta de la República”

Sergio Gutiérrez Luna

Fue algo realmente extraño. Lo vimos cruzando la calle de Enríquez, dando caballerosamente el paso a las damas; con una media sonrisa con quien topaba con su mirada; atento y saludando quien se lo requería. ¿Un político?, si era el diputado federal Sergio Carlos Gutiérrez Luna, minatitleco presidente del Congreso Federal, quien se dirigía a La Parroquia a reunirse con un grupo de periodistas para dar a conocer algunos temas que son de gran importancia para los veracruzanos y que se deben de saber.Hemos perdido todo, nos han dicho políticos de la vieja guardia y coincidimos; las buenas formas, el respeto a las instituciones, el respeto a nosotros mismos (respeta para que te respeten), el respeto a quienes ejercen profesiones como el periodismo y el respeto a todo. ¿Qué tiempo hace que no nos topábamos con una persona así, educada y respetuosa?, mucho, porque aunque no se trate de políticos la sociedad en general se ha venido acostumbrando a una nueva forma de vida que incluye la pérdida de valores.Pero veamos: Oriundo de Minatitlán, Veracruz, nació el 12 de julio de 1976. Cursó la carrera de abogado en la “Escuela Libre de Derecho” en la Ciudad de México, donde se tituló con mención honorífica.Cursando el segundo año de la carrera, se incorporó simultáneamente a la vida laboral desempeñándose en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como asesor en licitaciones públicas en la Dirección de Contratos y Convenios; posteriormente, ingresó al Servicio de Administración Tributaria, en la Coordinación Central de Recursos, particularmente en el área de contratos, convenios y licitaciones públicas.En el año 2001, se desempeñó como Coordinador de Asesores en el Senado de la República, y con la experiencia en ese trabajo legislativo, presentó examen de oposición para fungir como asesor en la Secretaría General de Servicios Parlamentarios.Incluimos los datos del diputado federal, Presidente del Congreso, quien llegó a ese cargo por la vía de la 4T o del partido Morena, porque hemos considerado que todos los integrantes del actual gobierno carecen de “oficio político” que es precisamente eso: respeto para que te respeten y, en el caso de los comunicadores más, no porque seamos ciudadanos de primera o especiales, sino porque somos los que van a difundir lo que los políticos les quieren decir y, si lo hacen valiéndose de trampas, el periodista en función de su compromiso social actuará.Lo comenté ayer en un desayuno con “colegas”: que mal se ven aquellos que adulan y adulan al gobierno porque en eso se va su credibilidad y caen en el extremo del servilismo hambruno. Si tu medio da información objetiva a la sociedad solito llega el recurso para sobrevivir. Pobres de aquellos que sin ser periodistas, y porque les dan migajas, dedican sus asquerosos medios a elogiar a los improvisados y corruptos.Obviamente un político profesional es aquel que aparte de tener un comportamiento adecuado, decente, frente a la sociedad en general, cuando hace una aparición pública es porque trae buenas noticias. Sergio Gutiérrez Luna, en la rueda de prensa que ofreció comentó a los compañeros que en el presupuesto de egresos de la federación del año 2022 habrá para Veracruz 8 mil 900 millones de pesos adicionales, esto es que el gobierno de Veracruz a cargo del Titular del Ejecutivo Estatal, Cuitláhuac García Jiménez, tendrá «libre disposición» para usarlos, informó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna.En la entrevista comentó lo que habrá para Veracruz : «Va a haber 8 mil 900 millones de pesos adicionales de libre disposición para el estado de Veracruz, son más de 120 mil millones, son para infraestructura, no vienen etiquetados para proyectos específicos federales».Detalló que el titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador propuso a la cámara de diputados que Veracruz tenga más proyectos, desarrollo social, infraestructura y apoyo para familias de clase media.«Vienen varios proyectos en temas de conservación de carreteras, son más de 7 mil millones de pesos; en el tema de salud es un aumento del 1 mil 100 por ciento un aumento sin precedentes para adquirir vacunas, medicinas, medicamentos oncológicos, terminar con infraestructura hospitalaria, contratar más médicos y enfermeras» afirmó el diputado federal.De este tipo de noticias que vengan más, pero a través de funcionarios o representantes populares serios, no charlatanes ni payasos, menos improvisados, como los que tenemos.Como lo han dejado ver fuentes internas del Organismo Público Electoral del Estado de Veracruz (OPLEVER), la elección municipal de Tuxpan se caerá cuando el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEV) confirme lo que ya es un secreto a voces, la nulidad de la elección en el municipio porteño. Incluso hay filtraciones de personajes muy cercanos al interior de Palacio de Gobierno en Xalapa que apuntan a que en Tuxpan, no hay mucho que hacer y Cuitláhuac García se verá como un personaje que no mete las manos en los proceso electorales en Veracruz por lo que van a dejar que el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) decida sobre la elección a la alcaldía porteña, la cuál está impugnada por el Alberto Silva Ramos y el PVEM, con documentación contundente sobre todas las irregularidades detectadas el pasado 06 de junio, y ante ello, se ve como inminente la anulación de la elección a la alcaldía.De esa manera, MORENA perdería este proceso electoral en Tuxpan, por lo que en enero próximo tomaría protesta un Concejo Municipal, el cual tendría que convocar a nuevas elecciones extraordinarias a la alcaldía en el mes de mayo o junio de 2022.En caso de que se repita la elección en Tuxpan para mayo o junio del 2022 los partidos políticos como el PVEM, que seguramente pondrá una vez más como su candidato a Alberto Silva Ramos, no tendría problema alguno de ir en alianza con otro partido político como PRI o incluso MORENA, o ir solo en esta elección extraordinaria, ya que es una elección nueva y se puede ir en coalición o solo como lo construya y considere el PVEM.Es bien sabido que las coaliciones electorales entre partidos concluyen al día siguiente de la elección por la que fueron creadas, por lo que el pasado 07 de junio de 2021 las alianzas entre partidos quedaron concluidas y finiquitadas, por lo que al día de hoy y de cara a la elección extraordinaria en Tuxpan los partidos políticos que sobrevivieron en el estado de Veracruz serán libres de ir en alianza en Tuxpan con quien ellos lo crean conveniente. No fue un sentón que se dio la señora Nahle lo que cimbró a Veracruz, es la presencia de un político de carrera, como lo es el diputado Sergio Gutiérrez, lo que cimbró las estructuras políticas morenistas ya que un cuadro como él no había aparecido en la escena.