¿Será realmente el final de estos asuntos?

1.- Y con el garrote por delante, la aprobación de los criterios metodológicos para emprender la redistritación de la geografía electoral del país, motivó que hubiera un choque entre los consejeros del Instituto Nacional Electoral y Morena. "Hay triquiñuelas" [afirmación sin probar, desde luego] que afectan a algunas entidades como la ciudad de México, acusó el morenista, Eurídipides Flores."Es matemática pura, no hay ninguna ciencia oculta ni intencionalidad", en su turno, reviró el consejero presidente, Lorenzo Córdova.El proceso de redistritación, lo hemos dicho, se da para adecuar la geografía electoral a la evolución demográfica, establecido por ley después de cada censo, y el que seguramente Veracruz perderá un distrito electoral federal.Se generó un nuevo desencuentro entre ambas partes [los que cuestionan y los que se defienden], en el que cerraron filas los consejeros para desacreditar los argumentos de Morena.Ya en el debate, el consejero Ciro Murayama [con traje de acero] explicó que la propuesta se desprende de dividir la población total entre los 300 distritos electorales: "Eurípides, no le pido que sea Pitágoras, le pido mínima congruencia y honestidad".El representante guinda acusó al INE de "...afectar con estos criterios a comunidades indígenas y la representación política de entidades tan importantes, dijo, como la ciudad de México, además de no afectar el derecho a reelegirse a diputados que representan ahora a los distritos que desaparecerían..."Esto va para largo en una carrera sin final...2.- Dice una nota informativa, que..." José Rodrigo Roque Díaz, extitular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) entre 2013 y 2014, [y] que es una de las 31 personas que la Fiscalía General de la República (FGR) intentó recluir en un penal de máxima de seguridad por delitos federales, aunque un juez resolvió su inocencia y consideró que este asunto ya es cosa juzgada..."Cinco de las 31 personas denunciadas y absueltas por un juez, entre ellos José Rodrigo Roque Díaz, acudieron el miércoles a una audiencia con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, para celebrar que sin presiones y de forma independiente, un juez federal del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya, Estado de México, negó en definitiva a la FGR órdenes de aprehensión en contra los 31 científicos y ex funcionarios del Foro Consultivo Científico y Tecnológico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).Las astillas seguirán picando y picando hasta que el tema se agote o lo agoten...