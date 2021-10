Doña Rocío se placea

“Esto de la reforma es una

utopía regresiva”

Héctor Aguilar Camín

Después de haber visto a tantos políticos valiéndose de infinidad de trucos para lograr una candidatura o ganar una elección, lo de la zacatecana Rocío Nahle y su testaferros Eric Cisneros es, desde nuestro punto de vista, la forma más manoseada, corriente, barata, de hacer que la señora comience a entrar en el esquema mental de los veracruzanos a quienes pretende gobernar y donde nadie la conoce (no es paleta chupada como Rafa Villalpando) yéndose a sentar con su solovino de la Cuenca, a tomar un café en el lugar más conocido del puerto para echar grilla, y dejarse ver como si eso fuera suficiente para sumarle puntos a su complicada empresa, tan pesada como los más de 150 kilos que se anda jalando la flamante secretaria de Energía del gabinete de AMLO, no es posible.Tampoco es casualidad que, en esos momentos, cuando se deleitaban un lechero, hubiera llegado un grupo de jaraneros repentistas a soltarle unos elogiosos versos a tan aparatoso mueble afirmando que ella, y nadie más, reúne los requisitos para ser la próxima gobernadora. Obviamente un empleado de nuestro flamante Secretario, que bien pudo ser Rafa el autor de los difamatorios y calumniantes Anonimus (su origen fideliando lo pone en la línea), buscó a los músicos, los contrató, les dio una tarjetita con el nombre y el cargo que suponen ocupará y les pagó, bien porque si algo tiene Rafa es que esas chambas las paga con abundante cash, lo hizo con Fidel, luego con Javier, más tarde con Ramón Poo y ahora en la 4T.Si la señora Rocío Nahle usó el pretexto del acto de los 200 años de la fundación de la Marina Armada de México, para venirse a placear, que poca sensibilidad política tiene; ella y sus torpes representantes en Veracruz. Y es que mientras Chío, que se supone será la próxima gobernadora se presenta ante los paisanos en la Parroquia, el presidente de México, su jefe, y el Gobernador, cumplen respetuosamente con los altos mandos castrenses en las ceremonias que se organizaron para la celebración, es más, hasta el presidente del Congreso Federal, diputado Sergio Gutiérrez Luna, estuvo presente al lado del presidente y los jefes de las fuerzas armadas, comportándose con respeto en los actos.El problema de los chairos es que no entienden, que hacer política, es conocer el comportamiento que debe asumir un aspirante; las obligaciones a que se somete en términos de obedecer infinidad de detalles que debe acatar o respetar en aras de mostrar civilidad política; que no se puede vomitar arrogancia y menosprecio a los ciudadanos mientras no tengas el cargo en el ejercicio de las funciones y poseer un olfato especial para saber, qué sí y qué no se debe hacer al pisar estos fangosos terrenos. Doña Chío, el secre Cisneros y toda la runfla de oportunistas que se presentaron en el lugar para elogiar a quien dicen que será la nueva gobernadora están madrugando mucho con estrategias equivocadas, en una de esas les brinca por otro lado y al bote van a ir a parar... Que de todo corazón se les desea un final tras las rejas.Una de las reglas elementales de la política que se recomienda al iniciar una jornada electoral es: sumar para multiplicar, es decir socializar con todo ciudadano que se te cruce en el camino, como lo hace el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, quien recibió el pasado martes en sus oficinas de San Lázaro al nuevo comité directivo del Consejo Coordinador Empresarial de la Zona Norte del Estado, encabezado por Sergio Hernández Rivera. Diputado y empresarios coincidieron en que avanzarán en una agenda conjunta de desarrollo para Poza Rica, Tuxpan y la región.El diputado veracruzano dialogó también con el vicepresidente del Sector Infraestructura, Miguel Ángel Elizalde Martínez; la vicepresidenta del Sector Turismo, María del Pilar Rosales Moreno; el vicepresidente de Proyectos, Braulio García Nieva; y el vicepresidente de Acción Social, Dagoberto Rodríguez Lastra.Les dijo que "todos queremos que le vaya bien a Veracruz" y que este encuentro debía verse como el inicio de una relación sólida y permanente para sumar esfuerzos, cada quien desde su ámbito y su quehacer, a favor del desarrollo de esta zona tan importante del estado.Gutiérrez Luna resaltó los proyectos de inversión que están previstos en el proyecto de Presupuesto 2022, actualmente en discusión y análisis en la Cámara, que incluyen importantes obras de mantenimiento a las instalaciones de Pemex y la CFE en el corredor Tuxpan-Poza Rica.La Central de Ciclo Combinado Poza Rica, ubicada en adyacente municipio de Tihuatlán –sólo los separa el río Cazones- recibirá casi 523 millones de pesos para su mejoramiento, por citar un ejemplo. Se trata de signos inequívocos de que está por iniciar una nueva etapa de impulso a la zona norte de Veracruz.Los empresarios, quienes rendirán protesta de su encargo el 15 de octubre y que son, por sí mismos, líderes de Cámaras empresariales, invitaron al Legislador a que los acompañe a su ceremonia de investidura, propuesta que Gutiérrez Luna agradeció y se comprometió a atender.Al encuentro acudió el asesor de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, César Gómez Díaz... Un buen político y un buen jefe de prensa hacen estos trabajos milagro. En unos cuantos días el diputado minatitleco Sergio Gutiérrez Luna pasó de ser un desconocido a un serio aspirante a la candidatura al Gobierno. Carismático y sensible.La Fiscalía General del Estado de Veracruz cuya titular es Verónica Hernández Giadáns tiene al día de hoy adeudos de la cuenta pública 2020 por un monto que ronda los 360 millones de pesos, esto con diferentes proveedores, impuestos estatales y federales no pagados, así como adeudos al Instituto de Pensiones (IPE). El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) detectó en la revisión de la cuenta pública del año 2020 que Verónica Hernández Giadáns tiene adeudos por 58 millones de pesos por concepto de impuestos diversos no pagados. La FGE adeuda a la SEFIPLAN más de 31 millones por concepto de impuesto a la nómina.Otros tres millones de pesos se deben por concepto de Seguridad Social y Seguro por Pagar a Corto Plazo no pagados. Más de 17 millones por concepto de Impuestos Sobre la Renta aplicado al salario. Además 18 millones por ayudas sociales no entregadas, un millón por seguro del retiro, tres millones por descuentos judiciales, cuatro millones por cuentas por pagar en la nómina.El ORFIS detectó que Hernández Giadáns ha retenido descuentos en la nómina pero no ha entregado estos a las financieras con las que ella ha suscrito convenios de créditos en la nómina de la dependencia. Por este concepto la FGE adeuda más de cinco millones de pesos al menos a cinco financieras con lo que tiene dichos convenios como Intermercado, Promobien, Fomepade, Fynastrategy, FONACOT.A los adeudos arriba mencionados, al corte del mes de mayo del año 2021 la FGE tiene una deuda total por el orden de los 360 millones de pesos, donde a todo lo que se debe de la cuenta pública 2020 se le suman conceptos como el de adquisiciones de bienes y contratos por 24 millones, deudas por adquisiciones de bienes inmuebles por 36 millones, así como 250 millones por concepto de deudas a Contratistas.Así pues, la FGE enfrenta un verdadero caos financiero con Verónica Hernández Giadáns al frente de la dependencia donde fue impuesta desde Palacio de Gobierno por Eric Patrocinio Cisneros Burgos en septiembre del año 2019, a donde llegó sin que hubiera deudas millonarias y falta de pagos de impuestos estatales y federales como sucede ahora con ella.A dos meses del paso del huracán “Grace” por Veracruz, el presidente AMLO viene a decirnos que apenas van a evaluar la repartición de apoyos a damnificados. 