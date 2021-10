... La señora Ivette Morán de Murat, esposa del gobernador de Oaxaca Alejandro Ismael Murat Hinojosa, estuvo tan contenta en Veracruz a invitación del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, que emocionada tuiteó para sus más de 46 mil 500 seguidores: “Para mi esposo @alejandromurat y para mí, fue un honor haber estado en el desfile conmemorativo de la Fuerza Armada de México, acompañando al presidente @lopezobrador_ y a su esposa, la Dra. @BeatrizGMuller, en la celebración de los 200 años de esta gran institución”.Ivette Morán, nativa de Ixtepec, Oaxaca, ha realizado mucho trabajo social en su estado natal y ello, se comenta, es lo que ha permitido a su esposo Alejandro Ismael el acercamiento social con sus gobernados.La guapa esposa del gobernador de Oaxaca es según nos dicen, quien da el toque femenino y social a la administración de su esposo el priista Alejandro Ismael Murat Hinojosa.... Desde agosto pasado, tras el paso del huracán Grace, que en su calidad de categoría tres, arremetió con rachas de vientos de más de 250 kilómetros por hora, cientos de habitantes de un gran número de colonias en la ciudad de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, allá en la zona norte del estado, se encuentran sin agua y por aun, con la pandemia por Covid-19 a todo lo que da.A casi dos meses de vivir sin agua, los habitantes de zonas populares de Poza Rica no tienen quién los defienda de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), quien, si bien no les abastece el vital líquido, sí les cobra, pero no les presta el servicio, por lo cual los afectados han tenido necesidad de comprar el agua a pipas, para realizar las tareas más elementales en sus hogares.La molestia de los pozarricenses es mayor porque mes a mes les cobra CAEV por la supuesta agua que abastece.Para colmo de males, la voracidad de los piperos es tal que ya le aumentaron el precio a sus “servicios”, pues de 500 pesos lo elevaron a 600 pesos, costos a los que se suman los pagos a la CAEV.En la indefensión total se encuentran los pozarricenses, pues esos mismos piperos se han dejado pedir hasta 800 pesos por sus “servicios”.La justificación que da CAEV para no dar agua a los usuarios es que se estaba arreglando una “boca toma” -sí, igual no entendimos qué es-, ahora la justificación oficial es que tiene una alta turbiedad el río Cazones, por ello han detenido los equipos de bombeo, debido al alto índice de partículas. Hágame favor.Algunas de las colonias sin gota de agua son: Arroyo del Maíz, Parcela 14, La Nacional, Yanga, Insurgentes, Anáhuac, Mecánicos de Piso, Antorcha campesina, Tepeyac, entre otras.... La zacatecana secretaria de Energía del gobierno de la república, Norma Rocío Nahle García, no pierde ni desaprovecha oportunidad alguna para placearse en Veracruz, entidad federativa a la que aspira gobernar relevando al también morenista, Cuitláhuac García Jiménez.Con la confianza de estar generado empleos bien pagados en las distintas ciudades veracruzanas donde se encuentran sus promotores, Nahle García no niega sus aspiraciones, como tampoco los funcionarios de la actual administración estatal que trabajan para ella con la esperanza de seguir en el gobierno del estado otros seis años más.... Al correo electrónico [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "