La venganza de AMLO

“Claro que Nahle sería buena candidata

al gobierno... pero de Zacatecas”

Yo

Los videos que viene presentando en redes sociales el panista Ricardo Anaya, frustrado aspirante a la presidencia en su calidad de candidato del PAN, están despertando mucha curiosidad entre el respetable tanto por la forma directa, sencilla y clara como los presenta, como porque representan su defensa para evitar que vaya a la cárcel para que de esta manera consume una venganza más el político tabasqueño Andrés Manuel López Obrador contra quien considera un enemigo mortal.Resulta que la ruta que siguió el dinero depositado como soborno por la empresa brasileña Odebrecht a Emilio Lozoya Austin, fue el tema central del tercer video que el excandidato presidencial Ricardo Anaya Cortés, presentó de manera previa a su audiencia del próximo día 4. Comenta una nota publicada en PROCESO.Y explica: Esta vez, el excandidato presidencial panista volvió a usar las documentales del expediente integrado por la Fiscalía General de la República (FGR), para señalar que los 6 millones de dólares depositados, siguieron en cuentas de la empresa Zecapan, una razón social en cuyas cuentas se recibió el dinero y cuyo titular ha sido socio del exdirector de Pemex, quien en confesionales solicitó y consiguió conservarlos.El panista Anaya expuso que, de acuerdo conla declaración de Emilio Lozoya, en la que se basa la acusación en su contra, consiste en haber entregado el dinero a legisladores del PAN para que aprobaran la Reforma Energética entre diciembre de 2013 y septiembre de 2014, pero un estado de cuenta de noviembre de ese último año, contenido en el expediente, prueba que el dinero seguía en las cuentas de Zecapan.El alegato de Anaya, difundido como los otros en sus redes sociales, es insistente en asegurar que el dinero se mantiene en las cuentas de Lozoya. Además, Ricardo Anaya refirió diversa documentación en la que “el socio de Lozoya” a quien no menciona por nombre, realizó gestiones ante la FGR para poder conservar el dinero, asegurando que le fue entregado por “una señora” de nombre Fabiola Tapia, quien falleció en octubre de 2014 y que habría realizado el depósito para adquirir una “novedosa tecnología de asfaltado”.Anaya inclusive muestra una copia de la credencial de elector de Fabiola Tapia, para luego identificar su domicilio, una modesta casa en una comunidad hidalguense, único bien inmueble identificado también en su testamento, a quien no se le conocieron propiedades ni negocios como para hacer uso de esa cantidad. Sin embargo, precisa el también exdirigente nacional del PAN, la FGR no fue más allá y dio por buena la versión del “socio de Lozoya”, cuando los ejecutivos de Odebrecht procesados en Brasil explicaron que Lozoya les pidió depositar el dinero en una cuenta de Zecapan. Una vez más, Lozoya convocó a esperar el último video el día de mañana (hoy), para seguir mostrando diferentes aspectos de lo que será su litigio y defensa el próximo lunes, cuando se tiene programada su comparecencia ante un juez y remató con un mensaje al presidente López Obrador, a quien viene denunciando de estar detrás de las pesquisas en su contra:Anayin Canallín remata: “Creíste que te ibas a salir con la tuya Andrés Manuel. Yo me voy a encargar de que la gente se décuenta del tamaño de tus mentiras, corrupción y sed de venganza (...) me quieres fregar a la mala y a los verdaderos culpables los estás dejando libres y con el dinero. Te convertiste en lo que tanto criticabas, en un mentiroso y corrupto vulgar, usas tu justicia para tus venganzas”... ¿A poco no está bueno?.Para nadie es un secreto la gran decepción y vergüenza que está ocasionando el grupo de la 4T, en el Hospital Regional de Veracruz, encabezado por la administradora Claudia Isabel Aguilar Arauz, quien a pesar de todo el apoyo de su padrino Eleazar Guerrero no ha podido sobresalir.Desde el suicidio de un hombre, por falta de atención médica; el robo de cheques en área de Recursos Financieros, desabasto de medicinas a niños con cáncer y el colapso del edificio de la Torre Pediátrica, son parte de los actos de corrupción detectados. Esto se debe a la falta de previsión en mantenimiento, que puede terminar en una desgracia.SESVER asegura que no hay dinero, pero sí hubo recursos para colocar cientos de cámaras de videovigilancia en la Torre Pediátrica y en el Hospital Regional, así como cambiar oficinas administrativas al antiguo edificio del área privada. Malas decisiones de su padrino Eleazar Guerrero al contratar a una policía sin cédula. Y esto expone la vida del personal del hospital y pacientes.Se debe pedir su renuncia, pues su obligación es resolver los problemas generados por su ignorancia, impericia e irresponsabilidad. Y señalan a la administradora como una persona ignorante y no sabe distinguir entre un virus, una bacteria o un parásito de esos que abundan en la 4T.Rodeado de vecinos que viven en los alrededores de lo que fue la fábrica de San Bruno, el ex alcalde Américo Zúñiga Martínez, se comprometió a que unidos rescataremos ex fábrica de San Bruno para convertirla en un centro cultural y deportivo.El Ayuntamiento está realizando todas las gestiones para que dicha propiedad sea descentralizada hacia el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), que es la dependencia encargada de darle uso a las propiedades de la República, a fin de que sea donado al municipio y se haga un proyecto conjunto con los vecinos para lograr un modelo de convivencia, recreación y deporte, además de que se recuerde la lucha obrera."Actualmente en este barrio viven familiares de los obreros quienes dieron su vida por defender la ex fábrica, a quienes hago un exhorto a juntos trabajar por el bien común."Este es un lugar que debe ser atendido por las autoridades con un proyecto ciudadano.Un sujeto fue ejecutado y lo dejan dentro de un tambo, sobre la avenida Venustiano Carranza. La mañana de este jueves, empleados de la limpia pública descubrieron dentro de un tambo los restos humanos de un hombre que se encontraba amordazado de pies y manos y envuelto en una cobija.Hasta el momento se desconoce su identidad, únicamente se reportó que tenía aparentemente unas horas sin vida. Al lugar se presentaron de inmediato elementos de las diferentes corporaciones policiacas quienes tomaron conocimiento del hallazgo.El cuerpo fue levantado por elementos del Servicio de Medicina Forense de la Fiscalía General del Estado... Que bueno que ya no hay homicidios dolosos, todos son de buena fe.De acuerdo con los datos del reporte reciente de Fitch Ratings, Veracruz modifica a positiva la perspectiva de su calificación en escala nacional. De acuerdo con los datos del reporte reciente de Fitch Ratings, Veracruz modifica a positiva la perspectiva de su calificación en escala nacional. Seguiremos trabajando para sanear las finanzas, seguir ganando confianza y recuperar nuestra fuerza como estado, ofrece el Secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco.