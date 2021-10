En vía de mientras: PAN y PRD reprochan al PRI por no oponerse a la reforma eléctrica

1.- Y la luz se hizo: resulta que Alejandro Moreno Cárdenas [Amlito dicen los que lo motejan así], presidente nacional del PRI, aseguró a quienes quisieron escucharlo, “...que no hay prisa en definir su postura [sí, acerca de la Reforma Eléctrica enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador] a la Cámara de Diputados, por lo que precisó que a su "partido nadie lo presiona..."."Nadie presiona al PRI, ni el gobierno, ni los sectores, ni los empresarios. El PRI es un partido político que ha construido este país; que construimos las instituciones y basta mencionar que las grandes reformas de este país han salido con el PRI, en el gobierno o en la oposición", expresó en conferencia de prensa en la Cámara de Diputados.Dice el representante del PAN: "Una alianza no son los dichos, son los hechos": Jorge Romero; pide al PRI rechazar Reforma Eléctrica, aunque manifestó que su postura se dará a conocer luego de revisar, analizar y escuchar todas las voces acerca de lo que se propone en la iniciativa.Pero no se quedó con las ganas de hacer olas y afirmó: "El PRI va a tomar una decisión en sus votos en el contexto actual que tiene el mundo y que tiene nuestro país; hemos recibido la iniciativa la hemos estado revisando y la vamos a discutir, tenemos que escuchar la propuesta de lo que hay".Y es que el latigazo fue duro y macizo: El PRI debe definir si sigue el Salinismo o el camino de Cárdenas y López Mateos: AMLO2.- En realidad el tricolor está contra las cuerdas, y lo sabe su dirigente nacional: Si rechaza las palabras del Presidente, queda mal con el Ejecutivo Federal y lo que seguiría; Si las escucha y procede, se echa encima a la militancia y seguro lo botan de la dirigencia, y con él, a sus incondicionales, como el coordinador de la bancada priista en San Lázaro, Rubén Moreira Valdez, ex gobernador de Coahuila.3.- Hasta Greenpeace opina sobre la Iniciativa presidencial: Así dice su opinión: La propuesta de Reforma Eléctrica presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador la semana pasada ante el Congreso de la Unión, tiene como positivo que devuelve a la Nación la potestad de los recursos naturales, como el litio, modificado con la reforma del 2013, así como el área estratégica de la electricidad, señaló Greenpeace.En un comunicado a los medios, consideró [que] la propuesta también puede tener implicaciones en la generación distribuida, ya que al otorgar al Estado la exclusividad para generación, se cancelaría la posibilidad de que los privados (incluidas las personas en sus casas) puedan generar electricidad, regresando al esquema de monopolio estatal absoluto que existió durante mucho tiempo.Consideró que esto sería un grave error y un retroceso en el camino hacia democratizar la energía. “No olvidemos que los proyectos de generación distribuida han servido para combatir inequidades y generar acceso a la energía a sectores de la población que sufrían de pobreza energética”.Indicó que la iniciativa deja claro que “las energías renovables (en el texto “intermitentes”) no son consideradas ni seguras ni confiables por las autoridades, por lo que no serán consideradas en el despacho, a pesar de tener costos nivelados mucho más bajos.Señaló que el uso de tecnologías caras, ineficientes y contaminantes para generar electricidad significará que aumento del precio de la luz. “El alto costo de generación tendrá que verse reflejado en la tarifa eléctrica que nos llega o en un mayor subsidio, que al final de cuentas sale del dinero público, es decir los impuestos”."Las opiniones vertidas en la seccin Columnas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "