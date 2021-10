Ojeda les unta en la cara sus mentiras

“El PRI va a definirse, seguirá como

salinista o retomará el cardenismo”

AMLO

El secretario de Marina, Almirante José Ojeda Durán, xalapeño de nacimiento, ofreció ayer una conferencia de prensa y que les va untando en la cara toda la sarta de mentiras que nos han dicho nuestras autoridades de la 4T, del gober para abajo, sobre la terrible situación de inseguridad que vivimos los veracruzanos en todos los rincones de este estado, hoy en poder de la delincuencia organizada tolerada por un grupo de personas que a tres años de haber tomado el poder no alcanzan a entender qué se debe hacer para gobernar con eficiencia, cómo pacificar la entidad y cuál es el significado de administrar adecuadamente los recursos públicos.El secretario de Marina informó que los feminicidios, secuestros, extorsiones y el robo a negocio mantienen una tendencia al alza en todo el estado de Veracruz. ¡En conferencia de prensa, indicó que en los primeros ocho meses del año 2021 se cometieron ¡36 secuestros!, en la entidad.Señaló que el municipio de Coatzacoalcos es la región donde más secuestros se han registrado en los últimos dos años (2020-2021).En materia de feminicidio, reveló que Veracruz ocupa los primeros lugares a nivel nacional, en el periodo diciembre de 2018 a agosto de 2021 (actual administración de Cuitláhuac García), el estado superó la media nacional del delito de feminicidios. Sobre las extorsiones, reconoció que es un delito que se mantiene con tendencia alcista por lo que se implementaron algunas estrategias para lograr contener los casos.En la presente administración estatal, Veracruz también ocupa los primeros lugares a nivel nacional en cuantos a los homicidios dolosos al registrar 3 mil 572, mientras que la media del país se ubica en 2 mil 498.“En robo de transportistas, también es un delito que en el 2020 tuvo cierta relevancia, este año su tendencia va elevándose”, dijo el secretario.Los municipios que concentran el mayor número de delitos son: Veracruz, Xalapa, Coatzacoalcos, Córdoba, Boca del Río, Poza Rica y Martínez de la Torre.El secretario de Marina informó que la federación mantiene un despliegue operativo en la entidad con más de 10 mil elementos pertenecientes a la Marina, Sedena y Guardia Nacional, los cuales brindan apoyo a las autoridades estatales en sus "estrategias" para combatir los delitos.Seguros que el paisano José Ojeda Durán se quedó con las ganas de comentar que las estrategias de las autoridades estatales no sirven para nada, de lo contrario se tendrían otros resultados no la sarta de mentiras que sueltan a cada rato en el sentido de que Veracruz está en calma, tanto que hace unos días se aventaron la puntada de pagar a una empresa encuestadora para que nos colocara en segundo lugar de estado seguro, mientras nos tropezamos con los cadáveres, nos enteramos de las ejecuciones, los feminicidios, los secuestros y todo tipo de delitos.Y todavía nos faltan tres largos años de torpezas.Resultados de estudios que hace el Observatorio de Finanzas Públicas y Desarrollo Regional de la UV, revelan que Veracruz vive una grave situación en materia de salud pública. Actualmente el número de veracruzanos sin acceso a la atención médica y medicamentos gratuitos es de dos millones 509 mil personas, lo cual representa el 30% del total de la población del Estado. Esto ubica a Veracruz en el tercer lugar entre los estados con mayor carencia en servicios médicos.Lo anterior se debe a que en los últimos dos años la población sin acceso a los servicios de salud registró un alarmante incremento de un millón 170 mil personas, esto es, un aumento de 89%, pasando de un millón 330 mil personas, a dos millones 509 mil personas sin acceso a los servicios de salud. Fuente: Elaborado por el Observatorio de Finanzas Públicas y Desarrollo Regional de la UV con datos de Coneval. Este incremento, ubica a Veracruz en el segundo lugar entre los estados que registraron el mayor ascenso, sólo superado por el Estado de México.México Incremento del número de personas sin acceso a servicios de salud por entidad federativa 2018-2020 (miles de personas) Fuente: Elaborado por el Observatorio de Finanzas Públicas y Desarrollo Regional de la UV con datos de Coneval. Adicionalmente es necesario observar que los recientes cambios institucionales en el sector salud han tenido un impacto importante en la población de Veracruz ya que la población que tenía acceso al Seguro Popular y ahora es atendida por el INSABI (instituto de Salud para el Bienestar) disminuyó de 4 millones 197 mil personas, a 3 millones 71 mil en el año 2020. Es decir, un millón 176 mil veracruzanos se quedaron sin servicios de salud en los dos últimos años.Esta reducción sucedió en todo el país, pero en algunos estados como Veracruz la pérdida del acceso a servicios médicos y medicinas fue mayor, por lo que el Estado se ubica en tercer lugar entre los estados donde fue mayor esta pérdida, sólo superado por el Estado de México y Jalisco.La Asociación Mexicanos Contra la Corrupción, informa que, al 5 de octubre de 2021, se mantiene en México la tendencia histórica en la que 8 de cada 10 contratos del gobierno han sido entregados por adjudicación directa, pero por primera vez desde hace cuatro años disminuye el porcentaje del monto de los contratos adjudicados.Se disparan contrataciones clasificadas como «Otras contrataciones» por lo cual se subreportan otros procedimientos.Durante la actual administración, se han entregado 52 contratos a empresas fantasmas, por un monto de 162 millones. Los servicios de comunicación social y publicidad se mantienen como el rubro con mayor porcentaje de contratos y recursos entregados por adjudicación directa, pues 93 de cada 100 contratos han sido dados por esta vía y 89.9 de cada 100 pesos gastados en publicidad se han otorgado discrecionalmente.Las contrataciones del sector público se han mantenido como una de las áreas de riesgo más importantes para la corrupción y la impunidad, pues siguen abiertas las ventanas de discrecionalidad que permiten decidir unilateralmente quién provee un bien o servicio, la contratación con sobrecostos o en condiciones poco ventajosas para el gobierno, así como la simulación de operaciones para contratar empresas fantasmas. Una gran cantidad de los mecanismos y esquemas de corrupción de los sexenios anteriores, como de este, han encontrado terreno fértil en las contrataciones públicas, pues lo mismo se han identificadocontratos entregados a personas leales al presidente López Obrador, a sus familiares o a empresas factureras o inexistentes.Al analizar todos los contratos de los primeros 9 meses de 2021, disponibles en la plataforma de Compranet, es claro que las adjudicaciones directas siguen siendo el mecanismo favorito de asignación. Hasta este momento del año, 80.4% del total de contrataciones han sido asignadas directamente, mientras que la licitación pública ha sido utilizada en 10.7% de las ocasiones, 5.9% han sido por medio de invitaciones restringidas y, por último, destaca un creciente grupo de 3,342 contratos que se han clasificado como «Otros» y representan 2.9% del total.Las y los senadores del PAN usaron la tribuna del Senado para hacer responsable al presidente López Obrador de lo que le pueda pasar a nuestra compañera senadora Lilly Téllez y a su familia. ¡Basta de polarizar a México¡, dijeron. Y es que el señor López desde su tribuna de la mañanera dijo que no iría al Senado a entregar la medalla Belisario Domínguez porque sabía que la Senadora Lilly Téllez planeaba ofenderlo. 