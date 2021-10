Todos quieren gobernar

“No hay forma de que el PRI

avale reforma energética”

Marko Cortés

Político que respira... aspira, respondió Lorena Piñón Rivera, a una pregunta que le hizo la periodista y política veracruzana Adriana Delgado Ruiz, en relación a la aspiración de Piñón, de convertirse en gobernadora de Veracruz.Y sin demeritar lo que ha hecho la paisana dentro de las filas del tricolor, como aspirante a la alcaldía de San Rafael y como instrumento de relleno de Alito para formar la terna que usó el campechano para treparse a la dirigencia nacional del PRI, hoy Lorena da clases sobre las mil y una forma de producir más luz usando los instrumentos del pasado.Nuestro siempre bien recordado amigo Álvaro Belín Andrade, originario de San Rafael, además de conocer bien el oficio periodístico y de ejercer correctamente el análisis de la actividad política, conocía a Lorena Piñón (paisanos) y así describía el proceso de elección del nuevo presidente del CEN del PRI:“Aunque la balanza se ha inclinado hace tiempo de manera contundente del lado del gobernador de Campeche, Rafael “Alito” Moreno Cárdenas, quien hasta el visto bueno del presidente Andrés Manuel López Obrador le han señalado personajes como el ahora expriista José Narro Robles, quien buscó subirse a la contienda y se bajó ante los enormes dados marcados, resulta que una joven veracruzana logró registrarse este martes como candidata a la dirigencia nacional del PRI.”“Me refiero, como todos ustedes saben, a la paisana Lorena Piñón Rivera, exdelegada de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Xalapa y, antes, candidata a la alcaldía de San Rafael, quien lleva en la fórmula para la Secretaría General al tamaulipeco Daniel Santos Flores, ambos con apenas 35 años de edad.”“Ya sabemos que en esas lides, aunque se pierda, se gana, porque luego resulta que se obtienen buenos espacios que son el principio de una larga carrera política. Y es que el hecho de que haya sido autorizada la fórmula Piñón-Santos por el CEN del PRI significará un buen respaldo para quien todos sabemos que ganará, el famoso Alito, cuyo grupo de respaldo manipuló los padrones de militantes de varios estados clave, entre ellos, por supuesto, Campeche.”“Es raro que todos los candidatos sean del sureste. Enfrente de Alito, por la otra banda, va la exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, quien también ha denunciado que participará en una contienda en la que la élite priista (extrañamente con Carlos Salinas de Gortari y Andrés Manuel López Obrador detrás, según las acusaciones) ha decidido por el exmandatario campechano, que concluiría su encargo en 2021 en medio de espectaculares anuncios de 20 megaobras que no concluyó (algunas quedaron en maquetas y otras ni siquiera fueron mencionadas más).El tiempo le dio la razón, como siempre a Belín y ahí tenemos a la paisana de la mano de AMLITO, tratando de convencer (pero con qué) a sus homólogos de que voten a favor de la reforma que mandó el presidente López Obrador, que lleva como fin volver a monopolizar la producción y venta de la energía eléctrica y romper la alianza que tienen los tres partidos más fuertes de la oposición: PRI-PAN y PRD, desconociendo de paso el TLC”El problema de la diputada aliada de AMLITO es que argumentos sólidos para convencer a sus compañeros diputados federales priistas, no tiene­. La diputada federal Lorena Piñón Rivera afirma que el análisis de la reforma no puede hacerse de manera ligera o de “bote pronto” y que por ello el PRI no tiene prisa en que se vote; en cambio buscarán las opiniones de expertos en la materia así como de la sociedad civil, a través de foros que se pretenden realizar a partir de las próximas dos semanas. ¿Opiniones de expertos, si su partido es el autor de la reforma que ahora AMLO quiere tirar, a poco no la conoce?“Nosotros no tenemos ninguna prisa, eso no se va a votar ni ahorita ni mañana, yo calculo que en próximos dos meses se vote, por lo pronto se envió a la Comisión y después de ser analizada se va a votar, pero ahorita no hay prisa, se está analizando con pros y contras”. Que alguien le diga que no tiene una sola ventaja, todas son contras, significa un retroceso de cuando menos cuarenta años del país.Pero como la ignorancia es atrevida, Lorena ha dicho que hay un mal entendido, que quienes señalan que la reforma impedirá la participación de la iniciativa privada, ya que dijo el documento establece que el 54 por ciento de la energía generada estará en manos de la CFE y el 46 por ciento restante podrá ser manejado por la iniciativa privada. Habrá que reclamarle a AMLITO que no embarque así a su pupila, no se vale, que tal si en una de esas se le hace la gubernatura, a ese paso superará a la actual.Pide calma en estos términos: “Se habla sin tener conocimiento, pero en el análisis que tenemos hecho hemos encontrado cosas buenas y cosas que no nos parecen, así tal cual está no se votará, se tendrán que hacer algunas modificaciones si quieren que se apruebe. No hay ninguna prisa, habrá personas que se hayan adelantado a decir que están a favor o en contra y es un punto de vista personal que se respeta, pero en nuestro caso no hay una postura como tal”.“A nosotros lo que nos importa es la opinión de la gente que nos dio el voto de confianza, a nosotros nadie nos presiona, nadie va a estar ejerciendo presión ni para que digamos un sí ni para que digamos un no rotundo, nuestra posición es escuchar a los expertos”... ¡Primero los pobres!, diría su jefe AMLO.En cambio, el diputado federal priista José Francisco Yunes Zorrilla, acusó que la reforma planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador cancela la competencia en perjuicio del usuario, por lo cual la calificó como una mala contrarreforma y por ello votará en contra.“Después de una primera revisión a la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica, esta cancela la competencia en perjuicio del usuario, genera incertidumbre al suprimir reguladores y contratos previos y compromete las finanzas públicas y la inversión en el sector”.Advirtió que la reforma atenta contra el crecimiento económico del país y lastima las finanzas públicas, además de representar un retroceso “monumental” en materia ambiental.Yunes Zorrilla agregó que el objetivo de esta iniciativa es monopolizar la venta de energía eléctrica de manera vertical y autorregulada, lo cual dijo se trata de un modelo que estuvo activo en el siglo 20 pero que ahora es necesario actualizar para abrir el servicio a la libre competencia para lograr disminuir el costo.Adelantó que él no votará por la reforma de Morena o de AMLO, y esa congruencia (él votó antes como Senador de la República por la reforma de Peña) solo los contados políticos de profesión, capaces y honestos que como vemos aún quedan, la tienen.El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, se reunió el pasado sábado en Tuxpan con empresarios de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC), con los que acordó una agenda conjunta a favor del desarrollo de esta región. “Como veracruzano que soy, coincido con ustedes en que quiero que le vaya bien a mi estado y por eso estoy aquí: para crear una alianza de trabajo coordinado”, les dijo.Titulado “La Zona Norte de Veracruz en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022”, el encuentro congregó a más de 30 empresarios, encabezados por el delegado estatal de la AMIC, Cristian Horacio Teczon Viccón. Gutiérrez Luna les informó que Tuxpan recibirá casi 762 millones de pesos de inversión federal directa para proyectos específicos etiquetados en el Presupuesto... Pregunta para los incrédulos: Sergio Gutiérrez Luna, ¿qué anda haciendo, con el permiso de quién?Con el "Culichi" Julio Urías en la lomita, los Dodgers de Los Ángeles empataron la Serie Divisional ante los San Francisco Giants tras vencerlos por pizarra de 9 carreras a 2 en el encuentro celebrado la noche del sábado.Esta fue la séptima victoria para el mexicano en postemporada, la número 21 de la presente campaña, lo que confirma el buen momento por el que atraviesa el zurdo sinaloense quien además se lució con el bate en el encuentro. Por cierto, Julio aborrece a la 4T.El periodista Carlos Loret de Mola, se pregunta en su columna ¿Cómo puede un empresario dueño de un negocio de extinguidores de fuego volverse uno de los contratistas más poderosos de Dos Bocas? ¿Cómo puede una empresa dedicada a los sistemas contra incendio recibir un contrato de 20 mil millones de pesos en proyectos estratégicos del gobierno federal? ¿Cómo puede haber logrado un joven hombre de negocios, en tan poco tiempo, estar entre los empresarios con avión privado, helicóptero, carrazos? Y se responde, solo puede hacerlo un "hada madrina" como Rocío Nahle García.Escríbanos a [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "