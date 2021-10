Cuitláhuac al gabinete de AMLO

“La reforma de AMLO es

una manzana envenenada”

Roberto Gil Zuarth

De entre tantas hipótesis que se hacen en torno a la sorpresiva aparición en la escena política estatal del diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, presidente del Congreso Federal y minatitleco de origen, hay una que se basa en la frialdad que mostró el presidente, Andrés Manuel López Obrador, con su pupilo Cuitláhuac García Jiménez en la pasada visita que hizo al estado con motivo de la celebración de los 200 años de la fundación de la Marina Armada de México, en cuyos eventos el Gobernador se mantuvo a distancia mientras el diputado acompañaba al Presidente junto con el Secretario de Marina.No tenemos un contacto en el palacio real donde habita el político más votado en la historia de México; no somos amigos de algún cercano al selecto grupo integrantes del gabinete presidencial que nos haya pasado el tip; ni siquiera hemos saludado una vez al diputado Sergio Gutiérrez Luna, pero los símbolos que nos permiten ver desde la barrera son suficientes para elaborar una hipótesis.El estado vive sus peores momentos en la historia. Es de los más inseguros del país, lo dijo el mismo secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán; Veracruz es de los estados donde peor se ha manejado el control de la pandemia; miles de afectados por el huracán Grace y los fuertes aguaceros que nos han caído, siguen esperando que el gobierno actúe ayudándolos con algo; los índices de desempleo siguen a la alza y, en consecuencia, los robos se incrementan; la red carretera del estado es una lástima, los pocos kilómetros que han construido, los aguaceros se encargaron de fracturarlos y echarlos abajo; los alcaldes de Morena que ganaron la elección más sucia de la historia, están a punto de renunciar antes de asumir sus funciones porque las arcas están vacías, ni con qué comenzar y de la Secretaría de Gobierno les impusieron casi completas las planillas de colaboradores.En esas condiciones tan adversas, en los tres años que le restan a la actual administración, si no la rescata la federación, indudablemente perderán la elección del 24, no importa que sea Rocío Nahle la candidata. Ella estará compitiendo con Dante Delgado Rannauro o un representante de Movimiento Ciudadano; José Francisco Yunes Zorrilla, por el PRI y la alianza con el PAN y el PRD, o Héctor Yunes Landa. Y no se descarta que el político xalapeño Ricardo Ahued Bardahuil, si no le dan la candidatura de Morena, se lleve su importante capital político a otro partido que le corra la cortesía de invitarlo como candidato. Puro profesional con largas carreras dentro de la política y la administración pública.Así las cosas, que no nos extrañe que, pasando el tercer informe de Gobierno nos den la noticia de que el ingeniero Cuitláhuac García ha sido invitado por el presidente López Obrador a un cargo dentro de su gobierno y se nos va. En ese escenario el diputado Gutiérrez Luna, quien ya recorre el estado, se reúne con representantes de los medios de comunicación; sostiene reuniones con los alcaldes recientemente electos, en unos días lo hará con empresarios y acompaña a AMLO en sus visitas al estado, todo con la venia del señor López, de otra forma no podría, estaría en condiciones de tomar las riendas del estado para poner orden, cambiarle la imagen al gobierno y hacer más competitivo el proyecto de la 4T, hoy en la ruina.Ahora sí de manera frontal, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a estudiantes, profesores y sindicatos a impulsar un movimiento para la renovación del manejo de los fondos públicos que se destinan a las Universidades en el país. Ello debido a que consideró que en las universidades públicas existen “mafias” que impiden el desarrollo pleno de la comunidad, fomentan el influyentismo, el nepotismo y manejan de forma discrecional los recursos públicos destinados a desarrollo académico y científico.En su conferencia matutina, el mandatario puso como ejemplo de lo negativo, el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y la Universidad de Guadalajara (UdeG).“Es lo más antidemocrático que puede haber y manejan el presupuesto a sus anchas, de forma discrecional es el caso de varias universidades en el país y de personalidades que tienen mucho poder, el señor (Raúl), Padilla no es rector, pero es el que manda en la Universidad de Guadalajara y así en otros casos”, expresó el mandatario.No obstante, dijo que el gobierno federal no puede intervenir como lo hizo en el caso del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), y que ese problema lo deben resolver los mismos universitarios para que se mejore la situación y desterrar las prácticas nocivas como los privilegios, el influyentismo y el nepotismo.“Pueden hacerlo los mismos universitarios porque se dan casos donde hay mafias, no encontré otra palabra, que dominan en las universidades públicas, así como existen los líderes charros ya cada vez menos en los sindicatos, así también existen caciques que dominan en las universidades, ellos ponen a los rectores”, afirmó el presidente Obrador.Mencionó que existen investigadores que aspiran a ser tomados en cuenta y no sobresalen porque existen “estos grupos de poder” y lamentó que en la UNAM suceden estos hechos, pero insistió que el gobierno federal no puede intervenir porque estaría violando la autonomía universitaria... Aguas, ya saben que AMLO se pasa la autonomía por el arco del triunfo.José Miguel Cobián Elías, nos regala este texto que subió a redes sociales y nosotros lo rescatamos para compartirlo por lo objetivo y real que nos pareció:Acuérdate por si pasa, es premonitorio.No nos vayamos con la finta. La CFE no puede cumplir con la baja de precios de la energía eléctrica que prometió AMLO en campaña.La estrategia que se les ocurrió es muy simple.Se trata de proponer una "reforma" que calculan NO será aprobada por la oposición en el Congreso.Al no pasar la reforma, podrá el Gobierno trasladar la "culpa" a la oposición por los aumentos a la energía eléctrica que se vienen dando y que continuarán sucediéndose, echándole la culpa a las empresas privadas que, dicho sea de paso, la producen a menor costo.Esa es la forma tramposa de tomarle el pelo a un pueblo que es fácil engañar y que esta dispuesto a seguir haciéndose daño sin saberlo.Por otro lado, saben que la oposición NO aprobará porque de hacerlo, serían cómplices de un desastre en la planta productiva del país, una responsabilidad que deben ya haber calculado como trasladar eventualmente a las empresas privadas.La verdad, mis respetos por la capacidad maquiavélica de su equipo de asesores. Durante el año 2020 el 94.3% de los delitos denunciados ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) quedaron en total impunidad, es decir, el organismo a cargo de Verónica Hernández Giadáns tuvo una efectividad de apenas el 5.7% reveló el Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa.