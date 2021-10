Son pandilleros de la política

“No iré al Senado porque Lilly

Tenemos que comenzar por aclarar que en un país como el nuestro es gobernado por tres poderes: el Ejecutivo, que es el Presidente de México; Judicial, que son los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Legislativo compuesto por los representantes populares de los congresos, el Federal y el Senado de la República. Para hacer más claro el comentario tenemos que insistir en que los Diputados son aquellos ciudadanos escogidos por el pueblo, para que los represente frente al gobierno.¿Queda claro?, los Diputados representan al pueblo no al partido político al que pertenecen o que los llevó a la curul. Por razones de mafiosos se han unido olvidándose de sus representados para ganar las principales comisiones, para presionar al gobierno y obtener prebendas a cambio de votar a favor de las iniciativas o reformas que proponga el gobierno convirtiéndose en auténticos pandilleros de la política.Hay en este momento una pregunta que flota en el ambiente político en tiempos en que el Presidente impulsa una nueva reforma energética: ¿De dónde saldrán los votos? Pues PAN, PRD y Movimiento Ciudadano ya pintaron su raya, a pesar de que a los naranjas los acusaron de esquiroles para reventar la alianza “Sí por México”. Así que sólo les queda el PRI, la mafia del poder, que tiene 71 votos suficientes para sacar el buey de la barranca. ¡Aguanten que va two out!, dijo la dirigencia nacional priista este fin de semana. ¿Cuál camino elegirá Morena?Obviamente no todos son iguales, o buscaron la diputación con el mismo fin, son garbanzos de a libra, pero los hay distintos, íntegros y congruentes, como José Francisco Yunes Zorrilla, quien va en contra de esta reforma con argumentos sólidos, no como el presidente del CEN del PRI, Alito, quien hasta esconde la foto donde está votando en el sexenio de Peña a favor de la reforma que ahora se pretende cambiar.El diputado José Yunes publicó en su cuenta de twitter: “Después de una primera revisión a la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica, ésta cancela la competencia en perjuicio del usuario, genera incertidumbre al suprimir reguladores y contratos previos y compromete las finanzas públicas y la inversión en el sector”.Y es que Pepe Yunes estaba en la camada de senadores que aplaudió y defendió la reforma peñista. Y ahora en acto de congruencia, la neta, también aclaró paradas y ya dijo que no va con la propuesta morenista.Quien deshoja la margarita haciendo cuentas sobre el costo político para él y para el PRI, es el ¿metrosexual? y dirigente tricolor Alejandro Cárdenas “Alito”. Desde este fin de semana circula una fotografía donde, en primera fila y agarradito de la mano de Beltrones, celebra la aprobación de la reforma de Peña. Le pagaron con la gubernatura de Campeche, con eso.Tomar al viento citas que se hacen sobre un personaje de las letras del siglo XX. Premio Nobel de Literatura por aclamación en el año de 1982, hombre de letras, admirado por doquier. Personaje que tuvimos el privilegio los mexicanos de tenerlo cerquita, tan cerquita que en muchos eventos literarios estaba presente, como hijo de vecino, con su sencillez a cuestas. Dando autógrafos a diestra y siniestra sin poner reparos. Al pensar en los personajes de la prensa mundial o de México, tengo que tomar en cuenta aGabriel García Márquez, pues él mismo lo dijo:“No quiero que se me recuerde por Cien años de Soledad ni por el premio Nobel, sino por el periódico [,,,] nací periodista y hoy me siento más reportero que nunca. Lo llevo en la sangre, me tira”.Hace unos días, después de año y medio de no hacerlo por la pandemia del Covid-19 y más tarde por afecciones que sobrevinieron como resultado de las crisis de angustia que me atacaron por el pinche Covid, acudí a un desayuno de amigos al que convocó un joven político xalapeño a quien en un futuro no lejano veremos nuevamente en la escena política.Sabía, por lo que leo en el Internet, de la gran cantidad de personas, paisanos casi todos, que se han incorporado al gremio. Los leo, perdón leo lo que me permite el día porque la producción es muy vasta y aunque hay textos que en el primer párrafo te das cuenta que se trata de un charlatán, un arribista, un improvisado o un imbécil, hay otros verdaderos ensayos literarios, muchos que pretenden pontificar, y basura, mucha basura de gente que también quieren opinar pero carentes de cultura y herramientas gramaticales para hacerlo.En verdad, qué triste es escuchar opiniones como ésta: “los pendejos de la 4T no saben apreciar lo que hacemos, ayudarlos (¿) ni caso tiene, se la pasa uno elogiándolos y nada, ni nos pelan.” Esa es la verdadera concepción que tienen del trabajo periodístico. Ensuciar cuartillas con los nombres de los corruptos a los que pintan como salvadores de la patria y ya, eres periodista. Y posiblemente sí, periodista es el que periódicamente habla bien del gobierno, pero reportero, ese es otro cantar.Reportero es el que se dedica a investigar, con el rigor que esto implica, asuntos públicos que afectan a la sociedad, para denunciarlos. El compromiso del reportero es con la sociedad, por eso es que las notas reporteadas exclusivas tienen un gran valor y quien las consigue más. Nuestro mejor tiempo en el trabajo de la comunicación fue cuando nos dieron una plaza de reportero en EL DICTAMEN y supimos cumplir al entregar en la redacción trabajos que nos llevaron tiempo de investigación y tiempo de redacción, para después disfrutarlo viendo en las primeras planas de nuestro impreso, publicado nuestro esfuerzo.Bien por los jóvenes reporteros que con sus brillantes trabajos honran la profesión, bien por quienes tienen claro lo que es el trabajo del periodista y con quien es el compromiso. ¿A poco no, Orlando, Joaquín, Raymundo, Sergio, Manolo, Gustavo, Arturo, Rosa Elvira, Jorge, Melesio? ... y todos los demás con quienes me tocó compartir aventuras o competir por la notaJaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, le echa flores a su sucesor como gobernador de Nuevo León el joven Samuel García, ganador de la elección con el apoyo del partido de Dante Delgado Rannauro Movimiento Ciudadano. Rodríguez Calderón afirma que el joven García hará un buen gobierno porque se le ven ganas de hacer algo bueno por sus paisanos.“Hoy, yo me vuelvo un ciudadano más, que con grandes expectativas mira al nuevo gobierno. Sé que existe gran capacidad en él y que, si todos los ciudadanos ponemos de nuestra parte, NL será grandioso.”“Quiero participar en este nuevo gobierno, no siendo un crítico, sino alguien dispuesto a ayudar como ciudadano, apoyar a nuestro estado, siempre he creído en la participación de la sociedad para que el gobierno prospere. Estos siguientes 6 años serán una gran enseñanza, tienes mucho a tu favor, Samuel y sé que a pesar de tu juventud, que algunos la ven como adversidad, tienes la capacidad para hacer grande a Nuevo León.”“Enhorabuena al equipo ahora designado a dirigir a uno de los más importantes estados de México, Nuevo León cuenta con ustedes.”...civilidad política, y amor por el terruño, nada de envidas, confrontaciones o zancadillas, el estado es el mismo y el país igual. Lo que llamó la atención fue lo que dijo el joven Samuel García: “vamos a trabajar todos juntos pero con los Estados Unidos.En su más reciente visita a Veracruz, antes de la de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que apoyará al alcalde electo de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, respecto al problema que enfrentan las vialidades de la ciudad de Xalapa afectadas por baches y hoyos. AMLO confirmó que la capital del estado será una de las ciudades incluidas en el Programa Nacional de Bacheo, mismo que se proyecta para 100 ciudades del país"Tenemos que ayudarle con el problema de los baches, Ahued va a ser un buen Presidente municipal", declaró.Respecto al programa contra los baches, el pasado mes de septiembre López Obrador detalló que será un programa tripartita, por ello su administración deberá ponerse de acuerdo con gobernadores y alcaldes para su implementación.También comentó: "Vamos a ponernos de acuerdo con los gobernadores y presidentes municipales de las ciudades más grandes del país donde hay mas baches y más vehículos para lanzar dicho programa". Dicho programa le caerá como "anillo al dedo" a los habitantes de la capital del estado, quienes han vivido en el olvido durante los últimos 4 años por parte del alcalde saliente Hipólito Rodríguez Herrero, quien tiene la ciudad en el total abandono y las calles repletas de baches y hoyos por todas partes.Ahí tiene López Obrador otro buen prospecto para la gubernatura del Estado, no solo la Rotoplas podría con el paquete como comentan los ladinos de la 4T que ya están ubicados en cargos donde se atascan de dinero público y sin saber hacer nada. Qué más quisieran ellos que llegara esa señora con el apoyo de las bandas delictivas y se sentara en el trono que hoy ocupa con todo y corona, cetro también, el inge. Claro que para ellos sería ideal, pero en la que sigue, el pueblo va a salir a votar y a defender sus sufragios.A AMLO se le tambalea el changarro, no ha terminado la pandemia y ya está convocando a actos masivos en el Zócalo... Pero que poquísima porque viene la época de fríos. 