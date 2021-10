¿Se hundirá la barca de oro?

1.- Desde que se dedicó a buscar la presidencia del CEN del PRI, aprovechándose del cargo de gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas [Amlito para sus “amigos”] ya en la vigencia del actual presidente de la República, AlMoCar olía a humo de otro hogar.Y sus dichos y acciones lo respaldaron; manipuló con “ofertas tentadoras” a los pudientes que quedaban del antiguo y poderoso PRI, para engatusarlos y lograr su apoyo para sus propósitos. Propósitos que logró.Se apoderó del CEN del PRI y lo que queda de este partido lo ha ofrecido al mejor postor, buscando compradores.Fingió unirse “con todo” a la Alianza Tripartita Opositora y hasta logró convencer a algunos. Sin embargo, cuando anunció que despacharía como diputado y presidente del CEN, su juego quedó a la vista de todos.Hubo algunos como Ulises Ruiz Ortiz y alguno que otro como Fernando Lerdo de Tejada, que le demandaron “una Asamblea Nacional” para definir el destino de los despojos tricolores que ahora, por cierto, tiene una bancada que puede facilitar solito, una votación suficiente para aprobar modificaciones a la constitución, en la inteligencia de que el apoyado sea mayoritario pero sin contar con las dos terceras partes que exige la ley para tal fin.2.- Y hoy que una iniciativa para modificar la Constitución está en San Lázaro, lista para lo que se ofrezca, “... ya muchos adelantan y suponen que el PRI va a votar con Morena y le va a dar a López Obrador los 57 votos que necesita para lograr la mayoría calificada de 334 votos, la realidad es que el priismo está dividido en este tema, entre los que estarían por revivir el PRI-MOR legislativo y los que exigen que su partido actúe como oposición y con congruencia en un tema que ellos mismos aprobaron...”3.- Lo que queda del antiguo y vigoroso priismo de los primeros años de este siglo, está en juego: Y esto porque como lo dicen priistas y analistas: “...Estamos ante una disyuntiva que puede ser vital para los priistas y su partido. Pactar con el líder real de Morena en un tema tan sensible, visible y de impacto, no sólo nacional sino internacional por los efectos colaterales, sería no sólo volverse comparsas y terminar de desdibujarse como opción política, sino también facturarle a la 4T los despojos que quedan del viejo PRI; mantenerse firmes como oposición podría ser un último reducto de sobrevivencia para el partido que dominó el poder y la política durante 75 años ininterrumpidos y que en el pasado sexenio vivió un engañoso intento de resurgimiento que terminó arrasado por la misma figura política que los desfondó en 2018 y que en 2021 podría terminar de aniquilarlos...”Pero esto lo han sabido los priistas desde que Amlito se hizo del poder. A nadie consulta; a nadie hace caso; todo le vale ma... con tal de que él se beneficie. Y si finalmente consigue lo que busca y alía los votos del PRI con los del partido en el poder, el PRI se habría acabado y su sepulturero sería Alejandro Moreno Cárdenas. No le busquen ni le rasquen más priistas.Y el “líder local”, Marlon, también está subido en ese barco..."Las opiniones vertidas en la seccin Columnas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "