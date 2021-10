Cochinero con contratos de SESVER

“¡Bravo señor presidente, gracias por su

“promesa” de ayudar a bachear Xalapa!”

Yo

La emergencia sanitaria provocada por el letal virus SARS-CoV2 (COVID-19), fue la justificación que usó la Secretaría de Salud de Veracruz, para hacer un “cochinero” en el manejo de contratos que ha otorgado la dependencia.De acuerdo a los resultados que arrojó la revisión al Ejercicio Fiscal 2020, la dependencia que dirige Roberto Ramos Alor, resultó con diversas observaciones por adjudicaciones directas para la adquisición de insumos, medicamentos y contratación de proveedores.En el reporte que entregó el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) detectó que se contrataron proveedores cuya actividad mercantil y objeto social no corresponden con los bienes solicitados. SESVER, se amparó en una serie de atribuciones que se les otorgaron para atender la emergencia sanitaria y por ello, firmaron contratos de manera inmediata, emergente y excepcional.Sin embargo, en los procesos hubo desaseo, pero la dependencia argumentó que era necesario implementar acciones extraordinarias y prioritarias con la finalidad de que el suministro de medicamentos, insumos, distribución de los mismos y contratación del personal de salud llegaran en tiempo.En el Hospital Regional de Alta Especialidad la encargada de dar las licitaciones y recibir los moches es la administradora Claudia Isabel Aguilar Arauz, de quien comentan varios trabajadores que está desviando recursos para favorecer en la elección sindical a su ahijada Dora Luz Méndez Eligio y su compañero de fórmula y aliado Tomas Rosas Pichardo, esto con el fin de obtener una base y amarrar hueso permanente, debido a que en tres años Morena perderá la elección de gobernador y su padrino Eleazar Guerrero será llamado a cuentas.Obviamente todo este enredo de corrupción se da con la venia del doctor “Besitos”, un pediatra sin experiencia de administración pública pero recomendado de la señora Rocío Nahle secretaria de Energía y candidata del equipo en el gobierno a suceder a Cuitláhuac García. No sería nada raro que buena parte de todas estas operaciones delictivas que arrojan miles de millones de pesos se estén guardando en “el cochinito”, de la campaña de doña Rocío.Si por alguna razón nuestras autoridades ya vimos que no actuarán en contra del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, cuyo nombre es suficiente mencionarlo para que les tiemblen las corvas a los principales funcionarios, la maquinaria judicial seguirá trabajando para afectar a quienes colaboraron en el gabinete yunista como es el caso de Rogelio Franco Castán, ex Secretario de Gobierno y hoy recluido en un penal acusado de lanzar miradas asesinas a tres elementos judiciales que lo intentaron detener y se toparon con un amparo. La contraorden fue “apáñenlo y enchiquérenlo, el delito ahorita se lo inventamos”... y ahí sigue pagando quién sabe qué ya sin diputación federal.El fin de semana anterior circuló la información, que salió desde los más altos niveles de la administración estatal, sobre la existencia de una orden de aprehensión en contra de Enrique Pérez Rodríguez, Secretario de Educación en el bienio de Miguel Ángel Yunes, acusado del delito de peculado. Y es que Pérez Rodríguez es uno de los principales operadores políticos de Miguel Ángel Yunes Linares. Pérez Rodríguez habría sido denunciado ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el saqueo que se hizo en la SEV durante los años 2017-2018 cuando Pérez Rodríguez fungió como el titular.Habrá que confirmar hoy la veracidad de esta filtración ya que todas las mañanas se puede ver al señor Pérez Rodríguez desayunando en lugares públicos o en reuniones en los diferentes cafés y restaurantes de la plaza comercial "El Dorado", allá en los límites entre Boca del Río y Alvarado en la llamada Riviera Veracruzana, sin que se le note preocupado por la existencia de alguna orden de aprehensión.En ese mismo centro comercial propiedad de los Chedraui y los Ruíz "socios" de los Yunes Márquez, también se le puede ver todos los días a Miguel Ángel Yunes Márquez operando reuniones en el "Sonora Grill", del que al parecer es socio. Ni hablar, los tienen a la mano a ambos, los dos tienen procesos penales abiertos, pero parece que desde el Gobierno del Estado y desde la FGE les tienen miedo, o aquellos les saben algo a los de la 4T, o ya dieron su respectivo "vómito negro" al secretario Eric Cisneros Burgos, de otro modo no se entiende la razón de que sean intocables y anden tan campantes al día de hoy, después de haber saqueado durante dos años las arcas del erario y de hacer cuanto negocio se les ocurrió al amparo del poder.Con relación a la marcha de ayer convocada por la iglesia católica y por quienes sí están a favor del derecho a la vida, puede calificarse de un éxito obtenido la jornada. Se cumplieron con los objetivos, se demostró que, así como hay quienes están en pro de la despenalización del aborto también hay, seguramente más, quienes no aprueban la medida.El mensaje dominical del arzobispado de Xalapa justifica la participación en esta jornada por la vida, dice:“Porque tenemos que levantar la voz, los que estamos a favor de las causas de la mujer y de la vida, para no permitir que se sigan erosionando los valores humanos y familiares.”“Para expresarnos, por la libertad que tenemos en nuestro bendito país, a favor de la dignidad de toda persona, y de la vida en todas sus etapas y condiciones.”“Para evitar la degradación de los valores en nuestra sociedad, en nuestro país y en toda la humanidad.”“Para evitar que la cultura del descarte se imponga por todas partes, con la complicidad de la indiferencia, de la omisión, del miedo y de la cobardía.”“Para detener el embate que quiere permitir el aborto en toda la República. Y por el respeto a la vida, por la seguridad de toda mujer, de su genuino desarrollo, de sus auténticos derechos, de su progreso, trabajo, pero también de la mujer que está en el vientre materno. Nada está completamente perdido, y nunca es tarde. Para no perder la batalla cultural; y contener esa espiral de la muerte, y despertar a esa mayoría silenciosa que está a favor de la vida.”“Está en juego la vida de las mujeres, de las niñas y niños concebidos, la libertad de expresión, la objeción de conciencia, hoy de médicos, mañana de maestros, periodistas, abogados, papás, y de todo ciudadano. Y porque en un futuro no lejano, estarán en riesgo, la libertad de enseñanza, y la libertad de los padres de escoger la educación para sus hijos. Este es el momento, debemos manifestarnos y hacer oír nuestra voz de ciudadanos libres que deseamos vivir en paz y no sometidos por la perversa ideología de género que destruye al ser humano despojándolo de su identidad.”.Al ligar su triunfo número 20, el gran pitcher mexicano Julio Urías se une a Fernando Valenzuela (1986), Teodoro Higuera (1986) y Esteban Loaiza (2003) como los únicos pitchers nacidos en México con al menos 20 victorias en una temporada.Es el primer mexicano en terminar como líder de triunfos en MLB.Poco se habla de la situación contractual de Julio Urías con los Dodgers y de sus posibilidades de conseguir un gran contrato basado en lo bien que ha hecho su trabajo en los últimos dos años.En esta temporada de 2021, el sinaloense gana 3.6 millones de dólares y será elegible para arbitraje en 2022. Si sigue por el buen camino, siendo hoy mismo uno de los pitchers más ganadores de la MLB, quizás sea tiempo de pedirle a los Dodgers un buen contrato que asegure su futuro.Sólo Kyle Hendricks (14-5), de Chicago, tiene más victorias que Urías (13-3) y Walker Buehler (13-2), ambos de los Dodgers.A sus 25 años de edad recién cumplidos, Urías ha madurado como lanzador y se espera que vengan sus mejores años si las lesiones no se meten en su camino. Esta campaña sólo ha estado una vez en la lista de inhabilitados, pero fue por precaución.Urías regresará a la loma el martes en busca de su triunfo 14 contra San Diego.A favor del mexicano está que tiene al mejor agente de peloteros: Scott Boras. Quizás pueda conseguir un buen contrato multianual y no tener que esperar a ser agente libre luego de la temporada 2024.La actuación de Urías en este final de temporada será determinante para que los Dodgers tomen decisiones respecto a su futuro en la organización.Primero a conseguir más victorias y tener un buen playoff. Los Dodgers tienen un gran equipo como para pensar en repetir el título de 2020 y Urías está contemplado como parte muy importante de ese grupo. Suerte para el mexicano.En Puebla le demostraron a AMLO que ya no creen en sus mentiras, que la reacción de un mandatario como él ante una desgracia como la que sucedió con el huracán Grace, merece atención inmediata. Llego a la cabecera de un municipio, no lo dejaban pasar al salón social de un centro escolar y no lo dejaban hablar hasta que pidió, casi de rodillas, que le permitieran explicarles y cuando pudo una retahíla de promesas contuvieron un poco lo encabronado de los poblanos... Esa manifestación crece en todo el país decepcionado de los resultados de la 4T.Escríbanos a [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "