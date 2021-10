'Ojo', AMLO

En Morena todavía no acaban de sofocar el escándalo mediático por la desafortunada respuesta pública que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador la semana anterior a un mensaje injurioso que una persona desconocida difundió en Twitter supuestamente en contra de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller –cuyo nombre no se mencionaba–, cuando en Campeche la flamante gobernadora morenista Layda Sansores activó este martes otro petardo contra la pareja presidencial con el polémico nombramiento de Manuel Pino Castilla como director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores.Y es que el anuncio generó reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios recordaron que en febrero de 2020 Pino Castilla, entonces director Cultural de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), habría realizado una publicación ofensiva contra el Presidente y su esposa en medio de la polémica sobre el paro nacional que inicialmente fue convocado por el grupo feminista veracruzano “Brujas del Mar” con motivo del Día Internacional de la Mujer que se conmemoraría el 9 de marzo de ese año.Los usuarios atribuyen al ex funcionario universitario un mensaje de Facebook, que posteriormente habría sido borrado, en el que junto a una foto de la doctora Gutiérrez Müller y a un cartel convocando al paro de mujeres aparecía la frase: “Detrás de un imbécil, una gran imbécil”.De las diversas publicaciones que la etiquetaron, la historiadora reaccionó este martes a la del portal Visión Política Noticias, de Ciudad del Carmen, donde ella respondió etiquetando a su vez a la gobernadora con el mensaje: “Ojo Layda Sansores”.Al ver la respuesta de Gutiérrez Müller, otros cibernautas cuestionaron también que Sansores integrara a su gabinete a otros ex priistas de cuestionada reputación.Además de haber insultado el año pasado al Presidente y a su esposa, los obradoristas campechanos reprocharon que Pino Castilla se acercara a Sansores San Román hasta que se perfiló su triunfo.Luego del escándalo político que en febrero del año pasado causó su comentario, la publicación desapareció de la cuenta de Facebook del entonces funcionario universitario, quien ha negado que él lo hubiera escrito, pero su versión no convenció.Ahora, enterado de la reacción de Gutiérrez Müller, Pino Castilla publicó que “esta bajeza y nota falsa está circulando en redes sociales”, que ya había circulado desde hace más de un año y siete meses, que fue denunciada y eliminada de las redes sociales, y que “mi compromiso político es con el Presidente de la República, y con nuestra Gobernadora la Licenciada Layda Sansores, con la que me une un enorme cariño desde el 2003 como colaborador en su segunda campaña política”, según aseguró.Además declaró: “Soy profundamente respetuoso de la esposa del Presidente y de todas las mujeres; hoy más que nunca se requiere del apoyo de todos los mexicanos, a la labor que emprende la Dra. Beatriz Gutiérrez Müller, en beneficio de las mujeres mexicanas”.También comentó en su defensa que “las muestras de cariño y apoyo y reconocimiento que he recibido en mi nueva encomienda, son una muestra fehaciente de mi trayectoria y mi trabajo por Campeche”.Y por último lamentó “que mentes perversas estén obsesionadas en demeritar el trabajo de la Cuarta Transformación y de quienes estamos trabajando por el bien de Campeche bajo el liderazgo de nuestra Gobernadora Layda Elena Sansores San Román, refrendo mi cariño y apoyo irrestricto al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, y a su esposa la Dra. Beatriz Gutiérrez Müller”, quien al parecer no le creyó.Pero el del funcionario campechano no es el único caso que ha generado descontento entre los obradoristas. Este mismo martes, en el grupo legislativo de Morena en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, también se cuestionó que la presidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales se le entregara a Julio César Moreno Rivera, de quien refieren que como militante del PRD e integrante del grupo de“Los Chuchos”llamó “malagradecido y loco” al presidente López Obrador. Y aun así fue “premiado” por los líderes parlamentarios y partidistas vinculados al presidenciable canciller Marcelo Ebrard."Las opiniones vertidas en la seccin Columnas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "