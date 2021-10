Salarios policiacos

*La devastada Nicaragua*Visitantes que dañan*Riqueza de las lluviasMuchos son los mexicanos que coinciden en considerar que, en relación con los cuerpos de Seguridad Pública municipales, será difícil que logren consolidar una organización de reconocida eficacia, si no se tienen en cuenta seis renglones fundamentales:1.- Ingresos y estímulos apropiados.2.- Capacitación y orientación permanente de rangos especializados, que sea comprobada como “realmente efectiva”.3.- Equipos de comunicación personal, así como armamento apropiado para su compleja y riesgosa actividad.4.- Unidades de transporte apegadas a los requerimientos que en este sector resultan insustituibles.5.- Sistema de primer nivel en lo referente al ramo de asistencia médica inmediata.6.- Eficientes ámbitos de seguridad y bienestar social para los integrantes de su familia.Es inevitable el que en todo sector referente a seguridad pública, los niveles de riesgo (no sólo de eficacia) influyan en lo respecta a ingresos y prestaciones, así como como condiciones y equipos en materia de seguridad, ello sucede en toda empresa y debe registrarse en toda institución, en las cuales los niveles de riesgo del trabajador se encuentran compensados con ajustes hacia la alza en los listados nominales.En nuestro vecino país del norte del continente (que en ocasiones nos convertimos en vecinos distantes) los ingresos que perciben los elementos de la policía son tan diversos, como diversas son las complejidades y riesgos de las respectivas áreas de seguridad, pero está claro que un policía estadunidense registra los ingresos y prestaciones suficientes para vivir en comodidad y, no es ajeno a la posibilidad de satisfactores notoriamente significativos, como lo es apropiada vivienda y automóvil particular, que ni soñando en tierras veracruzanas podría disfrutar un “policía de cuadra”, e incluso de patrulla... En promedio los integrantes del sistema policiaco del vecino país del norte, registran un ingreso de 31 dólares (sobre 600 pesos mexicanos por hora) una cifra que al año, aproximadamente representa en pesos mexicanos 1 millón 400 mil pesos.Claro que esa sensación de seguridad en el bienestar personal y de su familia, influye de forma determinante para que en la actividad policiaca se incremente “la entrega apasionada”, lo que ello impacta positivamente con resultados exitosos, sin que ello quiera decir que no existen excepciones, porque los puntos obscuros en toda sociedad se registran, pero cuando existe bienestar, capacitación y recursos suficientes, en la mayoría de los casos el beneficiado refiere un comportamiento correcto en el renglón laboral, actitud que se extiende al interior del conglomerado social y de la familia.Por el contrario, como sucede en muchos espacios de nuestro país, no se puede reclamar eficacia y correcto comportamiento, si los elementos de seguridad pública no disponen de la capacitación y equipamiento necesario, al igual que estímulos laborales que los induzcan hacia la elevación de esfuerzos, que a su vez permita otorgarle real vigencia en el territorio nacional a la Ley y el Orden.Lo que se leeDe acuerdo a evaluaciones serias, aplicadas sobre ámbitos sureños en torno a la maltratada población nicaragüense, las prácticas de rangos dictatoriales que en esas tierras latinoamericanas se practican, han originado escenarios de agudo retroceso entre el colectivo social, marcos en los cuales en lugar de cumplirse la hoy falsa promesa, en el sentido de que el gobierno dictatorial en Nicaragua elevaría el nivel de vida de toda la población en general, lo que realmente acontece resulta ser todo lo contrario, escenarios paramilitares que han otorgado curso a la inestabilidad social y económica, originando en últimas fechas que el mismo pueblo enliste los cinco renglones de mayor preocupación que, en el presente, colocan a al colectivo social en real estado de emergencia humanitaria.En dicho listado los sectores de la población nicaragüense, procedieron a la anotación de un listado, en el cual se deja constancia que paralelamente al “Estado de emergencia humanitaria” que afrontan, se registran otros cuatro escenarios que el mundo y en especial los latinoamericanos deben conocer, no sólo para apoyar desde el exterior la búsqueda de mayor libertad y mejores niveles de vida, sino para suprimir la posibilidad en todo país del mundo, de un sistema dictatorial que con sus prácticas cierra toda esperanza para el bienestar de la población en lo general, incluyendo la desesperanza de las nuevas generaciones.Sintetizando los objetivos, el listado apunta lo siguiente:1.- Emergencia humanitaria compleja.2.- Violación de los derechos humanos.3.- Violencia generalizada por todo el territorio venezolano.4.- Colapso de servicios públicos en lo general.5.- Agudo desplome económico.Tales escenarios son los que están obligando al pueblo venezolano al abandono de sus tierras, de sus ciudades y de su amado país, todos con la idea de salvar la vida... Nicaragua trasluce referencia clara y dolorosa de una reforma gubernamental que resultó todo un fracaso, convirtiéndose en dictadura, calificativo que por sí mismo siembra desolación.Lo que se veClaro que debe preocupar a los mexicanos lo que en últimas horas se difunde en medios de comunicación, en los marcos del territorio de Estados Unidos, en los cuales se anotan significativos desacuerdos y agudo extrañamiento entre sectores de la población norteamericana, derivado de la reciente presencia en tierras mexicanas de figuras como Miguel Díaz, Presidente de la Isla de Cuba, (tenía que ser “Díaz”) así como al líder venezolano Nicolás Maduro, figuras tanto para los estadunidenses, como para la mayoría de los mexicanos, que no registran notorias simpatías incluso ni en los países en donde gobiernan, territorios en donde ya se advierten reacciones de repudio por parte de la población, precisamente como resultado de la impopularidad de los gobiernos en referencia.¿Pero qué necesidad tenemos los mexicanos? para generar inquietudes negativas entre sectores de países, que económica y socialmente nos son de primordial importancia, como acontece con Estados Unidos de Norteamérica... Muchos son los que ya auguran “que habremos de pagar caro por nuestra osadía”... Ojalá todos sean falsos rumores y que (cuando menos) “quedemos como estábamos”.Lo que se oyeLas lluvias continuarán sobre el territorio nacional y en especialmente en tierras veracruzanas, escenarios que de siempre benefician y de la misma forma pueden perjudicar, temporales recurrentes, que nuevamente obligan hacia reflexiones vinculadas con la infraestructura que se requiere en regiones campiranas, tanto para aprovechar las aguas de lluvia directamente sobre sembradíos, como para pensar en la creación de pequeñas presas que nos permitan proceder tanto al oportuno almacenamiento de agua, que al mismo tiempo evita daños en áreas agrícolas.Pensar, diseñar y construir con mayor claridad, sobre infraestructuras para aprovechar la riqueza que representan las lluvias, al tempo de reducir riesgos de pérdidas por inundaciones, constituye una tarea que aún se encuentra pendiente tanto en los espacios gubernamentales, como entre el colectivo social en lo general... 