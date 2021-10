EndImpunity

El miércoles pasado se dio a conocer en la edición vespertina- nocturna del medio de comunicación “Eje Central”, una nota firmada por Jonathan Nacar quien adelantó que en noviembre próximo se presentará en la Corte Penal Internacional de La Haya, la denuncia por el asesinato de tres periodistas, uno de Sri Lanka, otro de Siria, así como uno de México, crímenes cuya resolución no se ha dado.La denuncia surge, de acuerdo a la nota informativa, como una iniciativa de diversas organizaciones defensoras de la libertad de prensa: Free Press Unlimited (FPU); Reporteros sin Fronteras (RSF) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ),En cuanto a México, el caso que se expondrá ante la Corte Penal Internacional de La Haya, es del periodista veracruzano Miguel Ángel López Velasco, también conocido por su seudónimo “Milo Vela”, quien junto con su esposa y uno de sus hijos fue asesinado el 20 de junio de 2011, en su domicilio de la ciudad de Veracruz, sin que a más de diez años de este crimen se haya detenido a sus victimarios, por lo que es uno de los asesinatos de periodistas mexicanos que se ha quedado impune.Este crimen sucedió en el gobierno del entonces mandatario veracruzano Javier Duarte de Ochoa y desde entonces se sigue esperando su esclarecimiento.Eje Central entrevistó a Balbina Flores Martínez, representante de Reporteros sin Frontera en México, @Xinich2, para quien el asesinato de Miguel Ángel López Velasco, su esposa y uno de sus hijos, es un caso “emblemático” pues a la fecha, a más de diez años, “nunca se detuvieron a los autores materiales ni intelectuales”.Se adelantó en la información de Jonathan Nacar, que la audiencia de apertura del juicio será el próximo dos de noviembre de este año y sería en marzo del 2022 cuando iniciaría el proceso en México, por lo que este crimen sucedido en Veracruz resurgirá.Al respecto la representante en México de Reporteros Sin Frontera, Balbina Flores Martínez, explicó en entrevista a Eje Central, que “Un primer objetivo es visibilizar a nivel internacional la situación de impunidad que hay en torno al asesinato de periodistas en México, haciendo un análisis de las fallas de la justicia que es uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos, en busca del acceso a la justica, la reparación integral a las víctimas y el derecho a la verdad que no se ha considerado”.La Iniciativa #EndImpunity va creciendo en al ámbito internacional y al paso de los meses la impunidad en los asesinatos de periodistas será tema de agenda política y mediática.... Lo que se había advertido sucedió, con la apertura de un nuevo colegio en la carretera de “Playa de Vaca” que va de la cabecera de Boca del Río a la carretera a Medellín de Bravo, se conflictuó el tránsito en esa importante vía de comunicación por la que cruzan cientos de vehículos automotores las 24 horas del día.Personas avecindadas en las inmediaciones de esa carretera mejor conocida como “Playa de Vaca”, habían advertido incluso al alcalde del municipio de Medellín de Bravo, Hipólito Deschamps Espino Barros que la edificación del colegio “Montessori” provocaría embotellamientos vehiculares porque la cinta asfáltica es muy angosta y no se contemplaba ningún acotamiento.Ello es precisamente lo que está sucediendo con la apertura del colegio particular, pues los padres de familia estacionan sus vehículos a la orilla de la carretera y forman largas hileras, generando embotellamientos y caos vial.Aquí la responsabilidad de esta problemática recae en el ayuntamiento de Medellín de Bravo que no atendió la advertencia de los vecinos de “Playa de Vacas”.... Al correo electrónico [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "