Pepe, como Ahued, crítico, autocrítico y congruente

Algo que caracterizó a Ricardo Ahued cuando militó en el PRI fue su actitud crítica y autocrítica con su entonces partido, pero, además, su congruencia; y que fue un político que cumplía su palabra.Como diputado federal priista, fue el único que votó en contra del incremento al IVA, del 15 al 16 por ciento, en aquel polémico paquete fiscal de 2010, que finalmente fue aprobado.El resto de los legisladores tricolores de Veracruz, que encabezaba entonces Javier Duarte, votó a favor pese a que una de sus ofertas de campaña había sido que se opondrían a tal incremento. Faltaron a su palabra y a su compromiso con el electorado. Eran, fueron y siguen siendo unos falsetes.Aparte del hoy alcalde electo de Xalapa, el único otro priista que tenía –y sigue teniendo– iguales características, era, y es, Pepe Yunes, hoy diputado federal priista de nuevo y quien ya expresó su desacuerdo con la reforma eléctrica que propuso el presidente López Obrador.En su cuenta de Twitter, publicó: “Después de una primera revisión a la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica, ésta cancela la competencia en perjuicio del usuario, genera incertidumbre al suprimir reguladores y contratos previos y compromete las finanzas públicas y la inversión en el sector”.No anda, pues, con medias tintas, como los dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional que le andan dando vueltas al asunto, mientras que las dirigencias del PAN, del PRD y de MC ya se pronunciaron, en forma abierta, en contra. Pepe honra al tricolor y responde a los electores que lo eligieron, en defensa de sus intereses. Es un verdadero garbanzo de a libra.A propósito de Ahued, no descuida su caballerosidad, su amistad y su solidaridad con sus compañeros del Senado, pero también sus relaciones con quienes fueron sus correligionarios en el PRI.La semana pasada, Beatriz Paredes Rangel tuvo un accidente de carretera. Ricardo le envió un mensaje vía Twitter: “Deseo que se restablezca pronto mi compañera Senadora Beatriz Paredes Rangel de su lamentable accidente”.¡Vaya, vaya, vaya! Nuestra Paquita la del Barrio se ganó un sitió especial, destacado, relevante, en el portal de El País, donde no cualquiera es motivo de una cobertura y de una entrevista.La señora no ganó una diputación local (hubiera sido mil veces mejor que algunas de las grises e irrelevantes diputadas de Morena, que van a repetir; ¿me están leyendo, inútiles?), pero, a sus 74 años, acaba de recibir en Miami el premio Billboard de la Música Latina, motivo por el cual la edición México del diario español se ocupa de ella.La nota, firmada por Almudena Barragán, la califica de: “Un monumento nacional irrepetible”, y dice que la militante de Movimiento Ciudadano “se siente en plena forma para seguir lanzando puñales en forma de canciones”.Como bien registra la nota, durante la ceremonia de premiación se hizo viral el momento en que le dijo al famoso rapero Bad Bunny: “Eres un inútil”, porque, explica ella: “Pues es que me ponen un micrófono de dos metros y yo estoy bien chaparrita”.Declaró que no conoce a ninguna de las estrellas que estuvieron en la premiación “porque estoy en otro mundo metida”. Cuál, le preguntaron. Respondió: “Mi mundo es el del pueblo de México y la gente humilde”.Ni se cohíbe ni se limita. “A mí me dicen que soy la mujer que les dice cosas a los hombres que nadie se atreve a decirles... He notado que desde que canto mis canciones la mujer habla más, se defiende más”.Aunque se dice defensora de las mujeres, no entiende, o entiende a su manera, las protestas de las feministas. “Yo no me aparto de que la mujer se defienda, pero eso deben hacerlo en casa, no en la calle... Si usted está casada y tiene problemas con el marido... ¡A chingar a su madre, por otro lado! ¿Voy a estar sufriéndole a un cabrón por un rato de cama? No, ni madre. Pero eso de rayar paredes y romper madre y media en la calle, nos pone a las mujeres por los suelos”.Y ante la infidelidad de su segundo marido, Alfonso Martínez, “el inútil”, acuña una frase, como para iniciar la semana: “Cuando hay amor se sufre y si no hay amor, también se sufre”.No faltó el tema de su incursión en política, en el pasado proceso electoral.Confiesa que le pidió a Dios que no ganara, “porque no sé nada de política”. “A mí no me hacía ilusión ser política... en realidad mi ilusión era cantarle a la gente pobre que nunca me había visto en persona y lo logré, mija, lo logré”.Presume: afirma que cuando anunciaron su candidatura, Movimiento Ciudadano subió de tres a siete puntos.Así concluye su nota Almudena Barragán: “Cada vez que sube al escenario, Paquita la del Barrio se confiesa y, como decía Joaquín Sabina, se da la absolución. ‘A mí me vale madre todo’, responde. Amén”.Al presentar las perspectivas económicas para 2022 y explicar los pilares del paquete económico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el subsecretario de la dependencia, Gabriel Yorio, hizo un amplio reconocimiento a la forma en que se están manejando las finanzas del estado de Veracruz.Me acabo de topar en la red cibernética que el pasado 1 de octubre tuvo lugar en Tijuana la reunión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, a la que asistieron además de funcionarios federales del ramo, los titulares de finanzas de los estados del país.Ahí, Yorio, al “comentar cómo vamos y cómo se espera el 2022”, dijo que “los créditos fiscales y el cobro van bastante bien, por mencionar algunos ejemplos y felicitar al secretario de Veracruz, ha pagado más de 12 mil millones de pesos y ha recuperado por ahí de 7 mil millones de pesos con relación a este cobro”. También hubo reconocimientos para los homólogos de Lima Franco de Chiapas, Colima y Nayarit.“Esto es bastante importante enfatizarlo porque hemos trabajado de la mano con el SAT, y el secretario de finanzas de Veracruz no nos dejará mentir, ellos tenían una deuda importante con ellos y este año se han puesto al corriente y esto nos da un crecimiento importante en el ramo 28, y si bien sabemos que este rubro únicamente se refleja para los estados que han estado metiéndole todas las pilas, es bastante importante destacarlo”.Este logro será el punto más fuerte del Tercer Informe del gobernador Cuitláhuac García, ya casi dentro de un mes.En Xalapa el pasado fin de semana la policía estatal montó retenes alcoholímetro, cosa que usaron policías para andar buscando a ver a quiénes asaltaban.A un familiar mío, que a temprana hora del sábado regresaba a su casa, lo pararon en una calle empedrada cercana a Maestros Veracruzanos, por el rumbo de la Escuela Secundaria General 5, y no obstante que iba despacio y tranquilo, totalmente sobrio, le preguntaron por qué iba zigzagueando, cosa que no hacía.Cómo se defendió, alegó sus derechos y les reclamó su arbitrariedad, lo dejaron en paz, pero buscaban cualquier detalle para, verdaderamente, asaltarlo. 