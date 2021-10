'Crimen[es] fueron del tiempo, y no de España'

La frase que sigue, convertida más tarde en adagio hispano, corresponde a un poema de Manuel José Quintana y hace referencia a la conquista de España en América. "El rigor de mis duros vencedores; su atroz codicia, su inclemente saña, Crimen fueron del tiempo, y no de España"1.- Si como dicen que el camino del infierno tiene lumbre, pues que lo transiten los que tengan necesidad de llegar a las llamas.Ayer el presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, tentó su suerte y en aras de acumular "reconocimientos políticos" [que los tiene porque transita en la política como un hombre serio y de principios], anticipó que su bancada [de Morena] "...está dispuesta a modificar la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador para lograr el consenso y que sea aprobada por todos los grupos parlamentarios...", dejando en la engañifa eso de "que no se le mueva ni una coma..." [a la Iniciativa, por supuesto].Al concluir la sesión solemne para la entrega de la medalla Belisario Domínguez, a doña Ifigenia Martínez, el senador zacatecano, hoy morenista, "...señaló que los legisladores no deben precipitarse para buscar sacar adelante la reforma. "A lo mejor no es idéntica a la que plantea el presidente, pero de eso se trata, de que los legisladores puedan meterle la mano si es necesario, [para] mover nuestras posiciones originales.Afirmó: "...Esa es la negociación política que es indispensable", expresó por si alguien no la conoce o no la tiene, o no le interesa ejecutarla.2.- El senador zacatecano, Ricardo Monreal Ávila, apoyó la idea del priismo de Alito o Amlito, para realizar un parlamento abierto durante los meses de octubre y noviembre para discutir la iniciativa presidencial, porque, dijo: "me parece fundamental escuchar a los sectores económicos, productivos, al sector inversionista que confió en invertir con reglas que se diseñaron hace 9 años y que ellos invirtieron con base en esas reglas".¿Calcularía el líder moreno en el senado el efecto de sus palabras?Hay, por lo menos, da una muestra de sensatez política...3.- Y por si lo anterior no fuera suficiente dijo más: "...que también se debe evitar que la reforma eléctrica provoque demandas internacionales, arbitrajes internacionales millonarios, [y] tratar de evitar la judicialización por posibles daños y reparaciones con motivo de la reforma en materia constitucional...".El coordinador de los senadores de Morena, ya en encarrerado, "...afirmó que intentará que ambas cámaras, de Diputados y de Senadores, trabajen juntas en Conferencia, para allanar el camino..."Pa*su mecha.4.-El PRI, como dice el analista Jorge Fernández Menéndez: "pese a todos sus errores puede tener un futuro, solo o aliado con otras fuerzas, pero si simplemente se subordina a Morena, ese futuro sólo puede ser el de un partido satélite"Y ese sería el futuro del líder temporal, Alejandro Moreno Cárdenas... Crímenes son del tiempo y no del PRI..."Las opiniones vertidas en la seccin Columnas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "